Kabarett, Wissen, Punkrock - dies und mehr bietet Mittwoch, der 7. Februar 2024, in Magdeburg an Veranstaltungen.

Magdeburg - An zwei Kabarettstätten Magdeburgs gibt es Veranstaltungen, daneben geht es um Kunst, Literatur, Musik und mehr - auch für Mittwoch, den 7. Februar 2024, hält Magdeburg ein umfangreiches Programm bereit. Die Volksstimme hat auf dieser Seite einige Tipps zusammengetragen.

Magdeburger Lesebühne macht in Stadtbibliothek Bahnerinnen und Bahner zum Thema

Die Magdeburger Lesebühne hat ihren nächsten Auftritt diesen Mittwoch, 7 Januar, in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109. Nach dem Ende der Streikmaßnahmen durch die Lokführer-Gewerkschaft dieses Mal zum Thema Bahn. Der Tradition entsprechend lautet die Überschrift "Die höflichen Eisenbahner:innen". Beginn ist um 19.30 Uhr.

Hinter der Lesebühne stehen Künstler aus verschiedenen Bereichen, die sich gemeinsam und doch aus unterschiedlichen Perspektiven humorvoll dem Monatsthema nähern. Die literarischen und musikalischen Beiträge der vier entstehen exklusiv für den jeweiligen Live-Auftritt. Außerdem wird auf der Bühne improvisiert, wenn es sich anbietet. Kabarettist Lars Johansen und Journalist und Stand-up-Performer Leonhard Schubert treten in den Austausch, Theatermacherin Sandy Gärtner präsentiert ihre Texte, und Sängerin Jessica Denecke sorgt für einen emotionalen Wohlklang.

Das Thema für die jeweils folgende Veranstaltung wird traditionell vom Publikum festgelegt.

Kabarett in Magdeburger Zwickmühle

Das Programm „An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht am Mittwoch, 7.2., um 20 Uhr auf dem Spielplan im Kabarett „Magdeburger Zwickmühle“ in der Leiterstraße 2a. Auf der Bühne stehen Thomas Müller und Hans-Günther Pölitz.

In eigenen sowie Beiträgen von Olaf Kirmis, Wolfgang Schaller und Renaldo Tolksdoerfer gehen sie der Frage nach, was heutzutage eigentlich Mut ist. In einer Ankündigung heißt es unter anderem: „Mut kann durchaus auch in die Hose gehen. Die Menschen in der DDR gingen 1989 mit Heldenmut auf die Straße. Und die Quittung kriegten sie später. Sie gingen ein. In die BRD. Unterwegs verloren sie von ihrem Heldenmut leider das ,den‘ und es blieb nur noch Hel...mut übrig. Das führte zu Kleinmut, Missmut und Unmut. Jetzt haben sie Angst wieder auf die Straße zu gehen. Auf dieser steht jetzt eine Ampel, die aber nichts geregelt bekommt. Dafür aber die Quittung: Rechts bekommt immer mehr Vorfahrt.“

„An Mut sparet nicht noch Mühe“ steht auch auf dem Spielplan für die Zwickmühle in der Leiterstraße 2a jeweils um 20 Uhr am 8., 9., 28. und 29. Februar, am 1., 7., 8., 23. und 31. März sowie am 5., 6., 11., 12., 17. und 18. April. Zudem gibt es am 6. März und 10. April 15-Uhr-Vorstellungen. Ausverkauft ist am 17. und 18. Februar.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist das gemeinsame Kabarettprogramm der Brüder Sebastian und Tobias Hengstmann überschrieben. Es steht diesen Mittwoch auf dem Spielplan im Kabarett „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37. Vorstellungsbeginn ist um 19.30 Uhr. Termine am 28.1 und 3.2. sind ausverkauft, Restkarten allenfalls noch an der Abendkasse. Zu haben waren Tickets indes noch für die Vorstellungen um 15 Uhr am 4. und 11. Februar sowie um 19.30 Uhr am 7., 14., 21., 22. und 28. Februar. Karten gibt es auch bereits für Vorstellungen im März u

Tobias und Sebastian Hengstmann stehen gemeinsam auf der Bühne. Foto: Martin Rieß

Anlass für „Nicht von schlechten Eltern“ ist der 20. Jahrestag für das erste gemeinsame Programm der Brüder. Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. Das Jahrestag-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem neuen Buch der beiden oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem.

Wizo spielt in der Magdeburger Factory Punkrock

"Nichts wird wieder gut“ heißt das neue Album von Wizo. Dazu gibt es die „Tour wird wieder gut."

Die Sindelfinger Punkrocker machen auf dieser am 7. Februar in Magdeburg Station. Beginn ist um 20 Uhr in der Factory in der Sandbreite 2.

"Medicus, Bader und Hebamme – Heilkunst im Mittelalter" in der Magdeburger Urania.

Ein Vortrag von Ingo Bringezu trägt am 7. Februar 2024 den Titel "Medicus, Bader und Hebamme – Heilkunst im Mittelalter". Veranstaltungsort ist die Urania im Nicolaiplatz 7. Beginn ist um 15 Uhr.

Hintergrund: Die Medizin im Mittelalter erscheint uns heute als barbarisch und schmutzig. Dabei basierte sie auf wissenschaftlichen Erklärungsmodellen. Sie betonte die Einheit von Ernährung und Bewegung. Die Heilkundigen verfügten oft über erstaunliches Erfahrungswissen. Sie kannten viele Arzneien und Operationstechniken. Es gründeten sich Medizinische Hochschulen und Universitäten. Dort wurde antikes und arabisches Wissen genutzt. Natürlich spielte auch Religion, Magie und Aberglauben eine

bedeutende Rolle.

Anmeldungen sind unter Telefon 0391/255060 erbeten.

Wissen im Magdeburger Museum für Naturkunde

Zwei Fachgruppen laden diesen Mittwoch, 7. Februar, wieder zu ihren Treffen ins Magdeburger Museum für Naturkunde in der Otto-von-Guericke-Straße 68 bis 73. Treff ist jeweils um 17.30 Uhr am Mitarbeitereingang auf der Seite des Gebäudes.

Bei der Fachgruppe Paläontologie gibt es einen Vortrag unter dem Titel „Tod im Trentino − Woher kommt Italiens ältester Saurier ?". Referent ist Steffen Trümper von der Universität Münster. Auch die Fachgruppe für Ornithologie trifft sich.

Luises Garten X Stübchen in der Magdeburger Festung Mark

Unter der Überschrift "Metamorphosis" ist das Stübchen der Festung Mark am 7. Februar ab 18 geöffnet. Die Idee: Luises Garten zieht in den kalten Tagen ins Stübchen und lockt mit gemütlichem Ambiente und leckerem Vöner.

Ab 19 Uhr legen regionaler DJs auf. Der Eintritt ist frei.

"Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus

Derzeit läuft die Ausstellung "Im Licht und Gegenlicht" im MDR-Landesfunkhaus in der Stadtparkstraße 8. Gezeigt werden Arbeiten von Guido Schenkendorf. Die Schau läuft bis 13. März. Geöffnet ist die Ausstellung mit Bildern in vielfältiger Maltechnik sowie Objekten aus Holz montags bis freitags von 8 bis 14 Uhr und an Wochenenden von 10 bis 14 Uhr.

Im Jahre 1970 geboren begann Guido Schenkendorf nach der Lehrzeit sein Berufsleben 1991 als Tischler in Berlin. Von Jugend an bildkünstlerisch tätig, startete er 1999 im Land Brandenburg als freiberuflicher Künstler und Holzrestaurator. Später zog er um ins anhaltische Zerbst an der Elbe, nahe dem Dessau-Wörlitzer Gartenreich. Neben Bildern in vielfältiger Maltechnik gestaltet er Objekte aus Holz, Stein und anderen Materialien.

Kulturelles Appetithäppchen im Kunstmuseum Magdeburg

Die mittwochs stattfindende Mittagspausen-Führung versorgt die Besucher des Kunstmuseums Magdeburg mit kulturellen Appetithäppchen. Ein Kunstwerk der Sammlung oder einer Ausstellung steht im Mittelpunkt der Führung und wird intensiv besprochen - das Richtige, für den kleinen Kunst-Hunger unter der Woche.

Termin ist auch am 31. Januar 2024. Die halbstündig Führung beginnt um 12.30 Uhr. Das Kunstmuseum Magdeburg im Kloster Unser Lieben Frauen befindet sich in der Regierungsstraße 4 bis 6.

Ausstellung über japanischen Steingarten

Eine Ausstellung unter dem Titel „Japanischer Steingarten“ ist derzeit in der Magdeburger Stadtbibliothek im Breiten Weg 109 zu sehen. Geöffnet ist Montag bis Freitag 10 bis 19 Uhr und sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Der japanische Steingarten „Kare san sui“, „Landschaft ohne Wasser“ oder „trockene Landschaft“ ist dem berühmten Vorbild in Japan, dem Ryōan-ji „Tempel des zur Ruhe gekommenen Drachen“, in der alten Kaiserstadt Kyoto nachempfunden.

Die Deutsch-Japanische Gesellschaft Sachsen-Anhalt zeigt eine Leihgabe ihrer Schwestergesellschaft in Trier.

Autorenlesung mit Marie Niehoff "The Queen Will Rise" bei Thalia im Magdeburger Allee-Center

Marie Niehoff ist am Mittwoch, 7.2.2024 um 20.15 Uhr bei Thalia Magdeburg im Allee-Center in der Ernst-Reuter-Allee 11 zu Gast. Sie liest aus "The Queen Will Rise".