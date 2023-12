Candlelight-Musik in der Johanniskirche und Michael Feindler in der Zwickmühle stehen am 14. Dezember 2023 auf dem Programm in Magdeburg. Diese und weitere Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 14. Dezember 2023, ein breites Programm: Theater, Konzert, Partys, Kunst, Wissen und Kabarett hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Durchbruch mit Michael Feindler im Kabarett Zwickmühle

Ein Gastspiel steht am Donnerstag auf dem Programm der "Magdeburger Zwickmühle" in der Leiterstraße 2a. Michael Feindler ist an diesem Tag mit seinem Programm "Durchbruch" zu erleben. Beginn ist um 20 Uhr.

Feindler wurde bereits als „Feingeist des politischen Kabaretts“ beschrieben, als „Revolutionsdichter“, „Verfechter der Dickbrettbohrung“ oder auch schlicht als „großer Gewinn für die Kleinkunst“. In den vergangenen Jahren hat er bereits den einen oder anderen Preis errungen - so den Goldener Rostocker Koggenzieher 2016 und den Thüringer Kleinkunstpreis 2021 - und 2016 auch das Magdeburger Vakuum.

Sinfoniekonzert im Magdeburger Oprnhaus

Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 Es-Dur und die Symphonie fantastique von Hector Berlioz stehen am Donnerstag und Freitag jeweils um 19.30 Uhr auf dem Programm des Magdeburger Opernhauses im Universitätsplatz 9. Die Magdeburgische Philharmonie unter dem Dirigenten Johannes Fritzsch, ehemaliger Generalmusikdirektor der Oper Graz, und der Pianist Gustav Piekut musizieren.

In der "Symphonie fantastique!" mit dem Untertitel "Episode aus dem Leben eines Künstlers" verarbeitete Hector Berlioz seine bis dahin unerfüllte Liebe zur Schauspielerin Harriet Smithson und etablierte eine neue Spieltechnik, die die Streicherstimmen in vorher nicht gekannter Weise auffächert.

Auch in Ludwig van Beethovens Konzert für Klavier und Orchester Nr. 5 zeigt sich ein ungewöhnliches Verhältnis des einzelnen Musikers zur ihm übergeordneten Einheit. Hier variiert das „Verhalten des Solos zum Hauptgesang“, so Harry Goldschmidt: Mal weicht das Klavier dem Orchester aus, mal reiht es sich in dessen Klang ein oder ordnet sich ihm sogar unter. Vor dem Hintergrund der napoleonischen Besetzung Wiens, die Beethoven beim Komponieren bedrohlich umgab, könnte man meinen, die Idee der idealen Gemeinschaft sei Musik geworden.

„Kabarett am Abgrund“ bei den Hengstmanns

„Kabarett am Abgrund“ heißt ein Kabarett-Programm im „… nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungen beginnen unter anderem am Donnerstag sowie am 19. und 28. Dezember, am 26. Januar und am 1., 17. und 29. Februar jeweils um 19.30 Uhr.

Heiko Herfurth und Franziska Hengstmann schlüpfen in die Rollen, die man braucht, um ein Privattheater zu betreiben, und Tobias Hengstmann schlüpft in altbekannte Rollen, die man auch braucht, allerdings um das Kabarett „... nach Hengstmanns“ zu betreiben. Frei nach dem Motto „The Show must go on!“ bietet sich dem Zuschauer ein Blick hinter den Vorhang, mit allem was passieren muss, was wichtig ist, um eine erfolgreiche Premiere über die Bühne zu bringen. Mit der Inszenierung beschreitet das Kabarett Neuland: In den vergangenen Jahren war Tobias Hengstmann meist neben seinem Bruder Sebastian, oft auch mit Vater Frank auf der Bühne des Kabaretts zu erleben.

Die Magdeburger Volksstimme lobte in einer Rezension das Stück. In der Kritik von Klaus-Peter Voigt hieß es: „Tief- und hintersinnig machen die spritzigen Dialoge Freude beim Zuhören.“

Magdebu-huuu im Magdeburger Opernhaus

Das Weihnachtsmärchen des Theaters Magdeburg steht in diesem Jahr unter dem Titel „Das Gespenst von Magdebu-huuu“.

