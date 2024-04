Comedy, Rock, Literatur und Kino stehen unter anderem am 4.4.2024 auf dem Programm in Magdeburg. Die Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg - Events, Veranstaltungen und Freizeit am Donnerstag

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 4. April 2024, Programm. Die Volksstimme hat auf dieser Seite Tipps aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Theodor Shitstorm im Magdeburger Moritzhof

Theodor Shitstorm kehrt mit einem neuen Album nach „Sie werden dich lieben“ zurück und präsentiert auf „Zeigt Gefühle“ eine Kombination aus Schrottplatz-Indie und Philharmonie. Das doppelbödige Songwriting bleibe stets im Fokus, ist einer Ankündigung zum Konzert diesen Donnerstag im Moritzhof zu entnehmen.

Die Band wird von den prominenten Gesichtern des Filmemachers Dietrich Brüggemann und der etablierten queeren Singer-Songwriterin Desiree Klaeukens unterstützt. Letztere ist bereits seit 2014 in der Indie-Szene mit ihrem Album „Wenn die Nacht den Tag verdeckt“ bekannt. Die musikalische Reise verspricht eine Mischung aus Sarkasmus, Ironie und gefühlvollem Witz. Dabei werden die Grenzen der Musik auf kreative Weise ausgelotet und gleichzeitig das Herz berührt.

"Theodor Shitstorm" spielt diesen Donnerstag, 4. April, im Moritzhof am Moritzplatz 1. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Support gibt es von Dino Paris.

Vom Überleben als Jüdin in Berlin im Zweiten Weltkrieg - Buchvorstellung „Untergetaucht“ in Magdeburger Stadtbibliothek

Die Geschichte seiner Mutter erzählt der Historiker und langjährige Direktor der "Neuen Synagoge - Centrum Judaicum" in Berlin Hermann Simon in der Biographie "Untergetaucht. Eine junge jüdische Frau überlebt in Berlin 1940-1945". Gemeinsam mit der Schauspielerin Nicole Haase stellt er sein Buch am Donnerstag, 4. April, um 17 Uhr in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breitn Wg 109 vor.

Erst spät, wenige Jahre vor ihrem Tod, erzählte Marie Simon ihrem Sohn Einzelheiten über die Zeit ihres Untertauchens in den Jahren des Zweiten Weltkriegs. Marie Simon war Professorin für Philosophiegeschichte und Philologie an der Humboldt-Universität. Sie starb 1998. Während der Gespräche mit ihrem Sohn entstanden 77 Tonbandkassetten mit ihren Berichten, die von der Autorin und Journalistin Irene Stratenwerth und Hermann Simon für die Veröffentlichung in Buchform bearbeitet wurden. Die Aufnahmen gelten als ein einmaliges Dokument „ohne Pathos und ohne Helden“ über diese Zeit.

Unterzutauchen bedeutete, ständig den Wohnort zu wechseln. Immer wieder findet sie Nichtjuden, die ihr helfen, doch nicht wenige nutzen ihre Situation aus.

„Alle(s) Gender. Wie kommt das Geschlecht in den Kopf?“ im Volksbad Buckau

Sigi Lieb liest am 4. April 2024, 19.30 Uhr, aus ihrem Buch „Alle(s) Gender. Wie kommt das Geschlecht in den Kopf?“. Veranstaltungsort ist das Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straß 56. Lieb möchte anschließend mit dem Publikum ins Gespräch kommen.

Das Buch liefert das Hintergrundwissen zu den aktuellen Debatten über Geschlecht, Gender, Stereotype, das Patriarchat und das geplante Selbstbestimmungsgesetz. Es sind alle Altersklassen zur Lesung mit anschließendem Gespräch eingeladen, ganz egal, ob jemand schon eine dezidierte Meinung zum Thema hat oder zunächst mal die vielen neuen Begriffe rund um trans, inter, detrans sortieren und verstehen möchte.

Philipp Uckel kommt aus dem Berliner Dorf nach Magdeburg

Philipp Uckel hat einen Auftritt in Magdeburg. Der Comedian ist diesen Donnerstag im Theater in der Grünen Zitadelle, dem Magdeburger Hundertwasserhaus, zu erleben.

