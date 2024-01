"Das Phantom der Oper", Konzerte und Kabarett gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 26. Januar 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Jazz, Klassik und Rap, aber auch Kabarett und Bürgertheater - Freitag, der 26. Januar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

"Das Phantom der Oper" macht in Magdeburger Getec-Arena Station

"Das Phantom der Oper" ist am Freitag, 26. Januar, ab 20 Uhr in Magdeburg zu erleben. Veranstaltungsort ist die Getec-Arena.

Seit 2010 fesselt „Das Phantom der Oper“ des Autoren Teams Deborah Sasson und Jochen Sautter die Zuschauer auf den Bühnen Europas. Die Zwangspause der Corona Pandemie wurde kreativ dazu genutzt, um die Produktion musikalisch komplett neu zu überarbeiten. Dafür konnte der britische Erfolgsmusiker Ryan Martin gewonnen werden, der u.a. Musik für Cirque du Soleil, America’s Got Talent, Netflix, BBC, ABC, CBS und Fox USA komponierte und arrangierte.

In den Hauptrollen sind Deborah Sasson als Christine und Uwe Kröger als Phantom zu sehen. Das Bühnenbild lebt sowohl von den effektvollen, dreidimensionalen Videoprojektionen des Multimediakünstlers Daniel Stryjecki als auch von den Bühnenelementen, gebaut von Michael Scott der Metropolitan Opera in New York.

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" im Magdeburger Schauspielhaus

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" heißt es am 26. Januar im Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Um 19.30 Uhr beginnt die Produktion mit dem ukrainischen Frauenchor Ми з Украіни. Der Eintritt ist frei, an der Theaterkasse gibt es vorab Zählkarten.

Basierend auf der Frage „Wo stehe ich nach fast zwei Jahren im Exil in Magdeburg?“ begibt sich die ukrainische Gruppe auf eine performativ-musikalische Recherche zu Fragen aus ihrem Alltag zwischen Arbeit, Deutschkurs, Familienleben in zwei Ländern und Krieg in der Heimat. Angelegt als Fortsetzung der Produktion “Sehnsucht - Сила Жінки” aus der Spielzeit 22/23 untersucht die Gruppe, was nach den Jahren Flucht aus der Ukraine von ihren Ängsten, Wünschen und Sehnsüchten geblieben ist und wie ihr neues Leben aussieht. Das Projekt ist angelegt als eine musikalische Stückentwicklung mit Liedgut aus der Ukraine, sowie eigenen Texten in deutscher und ukrainischer Sprache.

Weitere Vorstellungen sind jeweils für 19.30 Uhr für den 28. Januar sowie für den 3., 16., 17., 23. und 24. Februar geplant.

Dvořák und Bruckner erklingen beim 5. Sinfoniekonzert im Magdeburger Openhaus

Das Konzert für Violine und Orchester a-Moll von Antonín Dvořák und die Sinfonie Nr. 4 Es-Dur, "Die Romantische", erklingen am 24. und 25. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 beim 5. Sinfoniekonzert der Spielzeit.

Es musizieren die Magdeburgische Philharmonie unter Leitung von Anna Skryleva. Des Violinkonzerts nimmt sich der junge ukrainische Violinist Bohdan Luts an, der 2022 den Förderpreis Deutschlandfunk erhielt.

Kabarett am Abgrund im "... nach Hengstmanns" in Magdeburg

Heiko Herfurth und Franziska Hengstmann schlüpfen in "Kabarett am Abgrund" in die Rollen, die man braucht um ein Privattheater zu betreiben. Tobias Hengstmann schlüpft in altbekannte Rollen, die man auch braucht, allerdings um das Kabarett „nach Hengstmanns“ zu betreiben. Frei nach dem Motto „The Show must go on!“ bietet sich dem Zuschauer ein Blick hinter den Vorhang, mit allem was passieren muss, was wichtig ist, um eine erfolgreiche Premiere über die Bühne zu bringen.

Vorstellungen im "... nach Hengstmanns" im Breien Weg 37 sind am Freitag, 26. Januar, sowie am 1., 17. und 29. Februar geplant. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr.

Jazzlounge im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Hausband des Magdeburger Gesellschaftshauses spielt am Freitag, 26. Januar, zur Jazzlounge II auf. Mitwirkende sind Marius Moritz am Klavier, Mohi Buschendorf am Bass und Ludwig Buschendorf am Schlagzeug.

Beginn ist um 20 Uhr. Das Gesellschaftshaus befindet sich in der Schönebecker Straße 129.

DonkeyBeat im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg

Ein Foyerkonzert mit "DonkeyBeat" findet am Freitag, 26. Januar, im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 statt. Beginn ist um 19 Uhr.

Im Jahr 2013 wurde The Real DonkeyBeat von vier Musikern aus Haldensleben und Magdeburg ins Leben gerufen. Die Band widmet sich dem puristischen Klang von Folk, Country und Bluegrass. Das Repertoire reicht von Bob Dylan und Johnny Cash über Mumford & Sons bis hin zu The Weekend und Daft Punk.

"Certified New Year" mit Rap in der Factory

"Certified New Year" heißt es am Freitag, 26. Januar 2024, um 20 Uhr in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2. Einlass ist ab 19 Uhr.

Zu dem Rap-Konzert haben sich Eightyonface, RG + Kaiko als Hallenbande, Niggsen und Casio108 x Rypl angkündigt.

Ausverkauft und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft sind der Auftritt von Markus Maria Profitlich im Theater in der Grünen Zitadelle, "Das hässliche Entlein" im Puppentheater, "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel und "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Zwickmühle.