In dem Stück, das in Magdeburg spielt und das von Bastian Lomsché geschrieben wurde, geht es um ein Gespenst, das sich auf der alten Burg Gronenborch langweilt. Es sehnt sich nach Spaß und Abenteuern. Durch einen Zufall landet es aber mitten in der Stadt und spukt fröhlich umher, was zu tumultartigen Reaktionen führt. Bürgermeister Gockler, der an Gespenster nicht glaubt, plant die Umwandlung von Schloss Gronenborch in ein Luxus-Hotel. Um Ruhe zu schaffen, engagiert er die gefürchtete Geisterjägerin Dottoressa von Eisebein.

Auch interessant: Im Gespräch mit Regisseur Bastian Lomsché

Vorstellungen finden diese Woche bis einschließlich Donnerstag um 9 und um 11 Uhr und auch am Freitag um 9 und am Sonntag um 10 Uhr statt. Bis zum 6. Januar stehen weitere Vorstellungen auf dem Spielplan. Eintrittskarten gibt es an der Theaterkasse, aber auch in den Volksstimme-Servicepunkten und online bei Biberticket, und unter der Tickethotline 0391/5999700. Ein Teil der Aufführungen wird mit englischen und ukrainischen Übertiteln angeboten.

Felix Meyer & Band mit "Später noch immer" im Magdeburger Moritzhof

Auch am Donnerstag, den 14. Dezember 2023, findet um 20 Uhr ein Konzert von Felix Meyer & Band mit dem Titel "Später noch immer" im Kulturzentrum Moritzhof am Moritzplatz statt. Das aktuelle Album des Musikers trägt den Titel "Der letzte schöne Tag".

Felix Meyer hat sich einen Namen als deutscher Sänger, Liedermacher und Dokumentarfotograf gemacht. Geboren am 10. Dezember 1975 in Berlin, wuchs er in Bayern, Schleswig-Holstein und Berlin auf, bevor er nach zahlreichen Jahren in Städten wie Lüneburg, Kiel und Hamburg schließlich wieder in seine Heimatstadt Berlin zurückkehrte. Felix Meyer präsentiert seine musikalischen Werke sowohl auf kleineren als auch auf größeren Bühnen gemeinsam mit seiner Band.

Weihnachtsbräuche und Weihnachtslieder in der Sudenburger Feuerwache

Für Donnerstag steht ein Erzählcafé Spätlese auf dem Programm der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Beginn ist um 15 Uhr.

Dieses Mal ist Weihnachten Thema. Weihnachtsbräuche sind an diesem Nachmittag das Thema für Nadja Gröschner. Und Weihnachtslieder bringt Juliane Schmidt zu Gehör.

Familienprogramm "Weihnachten mit der kleinen Dame" im Magdeburger Literaturhaus

Frei nach den Kinderbüchern von Stefanie Taschinski „Die kleine Dame“ und „Die kleine Dame feiert Weihnachten“ findet diesen Donnerstag ab 16.30 Uhr unter dem Titel „Weihnachten mit der kleinen Dame“ eine szenische Lesung für ein Publikum ab vier Jahren im Literaturhaus in der Thiemstraße 7 statt.

Die Geschichte: Die kleine Dame wohnt mit ihrem Chamäleon Chaka im Hinterhof des Brezelhauses. Die Hausbewohner interessieren sich für diesen verwilderten Hof jedoch herzlich wenig, nicht einmal der Hausmeister Herr Leberwurst, der einmal täglich den Torweg fegt. Aber dann zieht die achtjährige Lilly mit ihrer Familie ein. Idee und Spiel stammen von Sandy Gärtner, die Figuren hat Johanna Wolf entwickelt.

"Mit eigenen Augen" im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau hat die Abschlussveranstaltung mit einer Auswahl von Kurzfilmen im Rahmen des Frauenfilmprojekts "Mit eigenen Augen" angekündigt. Die Veranstaltung findet diesen Donnerstag, 14. Dezember 2023, um 18 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 54 statt.

Unter der Leitung von Viktoria Lukina und Sonyia Frotan haben Frauen mit und ohne Fluchthintergrund im Rahmen des Projekts "Mit eigenen Augen" ihre eigenen Kurzfilme erstellt. Die Filme bieten vielfältige Einblicke in die Gefühls- und Erlebniswelt der Filmemacherinnen und sind das Ergebnis von monatelanger harter Arbeit, Stoffentwicklung, Kameraworkshops und Postproduktion.

