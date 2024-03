Konzerte, eine Ausstellung und Kabarett gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 22. März 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Veranstaltungen und Tipps für die Freizeit am Freitag

Eine Abba-Show gibt es am 22. März im Magdeburger Amo zu erleben..

Musik, Unterhaltung und Theater - Freitag, der 22. März 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite zusammengestellt.

Tribut an Abba im Magdeburger Amo

"Super Abba- A Tribute to Abba" heißt es am 22.3.2024 im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Beginn ist um 20 Uhr.

Mit einem musikalisch choreographiertem Live-Konzert bringen die Musiker die bekannten Hits der schwedischen Pop-Gruppe auf die Bühne. Unter anderem erklingen „Waterloo“, „Money, Money, Money“, „Thank you for the music“, „Mamma Mia“, „SOS“, „Super Trouper”, „Dancing Queen“, „Chiquitita” oder „Fernando”.

"Die Zöllner" in der Sudenburger Feuerwache

Sechzehn Alben sind unter der Firmierung „Die Zöllner“ erschienen, im Herbst 2023 erschien mit „Portugal“ der neueste Streich. Live zu erleben sind Dirk Zöllner und André Gensicke als Gründungsväter der Formation sowie Lars Kutschke, Oliver Klemp und Stephan Salewski am 22.3.2024 ab 20 Uhr bei einem Konzert in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straß 140.

Sie präsentieren einen energetischen Mix aus souligen Balladen, funkigen Powersongs und jazziger Improvisation, so eine Ankündigung. Und weiter heißt es: "Instrumentale Kapriolen, ein charismatischer Frontmann und intelligente deutsche Texte."

Zum letzten Mal: „Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es am 22. März letztmals im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Niemand mag Klugscheißer im "... nach Hengstmanns"

Sebastian Hengstmann präsentiert sein Programm "Niemand mag Klugscheißer" am 22. März im Kabarett "...nach Hengstmanns" am Freitag, den 22.03.2024. Beginn ist um 19.30 Uhr im Breiten Weg 37.

In der Ankündigung heißt es: "Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit." Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht.

7. Sinfoniekonzert im Magdeburger Opernhaus widmet sich der Posaune

Denkt man an das klassische Solokonzert, kommt einem nicht zuallererst die Posaune als konzertierendes Instrument in den Sinn. Der italienische Komponist Nino Rota, heute vorrangig für seine international erfolgreichen Filmmusiken bekannt, widmete sich dennoch – oder gerade deshalb – diesem Instrument und beweist mit seinem Konzert für Posaune und Orchester, welche klangliche Vielseitigkeit es bietet. Eindrucksvoll demonstriert Rota mit virtuosen Spieltechniken die sanglichen Qualitäten und die harmonische Flexibilität dieses Instruments, das viel zu selten solistisch in Erscheinung tritt.

Ähnlich virtuos behandelt auch Arthur Pryor die Posaune in seiner "Fatastic Polka". An diesem Instrument ausgebildet und als Leiter der Sousa Band wusste er die Spieltechniken bestens zu nutzen und verband die Entwicklungen der Unterhaltungsmusik zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit der klassischen Begleitung eines Konzertstücks und den beschwingten Rhythmen der Polka.

Den Fokus auf dieses ungewöhnliche Soloinstrument setzen Alexander Merzyn, Generalmusikdirektor des Staatstheaters Cottbus, und die 22-jährige ukrainische Posaunistin Polina Tarasenko. Konzerte beginnen am 21. und 22. März jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9.

An dem Abend erklingen auch "Die Moldau" und "Šárka" aus dem sinfonischen Zyklus "Mein Vaterland" von Bedřich Smetana.

Frauenrechtlerinnen in einer Ausstellung in der Hochschule Magdeburg-Stendal

"Nur Hundert Jahre" heißt eine Ausstellung über internationale Frauenrechtlerinnen, die vom 1.3. bis 15.3.2024 in der Hochschulbibliothek in Magdeburg gezeigt wird.

Die Ausstellung gibt einen Einblick in die Geschichte der Frauenbewegung verschiedener Länder und stellt in Kurzbiografien einige Frauenrechtlerinnen vor. Interessant ist auch die Geschichte der Ausstellung selbst: nachdem "Arbeit und Leben Thüringen" 2019 eine Ausstellung zu thüringischen Frauenrechtlerinnen konzipiert hatte, äußerten Migrantinnen den Wunsch, auch die starken Frauen ihrer Heimatländer vorzustellen. In der Folge entstand mit ihrer Hilfe die neue internationale Ausstellung, in der Frauen aus elf Ländern portraitiert werden.

Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten der Bibliothek besucht werden. Der Eintritt ist frei. Geöffnet ist Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr.

John und Steffi im Alten Theater am Jerichower Platz

John und Steffi treten bei einem Foyerkonzert im Alten Theater am Jerichower Platz auf. Die Veranstaltung in der Tessenowstraße 11 beginnt am 22.3.2024 um 19 Uhr.

Auf dem Programm steht Popmusik.

"Gregs Tagebuch-Abend" in der Magdeburger Stadtbibliothek

Beim „Gregs Tagebuch“-Abend warten verschiedene am 22.3. von 19 bis 21 Uhr in der Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 Aktionen rund um die erfolgreichen Comicromane auf Kinder zwischen 8 und 12 Jahren. Es handelt sich um eine elternfreie Zone!

Aber Achtung: Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 0391/5404857 oder persönlich in der Kinderbibliothek. Ein gültiger Benutzungsausweis der Bibliothek ist die Eintrittskarte in Gregs Welt.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Schonzeit" im Puppentheater Magdeburg und "Abba klaro" im Theater in der Grünen Zitadelle.

Gegebenenfalls gibt es vor der Vorstellung noch zurückgegebene oder Restkarten.

Restkarten: Für "Blutbuch" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus gab es zum Redaktionsschluss noch eine einzelne Restkarten. Restkarten waren auch für das Preview von "Liebestoll 7" um 19.30 Uhr im Moritzhof am Moritzplatz zu haben.