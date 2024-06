Puppentheater, Wissen, Rap, Literatur und mehr stehen unter anderem am 13.6.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 13. Juni 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

„Das blaue Licht“ im Magdeburger Puppentheater

„Das blaue Licht“ von Leonhard Schubert und Florian Kräuter nach Grimm ist ein Theaterstück für ein Publikum ab neun Jahren, welches derzeit auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg steht. In dem skurrilen Märchen geht es um ein magisches Feuerzeug, in dem ein seltsames Männchen wohnt, das Wünsche erfüllen kann.

Als ein verwundeter Soldat unentlohnt aus dem Dienst entlassen wird, trifft er auf das Blaue Licht. Ohne jegliche Perspektive für sein Leben wünscht sich der Soldat vor allem Gerechtigkeit. Doch seine neu erworbene Macht gerät zusehends außer Kontrolle, da das Blaue Licht eigene Ziele verfolgt.

Es entsteht eine moderne, aufregende Geschichte über die Suche nach dem eigenen Platz in der Welt. Unter der Regie von Leonhard Schubert wird das alte Märchen in eine moderne und aufregende Geschichte verwandelt, die voller Esprit, Witz und Hintersinn ist.

Die Bühnenbilder, Kostüme und Grafiken stammen von Jonathan Gentilhomme, während Janusz Debinski die Puppen gestaltet hat. Bernhard Range ist für die Musik verantwortlich, Stephanie Preuß für die Dramaturgie und Florian Kräuter spielt die Hauptrolle. Die Volksstimme-Rezension lobt die Premiere: „Puppenspieler Florian Kräuter ist ein Glücksgriff, Ausstatter Jonathan Gentilhomme hat eine grandiose Bühnenwelt erschaffen.“

"Das Blaue Licht" wird unter anderem diesen Donnerstag, 13. Juni, um 9 Uhr und diesen Freitag, 14. Juni, um 11 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt. Weitere Vorstellungen diesen Mittwoch, um 9 und 11 Uhr, am Donnerstag, um 11 Uhr, am Freitag um 9 Uhr sowie am Sonnabend um 19 Uhr waren zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft. Eventuell sind noch Restkarten an der Abendkasse oder kurz vor der Morgenvorstellung erhältlich.

"Der Wind in den Weiden" im Magdeburger Opernhaus

"Der Wind in den Weiden" ist eine Kinderoper zum Mitmachen von Elena Kats-Chernin für ein Publikum ab 6 Jahren im Opernhaus des Theaters Magdeburg am Universitätsplatz 9 überschrieben. Die letzte Vorstellung beginnt am 13. Juni um 11 Uhr.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Ein vorsichtiger Maulwurf, der keine Lust auf Hausputz hat, eine draufgängerische Wasserratte, die die Welt entdecken will, und ein angeberischer Kröterich, der schnelle Autos liebt – das sind nur einige der zauberhaften Figuren aus dem englischen Kinderbuchklassiker "Der Wind in den Weiden". Ihre skurril-fantastischen Abenteuer haben 2021 endlich auch die Musiktheaterbühne erobert – in der Oper der australischen Komponistin und diesjährigen Composer in Residence Elena Kats-Chernin. Eigens für das bewährte Format der Kinderoper zum Mitmachen am Theater Magdeburg hat sie eine Fassung erarbeitet, die Schulklassen mit Kindern im Alter von 6 bis 12 Jahren und Familien eine direkte musikalische und szenische Mitwirkung ermöglicht.

"Vom steinigen Weg" mit Bernd Schallenberg in der Magdeburger Stadtbibliothek

"Vom steinigen Weg" ist der Nachmittag mit Bernd Schallenberg am 13.6. ab 17 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 überschrieben.

Mit seinen "Lebensskizzen eines Magdeburgers" legt der Musiker, Kulturjournalist und Filmemacher Bernd Schallenberg seine Autobiographie im Stil eines Reiseberichts vor. Zugleich handelt es sich um eine bildreiche Hommage an die Elbestadt aus fünf Jahrzehnten. Trotz Ringen um das Bestehen im Kulturbetrieb bleibt für ihn das Glück der Familie der Dreh- und Angelpunkt.

Konzert mit Eddie Weimann im Hoflieferanten

Ein Gartenkonzert mit Eddie Weimann ist für den 13. Juni in Magdeburg geplant. Veranstaltungsort ist "Hoflieferanten" im Fürstenwall 3b.

Eine musikalische Referenz an das Schöne im Leben, an den Glauben an Glück, an die Hoffnung und die Sehnsucht, auch der nach Zuversicht werde geboten, heißt es in einer Ankündigung.

Sorah und Spoke rappen in der Magdeburger Datsche

Sorah und Spoke sind Berlins brennende Barrikade im Rap-Game: hochexplosiv und explizit politisch, vereinen die beiden mit ihrer musikalischen Sprengkraft Grime, Drill, Trap und Soul mit Conscious Rap. Ein Konzert geben sie ab 20 Uhr in der Datsche in der Karl-Schmidt-Straße 43. Auch an diesem Tag ist diese bereits ab 14 Uhr geöggnet.

Dreisprachig richtet female MC und Ausnahmetalent Sorah in ihren Flows auf Deutsch, Englisch und Französisch ihre kämpferischen und empowernden Texte an alle, die nicht länger gewillt sind, sich mit den bestehenden Missständen abzufinden und erhebt ihre Stimme gegen jede Diskriminierung.