Musik und Kerzenschein in der Magdeburger Johanniskirche

Das Live-Musikerlebnis "Candlelight" verwandelt die verschiedensten Orte in Magdeburg in atemberaubende Konzertlocations. Diesen Donnerstag geht es um weihnachtliche Filmmusik. Veranstaltungsort ist zu zwei Terminen die Magdeburger Johanniskirche. Beginn ist zum einen um 18.30 Uhr, zum anderen um 20.45 Uhr.

Es spielt das Alaia Streichquartett. Erklingen sollen Titel wie "Winter Wonderland", "Last Christmas", "Have Yourself a Merry Little Christmas", "Rockin' Around the Christmas Tree" und "Love Is All Around".

Partys in Magdeburg

Die "Feten Gasse" bietet donnerstags eine Mischung aus La Boom die Fete, StudyParty und Afterwork bieten. Geöffnet ist die Buttergasse dazu ab 21 Uhr. Dieses Mal lautet der Titel "Tanz mal drüber nach" mit Me Unique.

Im Flowerpower im Breiten Weg 252 spielt die Musik von Dienstag bis Sonntag. Geöffnet ist ab 19 Uhr.

"Diesmal schenken wir uns nichts" mit Veso Portarsky in der Magdeburger Stadtbibliothek

"Diesmal schenken wir uns nichts" ist am Donnerstag eine Leung mit Veso Portarsky in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 überschrieben. Beginn ist um 17 Uhr.

ugenzwinkernd und mit Tiefgang liest der in Berlin lebende Autor Veso Portarsky, Kurzgeschichten zum Fest aus seinem Buch „Der Weihnachtsmann und der Wunsch, den er nicht erfüllen konnte“. Der ukrainische Musiker Enver Ibragimov sorgt am Saxofon für weihnachtliche Stimmung.

Aufgewachsen in Sofia, studierte Veso Portarsky Betriebswirtschaftslehre in Berlin und Amsterdam. In dieser Zeit verdiente er seinen Lebensunterhalt unter anderem als Weihnachtsmann. Anfangs besuchte er die Kinder von 16 Familien an einem Weihnachtabend.

"Von Spiegeln und Schildkröten" im Magdeburger Puppentheater

Die Puppenwelt des Michael Ende ist in einer neuen Ausstellung in der Villa p. des Magdeburger Puppentheaters in der Warschauer Straße 25 Thema. Eröffnet wird sie unter dem Titel "Von Puppen und Schuldkröten" diesen Donnerstag um 17 Uhr.

Fuchur, den Drachen, Jim Knopf oder Lukas den Lokomotivführer sind einge von Endes sympathische Helden. Sie begegnen den Menschen mittlerweile überall: im Fernsehen, im Kino, als Hörspiel und natürlich im Theater - zum Beispiel derzeit in den ausverkauften Vorstellungen "Die unendliche Geschichte" am Magdeburger Puppentheater.

Das Theater war für den 1929 in Garmisch geborenen Michael Ende der Anfang aller Dinge. Er studierte ab 1949 Schauspiel an der Otto-Falckenberg- Schule in München und entdeckte währenddessen die Lust am Theatertext und an der Filmkritik.

Die Ausstellung wird bis zum 7. April von Mittwoch bis Sonntag

von 11 bis 17 Uhr gezeigt. Geschlossen ist am 24. Dezember sowie vom 31. Dezember bis 5. Januar. Außer der Reihe ist dafür auch am 25. und 26. Dezember geöffnet.

Adventskonzert mit dem Exaudi Chor Magdeburg und Nika

Ein Adventskonzert unter dem Titel "Freu dich, Erd´ und Sternenzelt" mit dem Exaudi Chor Magdeburg und Nika beginnt am Donnerstag, 14.12.2023, um 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die Pauluskirche in der Goethestraß 28.

Die fünfzig Mitglieder des Exaudi Chors, unter der musikalischen Leitung von Leonid Schemetow und Tatjana Schemetowa, lassen bekannte stimmungsvolle Advents- und Weihnachtslieder sowie die Gospelmesse von Jacob de Haan erklingen. Der Kinderchor Nika unter der Leitung von Viktoriia Muzyka bereichert das Programm mit seinen hell klingenden Stimmen und Tatjana Schemetowa mit ihrem beliebten Sologesang.

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Keine Karten waren mehr für "Andersen kommt!" im Theater an der Angel, das "Magdeburger Super-Hit-Singen" im Theater in der Grünen Zitadelle sowie "Der Wolf, der aus dem Buch fiel" und "Die unendliche Geschichte" im Puppentheater erhältlich.