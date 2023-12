Silvesterkonzerte, Zirkus und Partys - in Magdeburg gibt es immer etwas zu erleben. Ein Blick in das Programm für Sonntag, den 31. Dezember 2023.

Ausgehen in Magdeburg - Freizeittipps für Silvester am Sonntag

Magdeburg - Auch am Sonntag, 31. Dezember 2023, bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg ein Programm.

Freilich ist an diesem Tag ein besonderes Augenmerk auf den Party, bei denen die meisten auch über eine Abendkasse verfügen. Die Volksstimme hat Tipps für Partys zu Silvester in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Magdeburger Weihnachtscircus gibt Heiligabend eine Vorstellung

Der Magdeburger Weihnachtscircus gibt dieser Tage Vorstellungen auf dem Messeplatz. Die bunte Zeltstadt lockt mit ihren glitzernden Lichtern die Familien in die weihnachtliche Wunderwelt Zirkus.

Zum achten Mal macht der Circus Paul Busch mit seinem Weihnachtsprogramm in der sachsen-anhaltischen Landeshauptstadt Station. Das Duo Fossett bietet eine Motorrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Ania Filipowska aus Polen präsentiert eine Handstandakrobatik mit einer riesigen Glashalbkugel, Rebeca Olajos aus Ungarn verzaubert mit Seidentuchschwingen, Conchi Munoz-Jahn und ihr Mann Gary Jahn beeindrucken mit Tierdressuren, Jefferson Weber aus Frankreich präsentiert eine Fahrrad-Akrobatik unter der Zirkuskuppel, Deborah Lauenburger und Henry Frank zeigen Pferdedressuren, die Gebrüder Frankello beeindrucken mit Sprüngen und Kapriolen im „Wheel of Death“ und Clown Hansi sorgt für humorvolle Unterhaltung, während die Showgirls mit Tanzeinlagen das Programm auflockern.

Vorstellungen sind jeweils um 15 Uhr am 31. Dezember und am 1., 6. und 7. Januar sowie vom 3. bis 5. Januar jeweils um 16 und 19.30 Uhr geplant.

Silvesterkonzert in der Magdeburger Kathedrale Sankt Sebastian

Ein Silvesterkonzert steht traditionell auf dem Programm der katholischen Kathedrale Sankt Sebastian in Magdeburg. Es spielen Matthias Mück an der Orgel und Günter Schaumberger und Conrad Mauersberger auf Trompeten.

Die Kathedrale befindet sich in der Max-Josef-Metzger-Straße. Das Konzert beginnt um 22 Uhr.

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr. Ausnahme ist der Sonntag: Zu Silvester ist nur bis 14 Uhr geöffnet.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Orgelmusik und Texte in der Lemsdorfer Kirche in Magdeburg

Orgelmusik und Texte zum Jahreswechsel stehen am Sonntag um 18 Uhr auf dem Programm der evangelischen Kirche Sankt Sebastian in Lemsdorf.

Es erklingen unter anderem Werke von Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Gustav Mahler. Die Orgel spielt Dorlies Bunge, Texte werden von Christiane Günzel vorgetragen.

Skulpturenpark am Kloster Unser Lieben Frauen

Silvester haben die Ausstellungen und Museen in Magdeburg geschlossen. Ständig zugänglich ist freilich der Skulpturenpark am Kunstmuseum im Kloster Unser Lieben Frauen in der Regierungsstraße 4 bis 6. Via App gibt es hier Gratis-Erläuterungen zu den Kunstwerken.

Der Skulpturenpark um das Kunstmuseum Magdeburg Kloster Unser Lieben Frauen geht auf die späten 1980er Jahre zurück: Den Freiflächen, die sich vom Breiten Weg bis an die Elbe erstrecken, sollte eine attraktive Bestimmung gegeben und gleichzeitig ausgewählte Kunstwerke der Sammlung einer erweiterten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Die Entstehungszeit der ca. 50 Skulpturen spannt sich von der Mitte des 20. Jahrhunderts bis in die unmittelbare Gegenwart. Neben dem historisch zu bezeichnenden Bestand von repräsentativen Bronzeplastiken der DDR aus der Zeit vor 1989, beispielsweise von Gustav Seitz, Fritz Cremer, Waldemar Grzimek, Jenny Mucchi-Wiegmann, Wieland Förster oder Werner Stötzer u. v. m., setzen heute neuere Werke der internationalen Gegenwartskunst den eigentlichen Schwerpunkt, beispielsweise von Ian Hamilton Finlay, Alicia Paz, Nathan Coley, Gloria Friedmann, Auke de Vries, Schang Hutter, Heinz Breloh oder Susan Turcot.

Bis zum Nachmittag in die Gruson-Gewächshäuser

Die Gruson-Gewächshäuser in der Schönebecker Straße sind ein tropisch-botanischer Garten, der das botanische Erbe des Magdeburger Industriellen und Pflanzensammlers Hermann Gruson (1821-1895) bewahrt und fortführt.

In den vergangenen Jahren wurde die Einrichtung umfassend erneuert. Zuletzt wurde das Bergregenwaldhaus wieder eröffnet. Das frühere Bromelienhaus wurde neu gestaltet und an die Ansprüche der Pflanzen aus den tropischen Nebel- und Bergregenwälder angepasst. Das Dach hat eine Außenschattierung aus Aluminiumlamellen erhalten, damit auch im Sommer bei Sonne das Klima angenehm kühl bleibt. Auf einer Längsseite wurde eine große Schauvitrine für fleischfressende Pflanzen errichtet.

Geöffnet ist Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen wie Neujahr von 10 bis 18 Uhr. Am Silvestertag diesen Sonntag schließt die Einrichtung um 14 Uhr.

Ausflug in die Magdeburger Parks

Besinnlichkeit zum Fest kann auch mit einem kleinen Ausflug in einen der Magdeburger Parks eingeläutet werden. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen,

Ausverkaufte Veranstaltungen in Magdeburg

Ausverkauft sind in Magdeburg die Veranstaltungen in den Theatern und den Kabaretts.