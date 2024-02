Magdeburg - Musik und Literatur, Märchenoper, klassische Musik und Comedy - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 28. Januar 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

„Hänsel und Gretel“ im Magdeburger Opernhaus

Die Märchenoper ist „Hänsel und Gretel“ von Engelbert Humperdinck steht noch zweimal in dieser Spielzeit auf dem Spielplan des Magdeburger Opernhauses. Vorstellungen sind diesen Sonntag um 16 Uhr und am 23. März um 19.30 Uhr geplant.

Karen Stones zauberhafte Inszenierung bietet nicht nur Opernneulingen eine märchenhafte Geschichte, sondern hat auch „alten Opernhasen“ amüsante Anspielungen zu bieten. Dazu bekannte Kinderlieder, ein echt romantischer Orchestersound und ein wunderbarer Märchenwald.

Klassik: „La Visione“ spielt Telemann in Magdeburg-Buckau

Das Ensemble „La Visione“ ist am Sonntag unter dem Titel „Essercizii im Quadrat“ zu erleben. Martin Ripper mit der Blockflöte, Isabel Schau mit der Violine, Laura Frey mit der Viola da gamba und Niels Pfeffer am Cembalo spielen im Gesellschaftshaus die „Essercizii Musici“ von Georg Philipp Telemann.

Telemanns im Selbstverlag publizierte Sammlung Essercizii Musici dürfe getrost als eines der wichtigsten Zeugnisse elaborierter Kammermusik des 18. Jahrhunderts gelten, heißt es in er Ankündigung. Die 24 Werke des Drucks – allesamt für Solo- und Trio-Besetzungen komponiert – böten einen Einblick in nahezu sämtliche Kompositionstechniken und musikalische Affekte, die Telemann und seinen Zeitgenossen zur Verfügung standen.

"Essercizii" im Quadrat mit dem Ensemble „La Visione“ beginnt diesen Sonntag, 4. Februar, um 11 Uhr im Magdeburger Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Comedy: Till Reiners und „Mein Italien“ im Magdeburger Amo

Der auch aus dem Fernsehen und Hörfunk bekannte Comedian Till Reiners gastiert am Sonntag im Amo. Für sein Programm „Mein Italien“ gab es zum Redaktionsschluss noch Restkarten.

Über sein Programm schreibt Reiners: „Das ,mein Italien‘-Gefühl: Wenn Du an einem späten Nachmittag in Rom zwei Aperol Spritz getrunken hast, in die Lichtstrahlen blinzelst, die das Kolosseum umspielen und dann merkst: ,Scheiße, jemand hat mein Portemonnaie geklaut.‘ Du verfluchst den Tag, die Stadt, das Leben, fragst dich ,warum ich?‘, wirst von Wildfremden auf einen Rotwein eingeladen, betrinkst dich, wachst am nächsten Tag auf und merkst: Das Portemonnaie war die ganze Zeit im Koffer.“

Der Comedian Reiners errang 2010 den Berliner Stadtmeistertitel im Poetry Slam. Als Finalist bei den deutschsprachigen Meisterschaften 2010 und 2011 in Bochum und Hamburg etablierte er sich weiter. Zwischen 2011 und 2014 tourte er deutschlandweit mit seinem Soloprogramm „Da bleibt uns nur die Wut“. Später präsentierte er „Auktion Mensch“ und „Bescheidenheit“. Seit 2017 moderiert er mit Moritz Neumeier den Talk „Talk ohne Gast“ bei Radio Fritz und gründete 2016 die Show „Schund und Asche“. Während der Covid-Pandemie moderierte er die Comedyshow „Homies“. Als regelmäßiger Gast in TV-Formaten wie „Die Anstalt“ und „heute-show“. 2022 übernahm er die Gastgeberrolle der Satireshow „Happy Hour in 3sat“. Seit 2023 ist er auf dem YouTube-Kanal „Comedy Kollektiv“ zu sehen.

"Mein Italien" mit Till Reiners beginnt diesen Sonntag, 4. Februar, um 20 Uhr im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27. Zum Redaktionsschluss gab es noch Restkarten.

Literarisch-musikalischer Abend im Forum Gestaltung in Magdeburg

Unter der Überschrift "... und dann werfen wir der Welt das hellste Lachen zu" wird im Forum Gestaltung in der Brandenburger Straße 10 ein literarisch-musikalischer Abend angeboten. Beginn ist um 20 Uhr.

Erzählt wird von Liebe und Finsternis, von blühendem Leben und jähem Abschied – für Selma Meerbaum und Etty Hillesum. Johanna Mohr wirkt als Sopran und Siegfried Gerlich am Piano mit. Es spielt Corinna Breite. Buch und Einrichtung erfolgten durch Norbert Pohlmann und Johanna Mohr.

Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch

Der Zoo Magdeburg lockt auch im Winter zum Besuch. Geöffnet ist derzeit von 9 bis 16 Uhr.

Der rund 16 Hektar große Zoologische Garten Magdeburg wird jährlich von rund 340.000 Besuchern besucht. Er verfügt über eine Parklandschaft und einen großen Spielplatz für Kinder. 2016 lebten rund 1400 Tiere im Zoo, die zu über 210 Arten und Rassen gehörten.

Ausflug in die Magdeburger Parks

Besinnlichkeit zum Fest kann auch mit einem kleinen Ausflug in einen der Magdeburger Parks eingeläutet werden. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen,

Ausverkaufte Veranstaltungen und Restkarten in Magdeburg

Ausverkauft sind der Auftritt von Roland Jankowsky im Theater in der Grünen Zitadelle und "Auch Liebe ist Kunst" im Theater an der Angel.

Noch eine Restkarte gab es zum Redaktionsschluss für 11 Uhr zum Kammerkonzert und vier Restkarten für "Mr Gum und das geheime Geheimversteck" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus.