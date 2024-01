Weihnachtscircus und Shakespeare als Ballett gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 5. Januar 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Magdeburg - Musical, Kabarett, eine Tourismusmesse und Zirkus - auch Freitag, der 5. Januar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

Musical: Schneekönigin im Alten Theater

„Die Schneekönigin - das Musical“ steht am 5. Januar auf dem Programm für das Alte Theater am Jerichower Platz. Geeignet ist das Programm für ein Publikum ab fünf Jahren.

Die Geschichte frei nach Hans Christian Andersen mit Musik und Text von Laura Niepold und Sebastian Dierkes: An einem kalten Wintertag, an dem der Schnee besonders dicht fällt, bekommt Kai Besuch von der Schneekönigin. Ihre seelenlose Kälte bemächtigt sich seines Herzens und sie verschleppt ihn in ihr eiskaltes Reich. Doch die Schneekönigin hat nicht mit der mutigen Gerda gerechnet, die nichts unversucht lässt, um ihren Liebsten Kai zu finden. Eine abenteuerliche, zauberhafte und gefährliche Reise liegt vor ihr, die sie zum verwunschenen Frühlingsgarten, auf das Fest der Sommerprinzessin und in den Herbststürmen in die Hände einer Räuberbande führt, bis sie endlich den eisigen Palast der Schneekönigin erreicht.

"Die Schneekönigin - das Musical" beginnt am Freitag, 5. Januar, um 16 Uhr im Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11.

Magdeburger Weihnachtscircus auf dem Messeplatz

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus locken. "Wir feiern mit einem ganz besonderen Feuerwerk der Zirkuskunst", so das Versprechen der Zirkustruppe.

Vorstellungen sind am 5. Januar um 16 und 19.30 Uhr sowie jeweils um 15 Uhr am 6. und 7. Januar geplant.

Ausgehen in Magdeburg: Tickets bei Biberticket kaufen

50 Minuten Musik nach Bach mit dem „Weihnachtsminiatorium“ im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das „Weihnachtsminiatorium“ erklingt am Sonnabend im Gesellschaftshaus. Das Ensemble Courage mit Sopranistin Marijke Daphne Meerwijk, Akkordeonistin Susanne Stock, Klarinettist Georg Wettin und Matthias Lorenz am Violoncello spielt Bachs Weihnachtsoratorium en miniature.

Das „Weihnachtsminiatorium“ nach Johann Sebastian Bach umfasst sechs Kantaten in 50 Minuten in der Kammerbesetzung mit Instrumentalisten, die bisweilen in den Gesang einstimmen. Das Werk von Benjamin Schweitzer ist eine Mischung aus feinsinnigem Arrangement und komponierter Interpretation, die dem Original mit Liebe und Respekt, aber auch mit neuen Ideen und unkonventionellen Lösungen für die Herausforderungen einer Kammerfassung gegenübertritt.

Die Kürzung auf etwa ein Drittel der Länge von Bachs Original ergibt eine Fassung, in der die Substanz des Werkes in konzentrierter Form erhalten bleibt, so die Veranstalter weiter.

Das Weihnachtsminiatorium beginnt am 5. Januar um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129. Es handelt sich um den Nachholtermin für das bereits für den 30. Dezember geplante Konzert.

"Mit Volldampf in Aus" in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es derzeit im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

Um 20 Uhr sind Vorstellungen am 5., 6., 12., 18., 20. und 24. Januar sowie am 2., 9., 10., 15., 16., 22., 23. und 24. Februar geplant.

Ballett: Was ihr wollt im Schauspielhaus Magdeburg

Das Ballett „Was ihr wollt“ steht auf dem Spielplan im Schauspielhaus. Es handelt sich um eine Choreografie von Ballettdirektor Jörg Mannes. Geeignet ist sie für ein Publikum ab acht Jahren.

Herzog Orsino liebt Gräfin Olivia, diese verliebt sich in Cesario, doch der ist eigentlich die Schiffbrüchige Viola, die wiederum den Herzog liebt. Als dann Violas totgeglaubter Zwillingsbruder Sebastian auftaucht, droht die Eifersucht alles zu zerstören. Und Verwalter Malvolio erfährt am eigenen Leib die brutale Seite von enttäuschten Liebeshoffnungen. In Shakespeares Komödien kommt die Liebe als Verwirrspiel der Identitäten daher. Geschlechterwechsel, Verkleidungen, vertauschte Zwillinge – in diesem Experimentierfeld der Beziehungen ist nichts, wie es scheint. Das wirft bei aller Komik ein düsteres Licht auf die immer wieder neu entstehenden Paarkonstellationen. Jörg Mannes interessiert sich in seiner Choreografie für das Spannungsfeld von Betrug und Selbstbetrug in diesem stürmischen Liebesreigen.