Führung in Fermersleben

"Die Magdeburger Perlenkette" heißt eine Reihe von Führungen, die mit Teil 1 am 13. Juni um 19 Uhr beginnt. Thema ist dazu Fermersleben. Treff ist an der Haltestelle Zinckestraße/ stadtauswärts. Karten sind online bei der Feuerwache und unter Telefon 0391/602809 zu je 15 Euro zu haben.

Seit 1910 gehört das ehemalige Straßendorf Fermersleben zur Stadt Magdeburg. Bis dahin war der Ort hauptsächlich von der Landwirtschaft geprägt. Mit der Industrialisierung des Südostens kam es zu einem rasanten Aufstieg der Bevölkerung. Lernen Sie neben der Wohnsiedlung, Kneipen und dem Kino, den romantischen Dorfanger mit der einzigen Magdeburger Kirche im Fachwerksstil kennen.

Die Geschichte des Armaturen-Herstellers MAW bei der Magdeburger Urania

Am Donnerstag, den 13. Juni, um 16.00 Uhr findet in der Magdeburger Urania im Nicolaiplatz 9 der Vortrag "Traditionsreicher Industriestandort Magdeburg - Die Geschichte des Armaturen-Herstellers MAW" mit Roland Uhl statt. Die Veranstalter bitten um vorherige Anmeldung unter Telefon: 0391/255060. Der Eintritt beträgt 5,00 Euro.

Magdeburg gehört zu den bekanntesten Industriestandorten in Deutschland mit einer langen Tradition. Ein wichtiger Bereich war die Entwicklung und Produktion von Armaturen. Geboten wird eine kleine Zeitreise und erinnern an das MAW und seine Vorgängerbetriebe in Magdeburg.

Workshop und Lesung im Literaturhaus Magdeburg

Auf den Spuren der Utopien von Bruno Taut und sich spiegelnd in dessen orientalischen Glasbaustein-Märchenpalast lesen und gestalten Publikum und Künstler am 13.6. unterschiedlichste Facetten von Heimatkultur. Der Architekt und Publizist Bruno Taut entwarf als komprimierte Utopie seiner Lebens- und Architekturvorstellungen einen orientalischen Märchenpalast als Glasbausteinkasten für Kinder. Ideen von Zusammenhalt, Teilhabe, Kreativität und Internationalismus vor Ort, die kaleidoskopisch verkörpert sind, werden gemeinsam in crossmedialen Outputs reflektiert. Es entstehen Texte, Collagen, Web-Beiträge und digitale GeoCaching-Stationen, die der Allgemeinheit kostenfrei verfügbar bleiben.

Eine erste Lesung ist am Donnerstag, 13.6., von 18.30 bis 20 Uhr unter anderem mit Marlen Schachinger-Pusiol, Elnara Letova, AmmarAwaniy, Mieste Hotopp-Riecke und Jonas-Philipp Dallmann, der Stadtschreiber von Magdeburg geplant.

Abstrakte Landschaften im Volksbad Buckau

Das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zeigt derzeit „Abstrakte Landschaften“ von Manuela Schwarz. Vor vier Jahren stieß Manuela Schwarz im Internet auf Acryl Pouring Bilder und fand ihre Leidenschaft für diese Kunstform. Beim Pouring" geht es nicht um zeichnerisches Talent, sondern um die Freude an Farben, die Neugier auf Ergebnisse und das ständige Ausprobieren neuer Techniken. Dieser Prozess dient Manuela Schwarz als Flucht aus dem Alltagsstress und erzeugt Glücksgefühle und Freude.

Die Ausstellung kann vom 2 Juni bis zum 28. Juli 2024 während der Öffnungszeiten des Volksbads besichtigt werden.

Ausstellung über Schicksale in der SBZ und der frühen DDR wird Gedenkstätte Moritzplatz gezeigt

Im Jahr 2024 jährt sich die doppelte deutsche Staatsgründung zum 75. Mal. Während in der Bundesrepublik mit dem am 23. Mai 1949 verkündeten Grundgesetz der Grundstein für eine freiheitliche Demokratie gelegt wurde, errichtete die sowjetische Besatzungsmacht in ihrer Zone eine Diktatur.

Doch auch hier war der Wunsch nach Freiheit, Recht und Demokratie stark. Die Ausstellung "denen mitzuwirken versagt war" zeigt in der Gedenkstätte Moritzplatz die exemplarischen Geschichten von 30 mutigen Frauen und Männern, die sich nach 1945 in der SBZ und frühen DDR trotz großer Risiken für einen demokratischen Neubeginn einsetzten – und dafür fast immer einen hohen Preis zahlen mussten. Ihr Engagement und ihr Schicksal werden jeweils mit den einschlägigen Grundrechtsartikeln verbunden.

Die Gedenkstätte befindet sich in der Umfassungsstraße 76. Geöffnet ist Montag bis Mittwoch von 9 bis 16 Uhr, Donnerstag von 9 bis 18 Uhr, Freitag von 9 bis 15 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 16 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Tickets gab es zum Redaktionsschluss mehr für die Premieren von "Timon von Athen" von William Shakespeare im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke 64. Restkarten sind gegebenenfalls noch an der Abendkasse zu haben.

Zum Redaktionsschluss nur noch vier Restkarten waren für "Atemlos durch den Park 3.0 - Verliebt & Verloren" um 20 Uhr auf dem Sommer-Open-Air-Gelände des Theaters in der Grünen Zitadelle am Adolf-Mittag-See zu haben.