Magdeburg - Viel Musik und eine besondere Stadtführung, Theater und noch viel mehr - Samstag, der 23. März 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

"Hänsel und Gretel" letztmalig im Magdeburger Opernhaus

Die Oper "Hänsel und Gretel" von Engelbert Humperdinck wird letztmalig in dieser Spielzeit im Opernhaus am Universitätsplatz 9 aufgeführt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die Vorstellung ist für Kinder ab acht Jahren geeignet.

Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten. Dazu bekannte Kinderlieder, ein echt romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald, dessen Entstehung man auf offener Bühne miterleben kann.

Tribute-Show "The Simon & Garfunkel Story" in der Magdeburger Getec-Arena

Songs wie „The Sound of Silence“, „Bridge over Troubled Water“ oder „Mrs. Robinson“ wurden zum Soundtrack einer ganzen Generation. Als liebevolle Hommage bringt die Tribute-Show "The Simon & Garfunkel Story" diesen charakteristischen Sound von Paul Simon und Art Garfunkel authentisch am 23.3. auf die Bühne der Magdeburger Getec-Arena und erzählt die außergewöhnliche Geschichte von zwei begnadeten Musikern.

Die Erfolgsshow aus dem Londoner West End ist erstmals auf Tournee durch Deutschland und die Schweiz und führt mit den schönsten Hits auf eine fesselnde Zeitreise durch die Karriere der beiden Songwriter. In der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32 beginnt die Show um 20 Uhr.

"Schonzeit" im Magdeburger Puppentheater

"Schonzeit" im Magdeburger Puppentheater nimmt die Geschichte um Rotkäppchen für Erwachsene auf. Eine Vorstellung findet am 23.3. um 20 Uhr in der Einrichtung in der Warschauer Straße 25 statt.

Die Geschichte dieser Version: Im Wald sitzt die Großmutter in Eintracht mit dem Wolf, auch außerhalb der hundert Tage zählenden Frist, in der er nicht geschos­sen werden kann. Der Jäger wirft die Flinte ins Korn und geht zurück ins Dorf, wo eine Frau, die „Mutter“, im Wirtshaus Männer mit Bier versorgt. Einst hatte sie die Großmutter allein im Wald zurückgelassen und das Mäd­chen bekommen, das nun kein Kind mehr ist. Es sucht seinen Vater, der im Wald geblieben ist, und will einen, der ihr gefällt.

Liebestoll – Staffel 7 im Magdeburger Moritzhof

Die Magdeburger Seifenoper „Liebestoll“ geht in die siebte Staffel. Im Moritzhof bringt der Verein „Theaterberührt“ unterschiedliche Geschichten auf die Bühne. So rollt „Liebestoll“ etwa den Gerichtsprozess auf, der es dank Amour fou bei „Curry 54“ bis auf die Titelseiten in New York geschafft habe. Es geht aber auch um einen mysteriösen Tod auf Schloss Leitzkau. Und in einer katholischen Schule prallen konträre Weltanschauungen aufeinander, als sich ein Schüler als homosexuell outet. Die unterschiedlichsten Beziehungskonstellationen finden sich wieder.

Die Magdeburg-Soap „Liebestoll“ wird an drei Tagen hintereinander in der Scheune des Kulturzentrums Moritzhof aufgeführt: Freitag, 22. März, 19.30 Uhr (Preview); Sonnabend, 23. März, 15.30 und 19.30 Uhr; Sonntag, 24. März, 15.30 Uhr. Für die Termine am Freitag und Sonntag waren zum Redaktionsschluss nur noch Restkarten erhältlich.

Johannespassion von Georg Philipp Telemann in der Magdeburger Pauluskirche

Am 23. März 2024 um 17 Uhr wird in der Pauluskirche in der Goethestraße 25 eine Aufführung von Georg Philipp Telemanns "Johannespassion 1733" stattfinden.

Solisten sind Irene Cabezuelo (Sopran), Lena Traupe (Alt), Peter Diebschlag (Tenor), Johannes G. Schmidt (Bass/Jesus) und Olli Rasanen (Bass). Sie werden begleitet von Märkisch Barock, einem Ensemble, das auf historischen Instrumenten spielt. Der Magdeburger Kantatenchor unter der Leitung von Tobias Börngen vervollständigt das musikalische Ereignis.

Sonderführung zu Magdeburger Kirchen

"Auf Spurensuche - Magdeburger Kirchen Teil 1" heißt eine Sonderführung in Magdeburg am 23.3. Beginn ist um 15 Uhr. Start ist an der Touristinfo im Breiten Weg 22. Eine Buchung ist online möglich.

Magdeburg hat nicht nur den berühmten Dom, sondern auch viele andere Kirchen. Kommen Sie mit uns auf Spurensuche und entdecken verschiedene Gotteshäuser. Außerdem zeigen wir Ihnen, wo das ein oder andere Kirchenhaus in der Vergangenheit stand und was heute daran erinnert.

Meister Röckle im Magdeburger Schauspielhaus

Um 19.30 Uhr beginnt im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 die Aufführung von "Meister Röckle", einem Märchen nach Karl Marx. Es handelt sich um einer Inszenierung von les dramaturx (Lynn Takeo Musiol und Christian Tschirner). Im Anschluss wird ein Nachgespräch angeboten.

Die Geschichte: Röckle ist ein Erfinder und Puppenspieler, der dem Teufel seine Seele überschreibt. Im Gegenzug erhält er Zauberkraft, um damit alles erfinden zu können, was er sich vorstellen kann. Röckle glaubt, den armen Bewohner: innen des Dorfes zu helfen. Leider muss er feststellen, dass von seinen Erfindungen nur wenige profitieren: Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer.