Vorstellungen der Choreografie beginnen am 5. und – zum letzten Mal in dieser Spielzeit – am 7. Januar jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

"Nicht von schlechten Eltern" im "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ haben die Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann ihr aktuelles Programm überschrieben. Es handelt sich um die 19. gemeinsame Produktion 20 Jahre nach ihrer ersten Premiere. Vorstellungen sind unter anderem diesen Freitag um 19.30 Uhr und am Sonnabend um 15 und 19.30 Uhr im Kabarett „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 geplant. Weitere Vorstellungen um 19.30 Uhr sind am 31. Januar und am 3., 7., 14., 21., 22. und 28. Februar, weitere Vorstellungen für 15 Uhr am 5. und 11. Februar geplant.

Vor der Premiere des Programms zum Jahrestag, zu dem die beiden auch ein Buch verfasst haben, hieß es: „Die Höhepunkte des Programms entwickeln sich auf der Bühne.“ Sprich: Die beiden Kabarettisten setzen auf das, was sie in den vergangenen Jahren immer weiter perfektioniert haben: ihre Spontanität, das Spiel mit den aktuellen Entwicklungen in Politik und Gesellschaft, auch das Spiel mit dem Publikum.

Zusatzshow zum Neuen Jahr im Theater in der Grünen Zitadelle

Warum auch nicht am 5. Januar Neujahr feiern – da die Silvestervorstellungen im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a ausverkauft waren, hat die Einrichtung im Magdeburger Hundertwasserhaus einen Zusatztermin diesen Freitag um 20 Uhr ins Programm gehoben.

„Farbenfroh wie ein Silvesterfeuerwerk, prickelnd wie ein Gläschen Champagner und strahlend wie eine Wunderkerze – die kunterbunte Silvestershow des Theaters in der Grünen Zitadelle überrascht mit einem abwechslungsreichen Potpourri aus Musik, Comedy und guter Laune“, heißt es in einer Ankündigung.

Tourisma und Caravaning - Messe in Magdeburg

Von Freitag bis Sonntag findet in den Magdeburger Messehallen die diesjährige Reisemesse „Tourisma & Caravaning“ statt. Die drei großen Ausstellungsbereiche – Touristik, Caravaning und Fahrrad – warten mit einer großen Bandbreite auf die Besucher. Insgesamt werden sich rund 100 Aussteller mit ihren Dienstleistungen und Produkten vorstellen. Buchbar sind Reiseziele auf allen fünf Kontinenten – und auch das Reiseland Deutschland kommt nicht zu kurz. Caravanfans erwartet in Halle 1 ein großes Angebot an Marken und Modellen. Das Sonderthema E-Bike wird in Halle 3 präsentiert. Alle Räder können auf dem großen Testparcours ausgiebig Probe gefahren werden.

Ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm macht die Reisemesse zum Erlebnis für die Familie. Dazu gehören die tägliche Verlosung von Reise- und Sachpreisen sowie ein Vortragsprogramm. Weltenbummler berichten in Multivisions-Shows und Vorträgen von ihren Reiseerlebnissen rund um den Globus: Dschungel oder Vulkane, hoher Norden oder tiefster Süden, heiße Steppen oder tropischer Regenwald. Weltregionen von Alaska, Botswana, China, Costa Rica, Hawaii und USA, Island, Kroatien, Nordeuropa, Ostsee bis Südafrika werden auf der Bühne und im Cinema in den Blick genommen.

Die Tourisma & Caravaning Magdeburg empfängt vom 5. bis 7. Januar täglich von 10 bis 18 Uhr die Besucher. Die Messe Magdeburg befindet sich in der Tessenowstraße 9.

Ausverkauft in Magdeburg

Nahezu ausverkauft – im Buchungssystem gab es zum Redaktionsschluss noch einen Restplatz – ist der Auftritt von „Ulrich Tukur & Die Rhythmus Boys“ am Freitag im Opernhaus. ri