Paul Potts, Mr. Gum und Stoppok - dies und mehr bietet Mittwoch, der 6. Dezember 2023, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Der britische Tenor Paul Potts tritt in Magdeburg auf. Foto: dpa

Magdeburg - Musik und Theater, Talk, Geschichte, offene Bühne und Kunst - auch für Mittwoch, den 6. Dezember 2023, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite sieben Tipps zusammengetragen.

Ausverkauft ist diesen Mittwoch Osan Yaran - auch am Donnerstag - im Theater in der Grünen Zitadelle. Für "Olvenstedt probierts" in der Feuerwache sind alle Termine abgesagt.

Weihnachten mit Paul Potts im Amo

Im Magdeburger Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 ist am Mittwoch "Weihnachten mit Paul Potts" geplant. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr.

Paul Potts, der in Wales lebende Tenor, lebt seinen Traum. In der Schule gemobbt und verspottet, erwies sich das Singen im örtlichen Kirchenchor als Zufluchtsort für Paul. Als er mit 16 Jahren "La Boheme" hörte, verliebte er sich in die Oper. Sie spornte ihn an, und 2007 gewann er die erste Staffel der Castingshow "Britain’s Got Talent" - die deutsche Entsprechung ist "Das Supertalent" - gewann.

Paul Potts veröffentlichte noch im selben Jahr sein mehrfach mit Platin ausgezeichnetes Debütalbum „One Chance“, das in 13 Ländern die Charts anführte. Seither hat er mehr als 1.000 Auftritte in 45 Ländern absolviert. Paul hat seither mehrere Studioalben veröffentlicht - zuletzt "Musica Non Proibita", das während seiner „At Home“-Sessions während des Lockdowns aufgenommen wurde.

Im April dieses Jahres trat er als „Koala“ in der deutschen Version von „The Masked Singer“ auf und sang Klassiker von A-Ha, Toto, Elton John und Dua Lipa.

"Der kleine gelbe Hunde" im Puppentheater Magdeburg

Sabine Schramm ist diesen Mittwoch um 9 und 10.30 Uhr in "Der kleine gelbe Hund" im Magdeburger Puppentheater in der Warschauer Straße 25 zu erleben. Geeignet ist das Stück für Publikum ab vier Jahren.

Die Geschichte vom kleinen gelben Hund erzählt von Freundschaft, Verantwortung und Vertrauen und wie sich zwei starke Persönlichkeiten mit ganz unterschiedlichen Lebensvorstellungen annähern können.

Stoppok gibt ein Konzert in der Baracke

Stoppok gehört zu jenen Musikern, die sich weder von der Musikindustrie vereinnahmen, noch vor irgendeinen Karren spannen lassen und geht seinen Weg jenseits aller Trends. Bei einem Konzert ist er am Mittwoch um 19 Uhr im Studentenclub Baracke auf dem Campus am Universitätsplatz zu erleben.

Der Musiker veröffentlicht erdige Alben, die eine eigenständige Mischung aus Folk, Rock, Rhythm & Blues und Country in Kombination mit einzigartigen deutschen Texten hervorbringen. Er singt mit feinem Humor über die Widrigkeiten des Alltags und zeigt sich dabei immer wieder als kritischer Betrachter seiner Umwelt. Darüber hinaus wird Stoppok als großartiger Musiker und exzellenter Gitarrist von vielen Kollegen verehrt.

Vokalensemble InTakt und Posaunenchor Stadtfeld in der Pauluskirche

Adventskonzert ist für Mittwoch, 19 Uhr, in der Pauluskirche in der Goethestraße 25 geplant. Es musizieren das Vokalensemble InTakt und der Posaunenchor Stadtfeld.

"Unser feierliches und zugleich schwungvolles Weihnachtsprogramm verspricht einen unterhaltsamen Nikolausabend. Festliche Stimmung ist garantiert, wenn der Posaunenchor unter der Leitung von Igor Bujanov seine Lieblingslieder zur Adventszeit zum Klingen bringt", heißt es in einer Einladung.

Glockenspiel und Bläser auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt

Der Carilloneur und Bläser musizieren gemeinsam im Magdeburger Rathaus. Termin ist diesen Mittwoch um 18 Uhr. Zu hören ist das musikalische Programm auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt.

Das Carillon des Magdeburger Rathauses besteht aus 47 Bronzeglocken mit einem Gesamtgewicht von rund sechs Tonnen. Die größte Glocke mit dem Ton f´ hat einen Durchmesser von 115 Zentimetern und wiegt 975 Kilogramm.

Mr Gum und das geheime Geheimversteck im Magdeburger Schauspielhaus

Der Bösewicht Mr Gum ist für Publikum ab acht Jahren zurück im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Zu seinem Geheimversteck meint er: „Hier gibt“s ja wirklich alles! Ratten! Kakerlaken! Rohrleitungen, aus denen überall Schleim tropft! Und es stinkt! Es ist genauso, wie ich mir immer den Himmel vorgestellt habe! Und das Beste ist, dass uns hier nie jemand finden wird!“ Polly und Freitag O’Leary wollen ihm das Handwerk legen.

Gelegenheit bieten Vorstellungen diesen Mittwoch um 18 Uhr sowie am 15. und 20. Dezember um 19.30 Uhr, am 16. Dezember um 16.30 Uhr und am 7. Januar um 16 Uhr. Aufführungen stehen auch auch von 27. bis 29. Februar jeweils um 10 Uhr auf dem Spielplan.

