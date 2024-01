"Der König der Löwen - The Music live in Concert" in der Magdeburger Getec-Arena.

Magdeburg - Samstag, der 27. Januar 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Der König der Löwen - The Music live in Concert" in der Magdeburger Getec-Arena

Die magische Musik von Sir Elton John und Hans Zimmer erklingt bei "Der König der Löwen - The Music live in Concert" am Samstag, 27. Januar, ab 20 Uhr in der Magdeburger Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32. Die Songs erklingen in deutscher Sprache.

70 Mitwirkende, Solisten, Chor und Orchester, der Cinema Festival Symphonics unter der Leitung von Stephen Ellery aus London, begeisterten die Zuschauer schon mit den Konzert-Aufführungen von „Game of Thrones“, „Star Wars“ und „Harry Potter“. Das Ensemble ist bekannt für ihren emotionalen, originalgetreuen, klanggewaltigen Sound, der die Zuschauer direkt in die Filmthemen eintauchen lässt. Animiert wird dieses emotionsreiche, klangvolle Erlebnis von Video-Clips, die die Zuschauer direkt in die afrikanische Savanne entführen.

"Die Liebe zu den drei Orangen" im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "Die Liebe zu den drei Orangen" von Sergei Prokofjew wird am Sonnabend, 27 Januar, beim Theater Magdeburg im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9 gezeigt. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Die Geschichte: Der wehleidige Prinz hat nichts zu lachen. Also werden alle Hebel der Unterhaltungskunst in Bewegung gesetzt, denn in diesem Märchenlabor ist nicht nur die gute Stimmung, sondern auch die Thronfolge in Gefahr, nach der im Hintergrund bereits andere lechzen. Durch den Fluch einer Hexe führt im Heilungsprozess des Prinzen schließlich kein Weg mehr an drei verzauberten Orangen vorbei.

"Die Liebe zu den drei Orangen" am Magdeburger Opernhaus. Foto: Theater Magdeburg

Eine weitere Aufführung ist für den 24. Februar ebenfalls um 19.30 Uhr geplant. Am 18. Februar beginnt eine Vorstellungen um 16 Uhr. Die letzten Termine für "Die drei Orangen" sind am 1. und 28. April jeweils um 18 Uhr.

"Niemand mag Klugscheißer" im "... nach Hengstmanns

Am Samstag, den 27.1.2024 um 19.30 Uhr, präsentiert Sebastian Hengstmann sein Solo-Programm "Niemand mag Klugscheißer" im Kabarett "...nach Hengstmanns" im Breiter Weg 37. Weitere Vorstellungen sind zur gleichen Zeit am 2. und 15. Februar geplant.

"Was klug ist, weiß ja keiner erschöpfend. Aber Sebastian Hengstmann hätte da Vorschläge. Und die bringt er alle mit. Egal ob es um Politik, Politiker oder politische Themen geht. Und um mehr", heißt es in einer Ankündigung

„Der Udonaut & die Paniker" im Alten Theater

Eine zum Verwechseln dem Original ähnelnde Udo-Lindenberg-Show bieten „Der Udonaut & die Paniker" am Samstag, 27.1., im Alten Theater in der Tessenowstraße 11 in Magdeburg. Beginn ist um 20 Uhr.

Und Lindenberg-Pianist Jean-Jacques Kravetz sagte, dass es stimmlich auch der echte Udo sein könnte, der da das Mikro schwingt und „die Band hat das Zeug, zum neuen Panikorchester zu avancieren.“

Celtic Chaos im Magdeburger Oli

Die Magdeburger Band “Celtic Chaos” findet sich wieder zu ihrem traditionelle Januarkonzert ein. Keltische Klänge, faszinierende Töne, raumerfüllende Musik – gefolgt von harten Beats. Chaos eben.

Ein Konzert findet am 27. Januar im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straße 25a statt. Ab 19.30 Uhr erklingt die Musik.

Kammermusik "Fratres" mit dem Bremer Schlagzeugensemble

Das Bremer Schlagzeugensemble mit Hsin Lee, Yi Huang und Olaf Tzschoppe gastiert am Sonnabend, 27. Januar, in Magdeburg. Das Konzert beginnt um 19.30 Uhr. Olaf Tzschoppe mixt in seinem Programm Originalkompositionen für Schlagzeug mit eigenen Bearbeitungen. Zentrales Werk ist die Komposition "Fratres" aus dem Jahr 1977 von Arvo Pärt. Im Tintinnabuli-Stil komponiert, fordert es geradezu das Spiel mit unterschiedlichen Besetzungen heraus, da nicht an eine Klangfarbe gebunden.

Das Bremer Schlagzeugensemble unter der künstlerischen Leitung von Olaf Tzschoppe widmet sich intensiv der Zusammenarbeit mit KomponistInnen. Es spielte zahlreiche Ur- und deutsche Erstaufführungen. Viele Kompositionen entstanden dabei im Rahmen des vom Ensemble initiierten Projekts Schlag>|<Art, wobei ein Teil der Werke inzwischen bei Edition Gravis verlegt ist.

Ingo Oschmann mit "Wunderbar - Es Ist Ja So!" im Magdeburger Hundertwasserhaus

Ingo Oschmann macht am 27. Januar 2024 in Magdeburg Station. Mit dabei hat er sein Programm "Wunderbar - Es Ist Ja So!". Beginn ist um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Der Küstler ist ein Komiker, Entertainer und Zauberkünstler, der auch als Moderator und Schauspieler auf der Bühne steht. Im Jahr 2003 gewann er die erste Staffel der Sat.1-Casting-Show Star Search.

