Magdeburg - Konzerte, Musical, Humor, Talk und Theater - dies und mehr bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 24. März 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

"Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" im Magdeburger Schauspielhaus

"Hojotoho! Hojotoho! Heiaha!" heißt das Schauspiel von Julien Chavaz und Bastian Lomsché, das derzeit auf dem Spielplan des Theaters Magdeburg steht. Vorstellungen beginnen am 24. März, am 12. und 26. April sowie am 10. Mai jeweils um 19.30 Uhr im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64. Mit der Humoreske führt Generalintendant Julien Chavaz seine, die Grenzen zwischen Musik, Schauspiel und Tanz überschreitende Arbeit fort.

Die Geschichte: In einer Hotellobby in der Provinz treffen sich Fremde, die eine gemeinsame Sehnsucht teilen: ein paar Tage Entspannung von beruflichen Herausforderungen, persönlichen Konflikten und der allgemeinen Unzufriedenheit des Lebens. Die Zimmer sind noch nicht bereit für den Bezug, anscheinend ist etwas schiefgelaufen. Nach wenigen Stunden und mehreren tiefgreifenden Ereignissen wenden sie sich, immer noch in der Lobby festgehalten, der Kunst zu. Zunächst zart und harmonisch; bald darauf mutiger, mit dem Streben nach Höherem, bis sie, vom eigenen Schaffen berauscht, in einen Größenwahn verfallen und Wagners "Walküre" darbieten.

Musical: Herrscher der Träume mit Tänzchentee im Amo

Das Musical „Herrscher der Träume“ wird am Sonntag im Amo aufgeführt. Auf der Bühne wirkt „Tänzchentee“ mit.

Die Geschichte: Das Abenteuer rund um Ben beginnt, nachdem er in der Schule von seinen Mitschülern gehänselt und attackiert wird. Getrieben von seinen Ängsten, flüchtet er sich in eine skurrile, bezaubernde Traumwelt, in der er auf Kreaturen trifft, die ihn seine schmerzvolle Vergangenheit vergessen lassen. Doch solange sich Ben seinen Problemen in der Realität nicht stellt, muss er aber feststellen, dass sich nun auch noch seine Träume gegen ihn wenden. „Herrscher der Träume“ sei ein düsteres, aufregendes Familienmusical aus der Feder von Sascha Laue, mit der Musik von Rick Middelkoop, so die Veranstalter. „Ein fantastisches, liebevoll produziertes Theatererlebnis“, heißt es in einer Ankündigung weiter.

"Herrscher der Träume" wird am Sonntag im Amo in der Erich-Weinert-Straße 27 aufgeführt. Beginn ist um 20 Uhr.

"Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille" im Alten Theater am Jerichower Platz

Auf dem Spielplan des Alten Theaters am Jerichower Platz in der Tessenowstraße 11 steht am Sonntag "Der Traumzauberbaum und Rosenhufs Liebesbrille". Die Vorstellung mit dem Reinhard-Lakomy-Ensemble beginnt um 14 Uhr.

Der Traumzauberbaum hat heute ein besonderes Traumblatt unter seinen Blättern. Es geht ums Glücklichsein. Seine beiden Waldgeister Moosmutzel und Waldwuffel freuen sich auf eine Miezekatzen-Hochzeit und alle Kinder sind eingeladen. Aber kann die Hochzeit überhaupt stattfinden? Das Hochzeitspferd Rosenhuf braucht zum Verhochzeiten des Brautpaares seine rosarote Liebesbrille. Wer durch diese Brille blickt, wird nur das Gute im Anderen sehen. Auf einmal ist diese Brille – zappzerapp – verschwunden. Der Traumzauberbaum ruft die Findefee Antonia, sie soll diesen Kriminalfall aufklären.

Jürgen Walter ist zu Gast im Magdeburger Hundertwasserhaus

Jürgen Walter ist der Grandseigneur des (ost)deutschen Chansons und gehört zu den "Musiklegenden des Ostens". Seine Lieder "Schallala, Schallali" und "Clown sein" wurden Hits und werden noch heute oft gespielt. Anfang der 1970 Jahre begann seine Karriere u.a. mit Günther Fischer, Arndt Bause und Thomas Natschinski. Über die vielen Jahre war Gisela Steineckert immer als Texterin und künstlerische Beraterin an seiner Seite.

