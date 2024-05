Ausgehen in Magdeburg - Freizeit, Events und Veranstaltungen am Samstag

Magdeburg - Kunst und Konzerte, Theater und mehr - Samstag, der 4. Mai 2024, bietet in Magdeburg ein vielfältiges Programm, das die Volksstimme auf dieser Seite zusammengetragen hat.

„Josef Schaf will auch einen Menschen“ im Magdeburger Puppentheater

Eine simple und doch umwerfende Idee: Die Tiere haben das Sagen, die Menschen leben in Käfigen und haben nur ab und zu Freigang. Mit Josef Schaf will auch einen Menschen hat Kirsten Boie ein Kinderbuch geschrieben, das witzig und hintergründig ist und nun erstmals auf einer Theaterbühne zu erleben ist.Premiere hatte „Josef Schaf will auch einen Menschen“ in einer Fassung von Miriam Locker für ein Publikum ab sechs Jahren am 27. April. Nun stehen weitere Vorstellungen auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg.

Auf der Bühne agieren Linda Mattern, Lennart Morgenstern. In einer Rezension der Volksstimme hieß es: „Für die Dramatik sorgt die Bearbeitung vor allem durch das Einbeziehen von Videosequenzen, die von Comic bis Scherenschnitt reichen. Das geschieht sehr geschickt in der Regie von Hans Jochen Menzel, während die Puppen, insbesondere die Tierfiguren von Peter Lutz und Udo Schneeweiß, ideal mit der per Hand und Fuß angetriebenen Drehbühne korrespondieren.“

Die Geschichte: Alle in der Klasse haben einen, nur er nicht und das ist echt nicht fair! So geht Josef Mama und Papa Schaf gehörig auf die Nerven. Er will auch endlich einen eigenen kleinen Hausmenschen! Und dann blinzelt ihm eines Tages aus dem Geburtstagspaket Bubi entgegen, welcher Anzug und einen schicken Hut trägt und ausgesprochen höflich ist. Jetzt hat Josef Verantwortung und eine ganze Menge zu tun, er füttert seinen Bubi, macht den Käfig sauber und geht mit ihm spazieren. Doch dann geschieht etwas, womit Josef nicht gerechnet hätte.

"Josef Schaf" wird unter anderem diesen Sonnabend um 19 Uhr sowie am 7. und 8. Mai um 9.30 Uhr, am 13. Mai um 9 und 10.30 Uhr, am 14. Mai um 10.30 Uhr und am 15. Mai um 9 Uhr im Puppentheater Magdeburg in der Warschauer Straße 25 gezeigt.

Fidelio hat im Magdeburger Opernhaus Premiere

Die einzige Oper Ludwig van Beethovens schöpft politisch aus der Tradition der Revolutions- und Schreckensoper sowie musikalisch aus Oratorium und Sinfonie. Um das Prinzip Hoffnung, Gefangenschaft und Beethovens Ideal der partnerschaftlichen Liebe kreisend, handelt die Oper von Leonore, die, als Mann verkleidet und unter dem Namen Fidelio, ins Staatsgefängnis zu ihrem Ehemann Florestan gelangt.

Der musiktheatralische Ausnahmefall trägt Friedrich Schillers Forderung nach der „Schaubühne als einer moralischen Anstalt“ konsequent Rechnung: Das Gewissen der Figuren drängt sie zu Entscheidungen und die Musik moduliert immer wieder nach C-Dur, sobald die Hoffnung überwiegt.

Unter der Regie von Ilaria Lanzino, der Gewinnerin des Europäischen Opernregie-Preises 2020, rückt der Körper als vielseitiges Ausdrucksmittel ins Zentrum der Inszenierung, was radikalen und sinnlichen Körpereinsatz verspricht. Vor dem Hintergrund einer Handlung, in der der weibliche Körper versteckt werden muss, um ein Ziel zu erreichen, gewinnt dieser Ansatz deutlich an Brisanz.

Premiere hat die Inszenierung am 4.5. um 19.30 Uhr im Magdeburger Opernhaus am Universitätsplatz 9. Weitere Vorstellungen sind für den 12. und 20. Mai um 18 Uhr und den 2. Juni um 16 Uhr geplant. Jeweils eine halbe Stunde vor Vorstellungsbeginn gibt es im Café Rossini des Opernhauses eine Einführung.

"Extreme Ättäck" in der Magdeburger Factory

Vier Metalbands treffen sich am 4.5. in der Magdeburger Factory in der Sandbreite 2 zu einem Konzert. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Abend steht unter der Überschrift "Extreme Ättäck IV".