Ensemble Junge Musik spielt im Magdeburger Gesellschaftshaus

Das Ensemble Junge Musik gibt am 23.3. sein Jahreskonzert im Gesellschaftshaus in der Schönbecker Straße 129. Beginn ist um 17 Uhr.

Für das Jahreskonzert 2024 des Ensembles Junge Musik Sachsen-Anhalt wurden drei Kompositionsaufträge vergeben. Neben einem Ensemblestück des New Yorker Komponisten und und Professors für Komposition an der Manhattan School of Music, Reiko Füting, freuen wir uns besonders, dass zwei junge Nachwuchskomponisten in diesem Jahr , für die sehr spezielle Besetzung des EJM Kompositionen beigesteuert haben.

So werden vom Hallenser Pianisten und Komponisten Jakob Hilpert (19) »iN deR sChwEbe« für Flöte, Spinett, Harfe und Gitarre sowie vom Pianisten und Kompositionsschüler der Komponistenklasse Sachsen-Anhalt Johannes Max Eichberg (17) »Phasen« für Violoncello, Querflöte, Klavier vierhändig und Violine zu hören sein. Es erklingen weitere Musikstücke.

Konzert "Ausgezeichnet" im Magdeburger Gesellschaftshaus

Der große bundesweite Wettbewerb Jugend musiziert motiviert Jahr für Jahr Tausende von jungen Musikerinnen und Musikern zu ganz besonderen künstlerischen Leistungen. Für viele von ihnen war es der erste Schritt zu einer erfolgreichen Musikerkarriere.

Solisten und Ensembles zeigen ihr musikalisches Können auf öffentlichen Podien und werden von fachkundiger Jury bewertet. In diesem Konzert stellen sich die Preisträger des Bundeswettbewerbs Jugend musiziert 2023 in den Kategorien ›Besondere Besetzung‹ und ›Bläserensemble‹ vor. Termin ist am 23.3. um 19.30 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Es spielen Annika Li das Akkordeon und Anselm Kullick das Violoncello sowie Leonhard Ehrlich die Oboe, Joscha Kremsler die Klarinette und Karlson Schick das Fagott. Auf dem Programm stehen Szücke von Astor Piazzolla, Johann Sebastian Bach, Paul Rovsing Olsen, Katja Tchemberdji, Wolfgang Amadeus Mozart und Erwin Schulhoff.

Milliree.JD spielen im Magdeburger Oli

Handgemachte Live-Musik mit Konzertfeeling - das verspricht der Abend des 23. März im Magdeburger Oli in der Olvenstedter Straß 25a. Milliree.JD sind vier Musiker mit langjähriger Bühnenerfahrung. Die Magdeburger Band begeistert ihr Publikum mit eigenen Songs, gespickt mit Deutschrock Cover-Klassikern.

Beginn des Konzerts ist am 23.3. um 20 Uhr. Der Abend steht unter dem Mottoo "Wenn Musik lebendig wird".

T&T Wollner gestalten den "Abend mit den Beatles" im Magdeburger "... nach Hengstmanns"

"Ein Abend mit den Beatles" ist für den 23.3. ab 19.30 Uhr im Kabarett "... nach Hengstmanns" im Breiten Weg 37 geplant. Es singen T&T Wollner.

Die Songs der Beatles erzählen ihre Geschichte, den Weg, Anfang und Ende der Beatles selbst. Für T&T Wollner ist alles dabei was sie brauchen, um sich die Musik der Fab Four zu eigen zu machen: von „Help“ über „Penny Lane“ bis „Eleanor Rigby“. Geboten wird eine musikalische Sicht auf die wohl erfolgreichste Band der Musikgeschichte, mit Szenen um und über die vier Jungs aus Liverpool.

Watertower Blues Band im Magdeburger Blue Note

Die „Watertower Blues Band“ aus Magdeburg ist zwar als Formation neu – aber die Musiker sind allesamt gestandene Bluesmusiker der lokalen Szene. Der Sänger und Harpspieler der Band Jan Kubon beispielsweise kann mit der „jk bluesband“ und den „Bluesjackets“ auf eine äußerst spannende und erfolgreiche Zeit im Blueszirkus zurückblicken. Den Bass spielt Daniel Kubon ( Pozor Vlak, jkbluesband) , Schlagzeug Hubertus Gitschel, die Gitarren Hannes Friedel (book t. & the MD´s) .

Der Sound der Band grüßt sowohl die „Windy City“ Chicago als auch den schlammigen Blues des Deltas. Die Referenzen sind klar - Little Walter, Buddy Guy, Muddy Waters, Koko Taylor. Die „Watertower Blues Band“ transportiert die Elektrizität und Originalität des Old Fashioned Blues ins 21. Jahrhundert. Ein Konzert beginnt am 23.3.2024 um 20.30 Uhr im Blue Note am Lessingplatz.

Ausverkauft, abgesagt und Restkarten in Magdeburg

Keine Eintrittskarten zu haben waren zum Redaktionsschluss mehr für "Horizonte" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, für "An Mut sparet nicht noch an Mühe" m 20 Uhr in der Zwickmühle und für "Caveman" um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse zurückgegebene Ticktes und Restkarten erhältlich.

Restplätze: Nur noch einen freien Platz gab es zum Redaktionsschluss für "Harold und Maude" im Theater an der Angel um 20 Uhr.