Hip-Hop mit Plusmacher auf der Insel der Jugend

"Plusmacher kommt in einer riesigen Rauchwolke zurück, überall riecht es nach Weed", heißt es in einer Ankündigung zu einem Konzert auf der Insel der Jugend. Der Auftritt beginnt um 20 Uhr in der Location in der Maybachstraße 8. Plusmacher stammt aus Magdeburg. Er bedient sich eines Old-School-Hip-Hop-Stils mit Texten, die von Kleinkriminalität und dem Leben auf der Straße handeln.

",Stammtischparolen' mit Karate Andi und Finch hat die Richtung bereits angedeutet, diesmal gibt es keine Box, kein Amazon und keine Gimmicks nur straighten Rap!", heißt es in einer Ankündigung.

Pasión de Buena Vista im Magdeburger Amo

Die "Pasión de Buena Vista" ist am Samstag, 27.1.2024 ab 20 Uhr in Magdeburg zu erleben, Veranstaltungsort ist das Amo in der Erich-Weinert-Straße 27.

Heiße Rhythmen, mitreißende Tänze, exotische Schönheiten und unvergessliche Melodien sollen die Besucher auf eine Reise durch die aufregenden Nächte Kubas entführen. "Erleben Sie die pure kubanische Lebensfreude und lassen Sie die grandiosen Stimmen Kubas auf sich wirken", so die Einladung. Zusammen mit der außergewöhnlichen „Buena Vista Band“ und der Tanzformation „El Grupo de Bailar“ sowie über 150 maßgeschneiderten Kostümen, präsentiert „Pasión de Buena Vista“ eine bunte Bühnenshow.

Einblick ins Ballett "Borgia"

Zu allen Ballettpremieren stellt der Magdeburger Ballettdirektor Jörg Mannes am Samstag – in der Regel zwei Wochen vor der Premiere – gemeinsam mit Ensemblemitgliedern und weiteren Beteiligten im Ballettsaal die neue Produktion vor. Am 27. Januar geht es in diesem Rahmen im Opernhaus des Theaters Magdeburg im Universitätsplatz 9 um die neueste Produktion "Borgia".

Beginn ist um 15 und um 16.30 Uhr. Einlasskarten sind vorab an der Theaterkasse erhältlich. Der Eintritt ist frei.

Lesung in Magdeburg zum Holocaust-Gedenktag

Öffentliche Lesung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus und zum Abschluss der Aktionstage „Eine Stadt für alle“ an der Gedenkplatte für die Opfer der Deportationen am Magdeburger Hauptbahnhof.

Die Gedenkplatte befindet sich auf dem Willy-Brandt-Platz. Beginn ist um 16 Uhr.

"Simon & Jan" spielen im Magdeburger Moritzhof

"Simon & Jan" präsentieren in ihrem neuen Programm das Beste aus 16 wilden Liedermacherjahren. "Ungeschminkt und unzensiert", wie die Veranstalter ankündigen: Nach all den unerfüllten Liedwünschen der letzten Jahre sei endlich ein Wunschkonzert angesagt. Nur dass sie es sind, die sich ihre Wünsche erfüllen.

Das Konzert mit "Simon & Jan" in Magdeburg ist für Sonnabend, den 27. Januar, um 20 Uhr angekündigt. Veranstaltungsort ist der Moritzhof am Moritzplatz 1.

"Best of 40 Jahre Hamburg Blues Band" in der Sudenburger Feuerwache

"Best of 40 Jahre Hamburg Blues Band" heißt es diesen Sonnabend, 27. Januar, um 29 Uhr in der Sudenburger Feuerwache in der Halberstädter Straße 140. Ab 20 Uhr spielt hier die Musik. Unterstützt werden die Musiker von Chris Farlowe und Krissy Matthews.

Die HBB spielt einen harten Blues, der besonders durch die Stimme von Gert Lange und die Gitarrenriffs von Alex Conti lebt und auch oft Hardrockelemente in die Musik miteinbezieht. In der Band dominieren besonders bei ihren Liveauftritten die beiden Protagonisten Lange und Conti.

Nachtflohmarkt in den Magdeburger Messehallen

Seit mittlerweile über 20 Jahren gehört der Nachtflohmarkt in Magdeburg zum regelmäßigen Programm. "Die Messe Magdeburg am Elbauenpark mit ihren gepflegten, beheizten und gut beleuchteten Messehallen bietet ein wunderbares Trödelflair mit vielseitiger Gastronomie", heißt es in der Einladung. Der Magdeburger Nachtflohmarkt wartet auch am 27. Januar mit rund 250 Händlern auf.

Geöffnet ist von 15 bis 23 Uhr. Die Messehallen befinden sich in der Tessenowstraße 9. Weitere Termine sind nach dem 27.1. der 17.2., der 16.3. und der 20.4.

Ausverkaufte Vorstellungen und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft sind die Premiere zur "Blutbuche" im Schauspielhaus, "SEK - Das Krimidinner" in "Daniel´s Elbwerk", "An Mut sparet nicht noch Mühe" in der Zwickmühle und "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel.