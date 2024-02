Musik von Klassik bis Metal, Theater und Kabarett gehören zu dem, was der Veranstaltungskalender in Magdeburg am Freitag, 23. Februar 2024, bietet. Die Volksstimme hat Ideen gesammelt.

Ausgehen in Magdeburg - Tipps für die Freizeit am Freitag

Magdeburg - Musik, Unterhaltung und Theater - Freitag, der 23. Februar 2024, hält in Magdeburg viele Termine im Veranstaltungskalender bereit. Die Volksstimme hat sie auf dieser Seite zusammengetragen.

Kräftig gefeiert wird in den Clubs der Stadt. Zu den Partys am Wochenende hat die Volksstimme eine eigene Seite im Club zusammengestellt.

Rockgala mit Fools Garden im Magdeburger Maritim

Nach der langen Corona-Zwangspause kehrt die Rockgala mit ihrer 22. Auflage mit den Gästen Fools Garden, Karussell und der Magdeburger All-Star-Band am 23. Februar ins Maritim-Hotel zurück. Neu ist eine große After-Show-Party. Mit Stereoact konnte ein erfolgreiches deutsches DJ-Duo verpflichtet werden.

Den Anfang bei der nächsten Rockgala macht traditionell die Magdeburger All-Star-Band mit bekannten Musikern der hiesigen Musikszene. Mit dabei ist die Sängerin und „The Voice of Germany“-Teilnehmerin Jasmin Graf. Danach können sich die Gäste auf die Kult-Band Karussell freuen. Mit Fools Garden als Hauptact wurde eine der wenigen deutschen Bands gebucht, die mit ihrer Musik auch international große Erfolge feiern konnte.

Tickets gibt es bei allen Biber-Ticket-Verkaufsstellen. Termin der 22. Magdeburger Rockgala im Maritim Hotel Magdeburg ist am 23. Februar ab 19 Uhr.

Foyerkonzert mit Pete Alderton & Carsten Mentzel im Alten Theater am Jerichower Platz in Magdeburg

Am 23.2.24 steht ein Foyerkonzert auf dem Programm des Alten Theater am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11. Zu Gast sind Pete Alderton und Carsten Mentzel. Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Der in Paderborn lebende Blues-Sänger Pete Alderton präsentiert mit einer hohen Improvisationsfreude, aber auch mit Hommagen an die verstorbenen Blues legenden Robert Johnson, Willie Dixon und Son House. Doch im Singer-/Songwriter-Genre ist Alderton mindestens ebenso zuhause, das bewies er nicht nur mit großartigen Leonard-Cohen- und Bob-Dylan-Interpretationen, sondern auch mit eigenen Stücken, die mal ganz persönlich herüberkamen und dann wieder gesellschaftskritischen Drive hatten.

Jazzlounge mit Cary im Magdeburger Gesellschaftshaus

Die Hausband des Gesellschaftshauses mit Marius Moritz am Klavier, Mohi Buschendorf am Bass und Ludwig Buschendorf am Schlagzeug trifft am 23.2. auf die Sängerin Cary (Carolina Jass). Beginn ist um 20 Uhr.

Carys Debütsingle 2021 trägt den passenden Titel "Fahr Los". Zwischen Pop, R’n’B und Hip-Hop verortete die verblüffte Presse den hybriden Sound. Vor allem aber ihr Gesang und ihre aufrichtigen und tiefgehen den Texte kommen seitdem gut an.

"Wer die Rose ehrt" mit Capriccio im "... nach Hengstmanns"

Unter dem Titel "Wer die Rose ehrt" sind Capriccio am Freitag, 23.Februar, um 19.30 Uhr im Magdeburger Kabarett "...nach Hengstmanns" um Breiten Weg 37 zu Gast. Beginn ist um 19.30 Uhr.

"Tauchen Sie ein in das musikalische Ambiente einer außergewöhnlichen Ära und erleben Sie ein Konzerterlebnis der Extraklasse", heißt es in einer Ankündigung. Sängerin Sabine Waszelewski interpretiert die Kultsongs von Renft über Karat bis Silly und Nina Hagen. Ihre Darbietungen werden durch kleine Hintergrundgeschichten ergänzt.

Klaus-Jürgen Dobeneck, ein erfahrener Ostrocker, der sein Handwerk von Grund auf beherrscht, hat die Rockklassiker individuell und mit eigener Handschrift arrangiert. Die Halbplaybacks bieten ausreichend Raum für seine Live-Instrumente wie E-Gitarre, Akustik-Gitarre und Querflöte. Die lebendigen Improvisationen und Variationen von Klaus-Jürgen Dobeneck, gepaart mit seiner markanten Spielweise, sowie die außergewöhnliche Stimme von Sängerin Sabine Waszelewski machen die Konzerte zu einem Erlebnis, so die Veranstalter.

„Mit Volldampf ins Aus“ in der Magdeburger Zwickmühle

„Mit Volldampf ins Aus“ heißt es diesen Freitag, 23. Februar, sowie am 24. Februar und am 9., 14., 15., 20., und 22. März im Kabarett der Magdeburger Zwickmühle in der Leiterstraße 2a. Beginn ist jeweils um 20 Uhr.

Das Stück beschreibt eine turbulente Kreuzfahrt auf der MS „Cassandra“, die für einige wie das „Traumschiff“ und für andere wie die wiederverwertete „Titanic“ erscheint. Die Frage, ob der Kapitän den Kurs halten wird oder nicht, steht im Raum. Während Alexa möglicherweise helfen könnte, hat die Chefstewardess ihre eigenen Pläne und erklärt den Rettungsbooten den Krieg.

"Hinterm Vorhang" im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel öffnen sich unter dem Titel „Hinterm Vorhang“ Tore und Pforten. „Ein wahres Theaterfest, in dem man so ziemlich alles ausprobieren kann, was sich hinter den Kulissen versteckt“, heißt es in einer Ankündigung aus der Einrichtung. Die Roben der „Diven“, das Vögelchen im Käfig der Nedda, das Requisitenwürstchen aus Banane gefertigt, die Dohlen der lustigen Witwen und vieles andere mehr kommen hier bei einem amüsanten Theaterabend mit Eintritt über den Bühneneingang zur Geltung.

Der Requisiteur Herr Sammel demonstriert in dem Stück den komischen Umgang der Schauspieler mit den Gegenständen auf der Bühne. Eine Souffleuse redet sich um Kopf und Kragen. Zwei Menschen die an diesem Abend zufällig im Rampenlicht stehen, wo sie doch eigentlich nicht hingehören. Zwei Geschichten aus der „Tiefe“ des Theaters werden auf diese Weise an einem Abend gespielt. Zuerst agiert dabei Matthias Engel als brabbelnder Requisiteur, und dann ist Ines Lacroix als schnabulierende Souffleuse zu erleben. Die beiden beschreiben in ihrem Stück die schaurig schöne, tragikomische Welt des Scheins, aufschauend aus der Dunkelheit „da unten“ auf die grelle Scheinwerferwelt „da oben“. „Ein schriller heiterer Blick auf die hehre Kunst“, versprechen die Akteure.

Hinterm Vorhang wird im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 vom 16. Februar bis 2. März jeweils Donnerstag bis Sonntag ab 20 Uhr gezeigt. Eintrittskartenkarten gab es zum Redaktionsschluss noch für die Vorstellungen ab dem 18. Februar.

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" im Magdeburger Schauspielhaus

"Sehnsucht – Сила Жінки eine Fortsetzung" heißt eine Produktion des Theaters Magdeburg mit dem ukrainischen Frauenchor "Ми з Украіни" (Wir sind aus der Ukraine). Geeignet ist das Programm für Zuschauer ab 10 Jahren. Zählkarten gibt es vorab an der Theaterkasse. Beginn ist am 23.2. und 24.2. ab 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Zu erreichen ist die Theaterkasse unter Telefon 0391/40490490 und an kasse@theater-magdeburg.de per E-Mail.

Basierend auf der Frage „Wo stehe ich nach fast zwei Jahren im Exil in Magdeburg?“ begibt sich die ukrainische Gruppe auf eine performativ-musikalische Recherche zu Fragen aus ihrem Alltag zwischen Arbeit, Deutschkurs, Familienleben in zwei Ländern und Krieg in der Heimat.

Dinkanda spielen im Magdeburger Moritzhof

Dinkanda geben unter dem Titel "Kolęda. Kolęda." am Freitag, 23.2.24, ein Konzert im Magdeburger Moritzhof am Moritzplatz 1. Beginn ist um 20 Uhr.

Die Formation um die Akkordeonistin Ania Witczak existiert schon seit 1997 und hat sich einen Ruf als eine der charismatischsten Livegruppen der Weltmusikszene erspielt. Ob krachende Polka, zarte Ballade oder orientalischer Anmut, diese virtuose Band spielt voller glühender Emotionalität und Lebensfreude. Sie kommen aus Szczecin, Polen und schöpfen ihre musikalische Inspiration aus der traditionellen Folklore des Orients – von Südosteuropa, über Israel, Kurdistan, Weißrussland bis nach Indien. In ihren Werken dominieren die Einflüsse des Balkans.

Metal in der Magdeburger Factory

Extreme Ättäck III heißt es am Sonnabend, 23.2.23, in der Magdeburger Factory. In der Sandbreite 2 ist dazu Einlass ab 19 Uhr, die Show beginnt um 20 Uhr.

Drei Metal-Bands spielen an diesem Abend. "In Demoni" aus Magdeburg haben sich dem Brutal Death Metal verschrieben. "Full Assault" aus Schwerin spielen Trash Metal. Und "Zombie Riot" aus Hannover haben Death Metal im Programm.

Träumereien und Unvollendete zum 6. Sinfoniekonzert im Magdeburger Opernhaus

Gustav Mahlers Adagio aus der Sinfonie Nr. 10 Fis-Dur, Leon Gurvitchs "Träumereien" - ein Liederzyklus für Gesang und Orchester in einer Uraufführung - sowie Franz Schuberts Sinfonie Nr. 7 h-Moll - die "Unvollendete" - erklingen am Donnerstag und Freitag, 22. und 23. Februar 2024, im Magdeburger Opernhaus im Universitätsplatz 9. Beginn des 6. Sinfoniekonzerts der Spielzeit ist jeweils um 19.30 Uhr.

Heinrich Heines Gedichte inspirierten noch zu Lebzeiten Komponisten zu vielfältigen Auseinandersetzungen. Doch die Strahlkraft seiner Gedichte reicht bis heute und inspirierte auch den belarussischen Komponisten Leon Gurvitch zu einem Liederzyklus, der in einer Fassung für Gesang und Orchester in Magdeburg uraufgeführt wird.

Gurvitchs breites musikalisches Spektrum findet sich in den Vertonungen der Gedichte wieder und für jede Vorlage findet er eine individuelle musikalische Übertragung, die ebenso abwechslungsreich ist wie die Verse selbst.

Gerahmt wird die Uraufführung von den beiden großen Unvollendeten: Dem einzigen überlieferten Satz aus Mahlers skizzierter 10. Sinfonie und Franz Schuberts Unvollendeter über deren Vollständigkeit bis heute diskutiert wird.

Es musiziert die Magdeburgische Philharmonie unter Leitung von Anna Skryleva. Zudem wirkt Mezzosopran Jadwiga Postrożna an dem Abend mit.

Ausverkauft in Magdeburg

Ausverkauft sind "Die Frau von früher" im Magdeburger Puppentheater und der Auftritt von Wolfgang Trepper im Theater in der Grünen Zitadelle.