Fossilien und Ornithologie im Museum für Naturkunde

Zwei wissenschaftliche Gruppen laden diesen Mittwoch zu Veranstaltungen im Magdeburger Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Beginn ist jeweils um 17.30 Uhr. Der Zugang erfolgt über den Mitarbeiterzugang auf der Seite des Museums.

Die Fachgruppe Paläontologie hat den Abend unter den Titel "Schöne Steine und Fundgeschichten" gestellt. Geboten wird eine Diskussion und Bestimmung mitgebrachter Fossilien.

Die Fachgruppe Ornithologie befasst sich mit dem Großtrappen-Schutzprojekt in Sachsen-Anhalt. Referent ist René Köhler vom Förderverein Großtrappenschutz.

Satirischer Monatsrückblick im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

Im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 ist für diesen Mittwoch ein "Satirischer Monatsrückblick" geplant. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Der vergangene Monat hatte einiges zu bieten. Teilweise Frechheiten, teilweise Unverschämtheiten aber immer ungekonnte Unmöglichkeiten. "Seien Sie dabei, wenn die Hengstmanns, die sich vielleicht auch einen Gast dazu einladen, die medialen, politischen, gesellschaftlichen und anderweitigen Ereignisse kopfschüttelnd und fassungslos passieren lassen", heißt es in der Ankündigung.

Kunstpause im Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen

"Kunstpause" ist die wöchentliche Führung in einer der Ausstellungen im Kunstmuseum Magdeburg überschrieben. Dieses befindet sich im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6

Die Führung dauert eine halbe Stunde. Sie beginnt um 12.30 Uhr.

"Menschen, Bilder, Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben" im Magdeburger Forum Gestaltung

Die Wanderausstellung "Menschen, Bilder, Orte - 1700 Jahre jüdisches Leben" wird diesen Mittwoch, 18 Uhr, mit einer Vernissage im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 in Magdeburg eröffnet. Die Ausstellung, die die Geschichte des Judentums in Deutschland in den Themen „Recht und Unrecht“, „Leben und Miteinander“, „Religion und Geistesgeschichte“ sowie „Kunst und Kultur“ beleuchtet, ist dann vom 7. Dezember bis zum 26. Februar 2024 zu sehen.

Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Sonntag von jeweils 14 bis 18 Uhr geöffnet. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Ausstellungen nach vorheriger Vereinbarung sowie während der Abendveranstaltungen zu besuchen.

Norbert Pohlmann, Geschäftsführer des Forums Gestaltung, begrüßt die Gäste. Jürgen Wilhelm, Stellvertretender Vorsitzender der Landschaftsversammlung Rheinland, sowie Wolfgang Schneiß, Ansprechpartner für jüdisches Leben in Sachsen-Anhalt und gegen Antisemitismus, sprechen Grußworte. Thomas Otten, Direktor des MiQua in Köln, führte in die Ausstellung ein. Die musikalische Begleitung erfolgte durch Khalida Fradkin am Piano und Vera Kagan an der Violine.

Reisebilder aus Mittelamerika in der Magdeburger Urania

Am Mittwoch, den 6. Dezember, um 15 Uhr, wird Helmut Rönicke in Magdeburg Reisebilder aus Mittelamerika präsentieren. Veranstaltungsort ist die Urania im Nicolaiplatz 7. Interessierte werden gebeten, sich für die Veranstaltung unter der Telefonnummer 0391/255060 anmelden.

Der Fokus liegt in dem Vortrag insbesondere auf Costa Rica, das durch seine vielfältige Tier- und Pflanzenwelt bekannt ist. In der Veranstaltung wird auch darauf eingegangen, wie der Klimawandel sich in dieser Region bemerkbar macht.

Reisebericht aus Nepal im Magdeburger Pointfoto

Ein neuer Reisefilm über Nepal wird diesen Mittwoch im Pointfoto in der Leipziger Straß 45a präsentiert. Beginn ist um 19 Uhr.

In der Ankündigung heißt es: "Eine Zeitreise zurück nach Nepal - neun Jahre nach unserem ersten Trip haben wir viel ambitioniertere Ziele im Gepäck." Von der Hauptstadt geht es zu einer 21 Tage langen Trekkingtour am Manaslu und Annapurna über zwei schneebedeckte Pässe. "2014 hatten wir noch zu viel Respekt vor der gewaltigen Höhe der hochalpinen Pfade. Einundzwanzig Tage, 350km knapp 15.000 Höhenmeter - der Film zeigt unsere entbeerungsreiche Zeit mit enorm viel Gepäck aber auch die Erlebnisse und Schönheit des Himalaya", so die Veranstalter.

Talk im Alten Theater

Unter dem Titel "Haltung oder Neutralität - was führt uns zum Frieden?" findet diesen Mittwoch ein Gespräch im Alten Theater statt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Jens Lehrich moderiert die Veranstaltung. Zu Gast hat er Lukas Kramer, Serhat Sisik, Gerd Buurmann und Manuel Maggio.

Offene Bühne im Magdeburger Nachdenker

Alle zwei Wochen gibt es in der Kunstkneipe Nachdenker in der Olvenstedter Straße 43 am Mittwoch von 20.30 bis 22.30 Uhr die Open-Mic-Night. Auch diesen Mittwoch ist für die Reihe wieder ein Termin.

Die Bühne steht damit wieder jenen offen, die beispielsweise ihre Musik, Poetry-Slam oder Comedy präsentieren möchten.