Excaved spielen Death Metal. Sie kommen aus Wolfsburg. Demored aus Braunschweig spielen ebenfalls Death Metal. Can Calyx aus dem Harz haben Heavy, Doom und Thrash dabei. Und Disminded aus Wesel spielen Death und Thrash Metal.

Rundgang "Check den Hassel" mit Herbert Beesten

Gemeinsam mit Menschen, die am Hassel leben, arbeiten oder eine besondere Beziehung zum Hassel haben, erkundet Herbert Beesten diesen Sonnabend um 15 Uhr wieder den Treffpunkt im Süden der Altstadt. Es gibt Einblicke in Einrichtungen und kulturelle Beiträge. Treff ist an der Ecke Liebigstraße.

„Mittlerweile haben wir auch weiße Warnwesten für die Teilnehmenden. Und wer möchte nicht gerne eine ,weiße Weste' haben", so Beesten.

Kiebitzensteiner treten im "... nach Hengstmanns" auf

In ihrer neuesten Produktion „Gleich geschaltet“ sind „Die Kiebitzensteiner“ in einem Gastspiel am Sonnabend im Kabarett „... nach Hengstmanns“ zu erleben. Auf der Bühne stehen Stephanie Hottinger, Micha Kost und Oliver Vogt. Regie führte Lars Johansen.

Die Kabarettisten zappen sich in ihrem Auftritt durch die deutsche Gegenwart und haben viel Spaß dabei, einmal quer durch die Medienlandschaft zu surfen, ohne zu Querdenkern zu werden. Das Ensemble nimmt sich die Fernbedienung und begibt sich auf eine Reise durch die Abgründe der Programme von Parteien, Sendern und Konsorten. Doch bei aller Abgründigkeit bleiben sie auf der Höhe der Zeit und vergessen dabei natürlich nicht, dass mit Musik alles besser geht. In der Ankündigung heißt es weiter: „Man kann gar nicht so schnell schalten, wie sich die Welt ändert. Kaum hat man einmal nicht genau hingehört, schon hat jemand eine neue Partei gegründet. Ist der Lehrermangel schuld oder sind die Kinder einfach so dumm wie noch nie? Und was hat das mit den Eltern zu tun?“

"Gleich geschaltet" mit dem Kabarett „Die Kiebitzensteiner“ beginnt diesen Sonnabend, 4. Mai, um 19.30 Uhr im „...nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37.

Klassik: Auf Tasten zum Gipfel im Magdeburger Gesellschaftshaus

Kaum eine andere Besetzung verlangt so präzises Zusammenspiel, eine so perfekte Übereinstimmung wie das Klavierduo. Die Musiker verbringen in dieser Konstellation oftmals mehr Zeit zusammen als so manches Ehepaar. Die Belohnung ist – zumindest in Form von Bearbeitungen – eine breitgefächerte Repertoireauswahl von gefälligen Klassikern bis zur Avantgardemusik.

Die Geschwister Vincent und Sophie Neeb, Stipendiaten des Deutschen Musikwettbewerbs 2019, präsentieren ein klassisches Programm, etwa das Klavierquartett Es-Dur op. 47 von Robert Schumann in einer Bearbeitung von Johannes Brahms. Zu Gast sind sie zu einem Konzert „Auf Tasten zum Gipfel“ diesen Sonnabend im Magdeburger Gesellschaftshaus. Vincent und Sophie Neeb studieren seit 2018 bei Shao-Yin Huang und Sebastian Euler Klavierduo am Konservatorium Innsbruck. Sie erhalten regelmäßig Impulse von weiteren führenden Duos wie Yaara Tal und Andreas Groethuysen sowie von Hans-Peter und Volker Stenzl.

"Auf Tasten zum Gipfel" beginnt diesen Sonnabend, 4. Mai, um 19.30 Uhr, im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

"Der Dämon der Mitte" im Theater an der Angel

"Der Dämon der Mitte" mit Ines Lacroix wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 gezeigt. Vorstellungen sind für den 3., 4., 9., 10. und 11.5. um 20 Uhr sowie für den 12.5. um 17 Uhr geplant.

