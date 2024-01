Theater, Karaoke, Partys, eine Vernissage und Kabarett stehen unter anderem am 11. Januar 2024 auf dem Programm in Magdeburg. Diese Ideen hat die Volksstimme aus dem Veranstaltungskalender zusammengestellt.

Magdeburg - Magdeburg bietet auch am Donnerstag, 11. Januar 2024, Programm: Kunst, Kultur, Wissen und Unterhaltung hat die Volksstimme auf dieser Seite aus dem Veranstaltungskalender zusammengetragen.

Vernissage zur Ausstellung mit Arbeiten von Klaus Fezer

Der Mensch, sein Denken, zwischenmenschliche Beziehungen stehen im Fokus der neuesten Ausstellung "Ansichten in Malerei & Grafik" von Klaus Fezer. Der Künstler präsentiert vom 12. Januar bis 23. März 2024 Malerei und Grafik in der Medizinischen Zentralbibliothek.

Besucher der Eröffnung am 11. Januar, 17 Uhr, kommen in den Genuss weiterer Arbeiten, die Klaus Fezer nur an diesem Abend zeigen wird. Die interessierte Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei. Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten der Bibliothek Montag bis Freitag von 8 bis 21 Uhr und sonnabends von 10 bis 18 Uhr besucht werden. Die Bibliothek befindet sich in Gebäude 41 auf dem Campus der Magdeburger Universitätsmedizin in der Leipziger Straße 44.

Klaus Fezers künstlerisches Schaffen ist vielseitig. Es reizt ihn, in seinen Genrebildern zwischenmenschliche und gesellschaftsbezogene Inhalte zum Ausdruck zu bringen, den Menschen und sein Denken zu spiegeln. Dabei setzt er sowohl Ölmalerei als auch Druckgrafik ein.

Der Maler und Grafiker Klaus Fezer wohnt und arbeitet in Zerbst. Er ist Gründungsmitglied der Künstlervereinigung „Gruppe 90“ in Magdeburg, in der Maler und Grafiker seit 1990 die Zusammenarbeit in verschiedenen künstlerischen Bereichen pflegen.

"Wolf" im Magdeburger Schauspielhaus

"Wolf" nach einem Roman von Saša Stanišić steht derzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Schauspielhauses in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Das Stück richtet sich an ein Publikum ab zehn Jahren. Eine Vorstellung ist für den 11. Januar um 10 Uhr geplant. Die Termine am 12. Januar sind ausverkauft. Weitere Termine, so das Theater Magdeburg, sind in Planung.

Die Geschichte: Kemi hasst den Wald und Gruppen mit einer Teilnehmerzahl größer eins. Kemi nimmt unfreiwillig an einem Sommercamp im Wald teil. Mit wachsender Sorge registriert er, wie seine Mitschüler mit Jörg umgehen. Bis er sich nicht mehr raushalten kann.

Hengstmanns satirischer Jahresrückblick in Magdeburg

Die Hengstmanns und Gäste unternehmen in mehreren Vorstellungen einen satirischen Jahresrückblick auf 2023. Nach der Premiere am Mittwoch, 10. Januar, um 19.30 Uhr im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37. Karten gab es zum Redaktionsschluss auch noch Karten für den 11., 17. und 18. Januar zur gleichen Zeit.

In der Ankündigung heißt es: "Das vergangene Jahr hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. Seien sie dabei, wenn die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen."

Karaoke in der Festung Mark

"Wir verwandeln unser beliebtes Stübchen und die angrenzende Kulturwerkstatt ein Mal im Monat in eine erlebnisreiche Karaoke-Bar. Freu dich, wenn wir deine Lieblingshits zum Mitsingen über die Monitore flimmern lassen", heißt es in einer Einladung aus der Festung Mark im Hohpfortewall in Magdeburg.

Egal ob allein, im Duett oder in der Gruppe – jeder kann Gesangstalent unter Beweis stellen. Bei einer umfangreichen Musikdatenbank bleibt kaum ein Wunsch offen. Alle Mutigen haben sich nach ihrem ersten Auftritt auch einen Gratis-Shot verdient.

Das Stübchen öffnet 18 Uhr, ab 20 Uhr startet unsere Karaoke Night. Der Eintritt ist frei.

Urzeitkrebse im Museum für Naturkunde

Bis 25. Februar ist die Sonderausstellung "Urzeitkrebse - Überlebenskünstler auf Zeit" in Magdeburg zu sehen. Aufgebaut ist die im Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73.

Urzeitkrebse werden manchmal auch als „lebende Fossilien“ bezeichnet und sind eine spannende Tiergruppe. Ihr Lebensraum sind die nur zeitweise mit Regenwasser oder nach Hochwasserereignissen gefüllten Tümpel oder Pfützen entlang der Flussauen wie an der Elbe. Die in Deutschland bisher bekannten insgesamt zwölf Arten der Urzeitkrebse werden in der Ausstellung vorgestellt und auf Verbreitung, Besonderheiten und Gefährdung dieser Arten eingegangen.

Tanzen am Dienstag: Baracke und Flowerpower

Am 11. Januar 2024 öffnet die Baracke ihre Türen. Dann ist ab 23 Ihr "Durstiger Donnerstag". Bei der Baracke handelt es sich um einen traditionsreichen Studentenclub in Magdeburg. Er befindet sich auf dem Unicampus am Universitätsplatz.

„Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gibt es mehr für den 11.1.2024 für das Abba-Musical im Theater in der Grünen Zitadelle und "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel.