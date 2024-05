Literatur, Theater und Partys - dies und mehr sind Thema am Mittwoch, dem Maifeiertag am 8.5.2024, in Magdeburg.

Ausgehen in Magdeburg - Events und Tipps für Veranstaltungen und Freizeit am Mittwoch

Magdeburg - Auch für Mittwoch, den 8. Mai 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Abschied von "Phädra" im Magdeburger Schauspielhaus

Zum letzten Mal in dieser Spielzeit steht am 8. Mai "Phädra" auf dem Spielplan des Schauspielhauses des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Beginn ist um 19.30 Uhr.

König Theseus kehrt zurück nach Troizene, zu seiner Frau Phädra und seinem Sohn Hippolytos, die seine Rückkehr sehnsüchtig erwarten sollten, es nun aber nicht tun: Alles flieht, alles entzieht sich seinen Armen. Etwas ist vorgefallen, etwas, dass Gewalt war – oder nicht. Den Zweifel kann Theseus nicht ertragen: Er will, er muss das Verbrechen und den Schuldigen erfahren. Doch was, wenn Wort gegen Wort stehen bleibt? Welche Fragen müssen wir stellen, wenn wir die eine Antwort nicht finden?

Lesen Sie auch die Rezension der Magdeburger Volksstimme: Theater Magdeburg macht Sex hinter dem Rücken des Königs zum Thema

Josef Schaf will auch einen Menschen“ im Magdeburger Puppentheater

Eine simple und doch umwerfende Idee: Die Tiere haben das Sagen, die Menschen leben in Käfigen und haben nur ab und zu Freigang. Mit Josef Schaf will auch einen Menschen hat Kirsten Boie ein Kinderbuch geschrieben, das witzig und hintergründig ist und nun erstmals auf einer Theaterbühne zu erleben ist. Premiere hatte „Josef Schaf will auch einen Menschen“ in einer Fassung von Miriam Locker für ein Publikum ab sechs Jahren am 27. April. Nun stehen weitere Vorstellungen auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg.

Auf der Bühne agieren Linda Mattern, Lennart Morgenstern. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Für die Dramatik sorgt die Bearbeitung vor allem durch das Einbeziehen von Videosequenzen, die von Comic bis Scherenschnitt reichen. Das geschieht sehr geschickt in der Regie von Hans Jochen Menzel, während die Puppen, insbesondere die Tierfiguren von Peter Lutz und Udo Schneeweiß, ideal mit der per Hand und Fuß angetriebenen Drehbühne korrespondieren.“

Die Geschichte: Alle in der Klasse haben einen, nur er nicht und das ist echt nicht fair! So geht Josef Mama und Papa Schaf gehörig auf die Nerven. Er will auch endlich einen eigenen kleinen Hausmenschen! Und dann blinzelt ihm eines Tages aus dem Geburtstagspaket Bubi entgegen, welcher Anzug und einen schicken Hut trägt und ausgesprochen höflich ist. Jetzt hat Josef Verantwortung und eine ganze Menge zu tun, er füttert seinen Bubi, macht den Käfig sauber und geht mit ihm spazieren. Doch dann geschieht etwas, womit Josef nicht gerechnet hätte.

"Josef Schaf" wird am 7. und 8. Mai um 9.30 Uhr, am 13. und 15 Mai um 9 und 10.30 Uhr sowie am 14. Mai um 10.30 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt. Die 9-Uhr-Vorstellung am 14. Mai ist ausverkauft.

Besuch bei den Vögeln in der Kreuzhorst

Was hat die Vogelwelt in der Magdeburger Elbaue zu bieten? Die Fachgruppe Ornithologie unternimmt dazu am Mittwoch, 8.5., eine Abendexkursion in die Kruzhorst.

Treffpunkt ist am Parkplatz in der Kurve zwischen Prester und Pechau. Start ist um 16 Uhr.

Literaturgespräch mit Tobias von Elsner: Die DDR im Rückspiegel

Ein Literaturgespräch "Die DDR im Rückspiegel" mit Tobias von Elsner über die persönliche Spurensuche von Aron Boks ("Nackt in die DDR") nach seinem Urgroßonkel Willi Sitte steht für den 8.5. auf dem Programm der Stadtbibliothek Magdeburg. Es geht auch um Anna Rabes autofiktionalen Roman "Die Möglichkeit von Glück" zu den Ausprägungen des „autoritären Charakters“ in Familie und Gesellschaft.

Beginn ist um 17 Uhr in der Einrichtung im Breiten Weg 109. Die Veranstaltung findet im Rahmen des Studierens ab 50 der Uni statt.

Der Aufstieg Chinas in der Magdeburger Stadtbibliothek

Kaum jemand kann die vermeintlichen Widersprüche des modernen Chinas dem deutschen Publikum so gut erklären wie der Journalist und Autor Felix Lee. Am Mittwoch, 8. Mai, ist er um 19.30 Uhr mit seiner außergewöhnlichen Familiengeschichte in der Stadtbibliothek Magdeburg im Breiten Weg 109 zu Gast, die er in dem viel beachteten Buch „China, mein Vater und ich“ erzählt.

Pointiert, facettenreich und voller Anekdoten schildert der aus zahlreichen Fernsehsendungen und Talkshows bekannte Wirtschaftsjournalist Felix Lee in seinem Bestseller den Aufstieg Chinas noch einmal neu – und zwar anhand der Geschichte seines Vaters, Wenpo Lee.

Dieser wurde vor nun vierzig Jahren zu einem der Architekten des ersten China-Geschäfts des Autoherstellers Volkswagen und trug so zur rasanten Entwicklung seines Geburtslandes bei. Am 17. April 1978 ist Vater Wenpo Lee Anfang vierzig und Leiter der Forschungsabteilung bei Volkswagen in Wolfsburg. Hinter ihm liegt ein langer Weg: Als Kind floh er aus China nach Taiwan, lebte dort auf der Straße, bis ihn ein Lehrerehepaar aufnahm und er schließlich zum Studium nach Deutschland ging. Mit China hatte er abgeschlossen – bis zu dem Tag, an dem eine chinesische Delegation vor dem VW-Werk steht.

Felix Lee wuchs in seinem Geburtsort Wolfsburg, in Shanghai und in Peking auf, wo er die deutsche Schule besuchte. Den atemberaubenden Aufstieg Chinas erlebte er selbst zwischen 2012 und 2019 als Korrespondent in Peking mit.

Jesus – aus der Perspektive andere Religionen

Einen Themenabend veranstaltet die Evangelische Studierendengemeinde am 8. Mai im Hochschulzentrum Wallonerkirche in der Neustädter Straße 6. Das Thema lautet "Jesus – aus der Perspektive andere Religionen".

Referentin ist Angela Kunze-Beiküfner. Sie ist Pfarrerin der Studierendengemeinde. Beginn ist um 19 Uhr.

"Nicht von schlechten Eltern" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Vorstellungen finden am 8. und vom 16. bis 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenen Kabarettprogramm auf der Bühne. „Und gemäß der Losung ,Wir spielen solange die Verwandten reichen!’“ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen“, heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Programm. Das Jubiläums-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem aus diesem Anlasse verfassten Buch oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem.

Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, lobte die Jury: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet“.

"Die Metamorphose der Plastiktüte" im MDR-Landesfunkhaus

Die Künstlerin Patricia Kranz präsentiert unter dem Titel "Die Metamorphose der Plastiktüte" eine Ausstellung mit Fotografien und Objektkunst im MDR-Landesfunkhaus Sachsen-Anhalt in der Stadtparkstraße 8 in Magdeburg. Die Ausstellung, Teil der Reihe "Kunst im Funkhaus", läuft bis zum 20. Mai.

Kranz beschäftigt sich seit 2008 intensiv mit dem Thema Plastiktüten und transformiert diese durch verschiedene technische Verfahren in skulpturale Wand- und Bodenobjekte. Ihre fotografische Arbeit konzentriert sich nun auf die Makroansichten dieser Objekte, die zu abstrakten, farbigen Bildwelten führen. Die Ausstellung präsentiert Werke aus den Werkserien "Networks" und "Splash". Kranz beschreibt ihre Herangehensweise als Verbindung von bildhauerischer Arbeit und fotografischem Medium, wodurch sie ihre Objekte in die Zweidimensionalität zurückführt. Die Ausstellung bietet Einblicke in die vielfältigen transformatorischen Prozesse und die malerischen Qualitäten ihrer Arbeiten.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

All zwei Wochen gibt es bei im Nachdenker in Nachbarschaft des Olvenstedter Platzes eine „Open Mic Night“ – eine Nacht des offenen Mikrofons. Aktueller Termin ist der 8. Mai. „Unsere Bühne steht jedem offen“, heißt es in einer Ankündigung zu dem Abend. Gefragt seien auf der Kleinkunstbühne beispielsweise Musik, Poetry-Slam und Comedy, so die Organisatoren.

Die Kunstkneipe Nachdenker hat ihren Sitz in der Olvenstedter Straße 43. Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr.

Partys in Magdeburg

Ellen Noir: House, Trance und Techno der 90er und 2000er werden am 8. Mai ab 22 Uhr im Ellen Noir im Bahnhof Buckau gespielt. Zum Superrave" legen DJ Decline, Deejay Pi und DJ Bacard.

Flowerpower: „Love, Peace and Rock’n’Roll“ ist das Motto des „Flowerpower“ als Kneipe mit Seventies-Flair. In lässiger Atmosphäre legen Dienstag bis Sonntag DJs auf. Geöffnet ist das Lokal mit Tanzfläche im Breiten Weg 252 unweit des Hasselbachplatzes jeweils ab 19 Uhr.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten waren im Vorverkauf zum Redaktionsschluss mehr für die "Horizonte" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64, zu "Bölck gibt Stoff! Immer wieder!" ab 20 Uhr in der Zwickmühle in der Leiterstraße 2a und zum Magdeburger SuperHitSingen ab 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a zu haben. Gegebenenfalls gibt es für einige Termine noch Restkarten an der Kasse.