In der Schublade von Theateranglerin Ines Lacroix steckt so allerlei Stückstrandgut, diese Komödie gehörte schon seit einiger Zeit dazu und hat nur auf den rechten Zeitpunkt ihres Auftrittes gewartet. Entstanden ist diese französische Komödie nach der Comicvorlage von Florence Cestac. Dann eroberte ein Spielfilm die französischen Kinos und im Deutschen kam der Stoff auf die Bretter, die Welt bedeuten, und wurde fortan in vielen Theatern gespielt. Allerdings wären die Angler nicht ihrer selbst treu, wenn sie dem ganzen nicht ihre eigene Lesart einverleiben würden. So erlebt diese Komödie ein Revival in neuer Fasson. Schon die Wortschöpfung Comicomödie lässt eine Vorahnung entstehen.

Wallgrin im Volksbad Buckau

Die Komponistin, Improvisatorin, Sängerin und Geigerin Tegan Wahlgren gastiert diesen Sonnabend im Volksbad Buckau. Mit ihrem Projekt Wallgrin möchte die Kanadierin das Publikum mitnehmen auf einen Musiktrip: Der Sound bewegt sich dabei zwischen üppiger, streicherlastiger Orchestrierung, beatbetontem Pop und ausgefeilten Gesangsarrangements. Ihre Die temperamentvollen und rauen Liveauftritte führten sie bereits zu begeisterten Reaktionen bei Veranstaltungen wie The Great Escape, Tallinn Music Week und Focus Wales und sie teilte die Bühne beispielsweise mit Okkyung Lee, Jenny Hval und Nicole Lizée.

Das zweite Album von Wallgrin, „Yet Again The Wheel Turns“, wurde im Jahr 2022 veröffentlicht. Es zeige die künstlerische Entwicklung und Vielseitigkeit der Musikerin, so die Veranstalter. Wallgrin ist am Sonnabend, 4. April, ab 20 Uhr im Volksbad Buckau in der Karl-Schmidt-Straße 56 zu erleben.

Passionsweg Blauweiß auf den Spuren des größten FCM-Siegs 1974

Am 8. Mai 1974 gelang dem 1. FC Magdeburg das Unglaubliche: Als erste und einzige Mannschaft aus der DDR gewannen sie vor nicht einmal 5.000 Zuschauer:innen in Rotterdam gegen den AC Mailand den Europapokal der Landesmeister. Auf dem Weg dorthin besiegten sie Breda, Ostrava, Stara Zagora und Lissabon. Mit dem “Passionsweg Blau-Weiß” nehmen verschiedene Akteure angeführt von Nadja Gröschner noch einmal mit auf diese Reise und wollen mit den Teilnehmern gemeinsam in das Jahr 1974 eintauchen: Immer dabei ist eine Nachbildung des Pokals, den die Stars des Abends gegen 22 Uhr in die Höhe recken durften.

Die Karten müssen im Vorverkauf an der Theaterkasse im Opernhaus oder online beim Theater Magdeburg erworben werden. Zu erleben ist „Passionsweg Blau-Weiß“ bislang am 30. April jeweils um 19 Uhr, am 4. Mai um 15 Uhr und dann noch einmal am 17. Mai um 19 Uhr vorgesehen. Start der Führungen ist am Haupteingang des früheren Centrum-Warenhauses – heute Galeria – im Breiten Weg 128.

Der Physiopath im Magdeburger Hundertwasserhaus

Der Physiopath (Frederic Newnham) ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Medizin-Kanäle auf TikTok und Instagram - auf YouTube kannst Du ihn auch sehen. Er ist Physiotherapeut, Dipl. Osteopath und Mentalcoach. Einen Auftritt hat er am 4.5. um 20 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breitn Weg 8a.

Geboten wird ein unterhaltsamer und humorvoller Abend mit Tipps, Tricks und Tools, die jeder zuhause nachmachen kann. Dazu eine geballte Ladung Infotainment und Wissen, die hilft, das Leben selbst in neue und gesündere Bahnen zu lenken.

“Magdeburg Lacht!” im Oli

“Magdeburg Lacht!” bringt Comedians und Humor aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne. Im Fokus stehen hier vor allem jüngere Comedians, die aus dem Fernsehen, NightWash oder sozialen Medien bekannt sind. Es erwarten die Besucher vier verschiedene Comedians, die nur eines zum Ziel haben: Spaß, Humor und gute Laune.

Termin ist am 4.5. im Oli in der Olvenstedter Straße 25. Beginn ist um 20 Uhr.

Ausverkauft, Restkarten und abgesagt in Magdeburg

Keine Eintrittskarten gab es zum Redaktionsschluss im Vorverkauf mehr für "Die Zukünftige“ um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Gegebenenfalls sind an der Abendkasse noch zurückgegebene Karten zu haben.