Philipp Uckel stammt aus dem Berliner Ortsteil Lübars, dem ältesten Dorf der Hauptstadt, das auch heute noch Landwirtschaft betreibt. Die Gegend bietet reichlich Natur sowie eine gut erhaltene Dorfstruktur und eine barocke Dorfkirche. In einer Ankündigung heißt es: „Ihr merkt schon: Mit Philipp Uckel ist nicht zu spaßen!“ Oder doch? Schließlich ist aus dem Jungen ein wahres Urgestein der Berliner Comedy-Szene geworden. Als Mitverantwortlicher für die Entstehung des legendären Berliner Comedy Clubs „Mad Monkey Room“ und Host diverser Shows, ist er in der Mutterstadt als sympathischer, authentischer und vor allem schlagfertiger Comedian bekannt. Seine Schlagfertigkeit hat sich der Ex-Rapper dabei durch jahrelange Interaktion mit dem Publikum erarbeitet. Ein wahrer Crowdwork-Fachmann sei er. Mit seinem ersten Soloprogramm „Vollgas“ tourt Philipp Uckel nun durch ganz Deutschland und unterhält sein Publikum mit Anekdoten von seiner türkischen Hochzeit, dem Vaterwerden und dem Leben im Berliner Bezirk Prenzlauer Berg.

Philipp Uckel ist unter der Überschrift „Vollgas!“ diesen Donnerstag, 4. April, ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu erleben.

The Truman Show im Oli

Als Begleitprogramm zur Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" wird im Oli in der Olvenstedter Straße 25a der Film "The Truman Show" gezeigt". Er wurde im Jahr 1998 von Peter Weir in den USA gedreht. Unter anderem wirken Jim Carrey, Laura Linney und Ed Harris mit.

Die Geschichte: Truman weiß von nichts. Weder, dass sein Leben 24 Stunden am Tag live im Fernsehen übertragen wird, noch, dass seine Welt bloß aus Kulissen besteht. Doch selbst ein Tor wie er muss irgendwann erkennen, dass hier nichts wahr, sondern alles Ware ist – und wir erleben ein Wunder von einem Film.

Filmvorstellungen beginnen am 4., 11. und 18.4. jeweils um 19 Uhr.

"Geschichten, die Brücken bauen" in der Festung Mark

Am Donnerstag öffnet die Offene Erzählbühne im Stübchen der Festung Mark im Hohepfortewall ihre Türen im Zeichen von „Geschichten, die Brücken bauen“. Die Magdeburger Erzählerinnen Celia Bernez, Janine Freitag und Kerstin Reichelt heißen die Besucher willkommen und nehmen sie mit in eine Welt der Geschichten. Die Gäste sind auch eingeladen, ihre eigenen Erzählungen, Mythen oder lustigen Anekdoten auf der Bühne zu teilen. Einlass und Beginn um 19 Uhr. Es gibt eine Hutkasse.

Rock im Magdeburger Flowerpower

Ein Doppelkonzert ist für Donnerstagabend im Flowerpower im Breiten Weg 252 angesagt.

Zloyd ist die „Wiedergeburt des female fronted Alternative Rock mit einer dicken Portion Post-Hardcore“, heißt es in der Ankündigung über die eine Band. Tiefgründige Passagen wechselten sich ab mit komplexen Riffs und knallendem Headbanging. Die Band setzt auf brachiale Sounds an den Instrumenten, die getoppt werden von den Harmonien der Sängerin.

Die Brandkannen sind frischer Punk mit stabilem Beat, rotzigen Riffs und Texten aus dem Herzen eines Teenagers im Körper eines Erwachsenen. Alex schreit den Zuhörern liebevoll Geschichten ins Gesicht, von Tindermatches und Badeausflügen, Bushaltestellen und Finanzministern.

Das Konzert im Flowerpower beginnt um 20 Uhr.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Golden Ace - Die Magier: Bühnenshow - Magische Reise Tour 23/24" im Amo.

Nur noch Restkarten waren für "Kein Verstand in Sicht" ab 20 Uhr in der Magdeburger Zwickmühle in der Literstraße 2a zu haben.