Große TV Shows, internationale Tourneen und Musikfestivals, Revuen im Palast der Republik prägten seine Karriere. Er war live auf der Showbühne, hoch oben am Trapez und auf dem Seil zu erleben und überraschte damit seine Fans immer wieder aufs Neue. Darüber hinaus spielte er an der Seite von Götz George und Otto Sander im Kinofilm "Der Bruch". Auch im vereinten Deutschland konnte er an seine Erfolgte anknüpfen. Er veröffentlichte mehrere Alben und war Stargast der Gala "70 Jahre Poppys" in Paris. Mittlerweile steht er seit über 50 Jahren auf der Bühne.

Nun erzählt er "hautnah" und sehr persönlich die Geschichte seines Lebens. Termin ist am Sonntag um 19 Uhr im Theater in der Grünen Zitadelle im Breiten Weg 8a.

Elvis als Musical in der Magdeburger Getec-Arena

Sein Blick, seine Stimme, sein legendärer Hüftschwung: Elvis Presley gilt mit einer Milliarde verkaufter Tonträger als der erfolgreichste Solokünstler aller Zeiten. „Elvis - Das Musical“ ist gespickt mit all seinen großen Hits und eine einzigartige Zeitreise durch das Leben der Rock’n’Roll-Ikone. Seit der Tour-Premiere im Jahr 2014 begeisterte die Erfolgs-Produktion bereits über eine halbe Million Zuschauer und kehrt 2024 auf großer Jubiläumstournee zum 10-jährigen Tour- Bestehen zurück auf die Bühnen in Deutschland und Österreich.

Einen Termin gibt es am 24.3. in Magdeburg. Beginn ist um 20 Uhr in der Getec-Arena in der Berliner Chaussee 32.

Magdeburg lacht im Magdeburger Oli

“Magdeburg Lacht!” bringt Comedians und Humor aus ganz Deutschland auf die regionale Bühne. Im Fokus stehen hier vor allem jüngere Comedians, die aus dem Fernsehen, NightWash oder sozialen Medien bekannt sind.

Beginn der Veranstaltung ist am Sonntag um 17.30 Uhr im Oli in der Olvenstedter Straß 25a.

Harold und Maude im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 steht derzeit "Harold und Maude" auf dem Spielplan. Zum Redaktionsschluss noch Karten gab es für Vorstellungen am 24., 28., 30. und 31. März sowie für den 4. und 7. April jeweils ab 20 Uhr.

Die legendäre Komödie erzählt auf skurrile Weise von der Sehnsucht nach erfülltem Leben. Wie oft sind wir gefangen in Konventionen, die uns Nachbarn, Eltern, Kollegen, der eigene Partner aufzuerlegen scheinen. Nicht so Harold, nicht so Maude. Beide wollen frei sein und sind es am Ende auch. Jeder auf seine Weise. Die Geschichte, die 1971 von Collin Higgins aufgeschrieben wurde, soll in unserer heutigen Lesart Mut machen, mit Phantasie und Lust durchs Leben zu gehen.

"Das hässliche Entlein" im Magdeburger Puppentheater

"Das hässliche Entlein" von Hans­ Christian Andersen für Menschen ab vier Jahren steht auf dem Spielplan des Puppentheaters Magdeburg. Vorstellungen beginnen in der Warschauer Straße 25 diesen Sonntag um 15 und 16.30 Uhr sowie am 27. Juni um 10.30 Uhr. Für weitere Vorstellungen waren die Karten zum Redaktionsschluss bereits ausverkauft.

Der Sommer ist da und es ist herrlich, draußen auf dem Lande. In einem Nest liegen ein paar normale Eier und ein großes. Aus den Eiern schlüpfen süße kleine Enten. Nur aus dem großen schlüpft ein Entenjunge, der hässlich ist und anders. Im Herbst sucht das Entlein vergeblich nach Anschluss, der Winter wird noch härter und im Frühling begegnet er jenen, zu denen es gehört.

Kammerkonzert im Magdeburger Schauspielhaus

Am Sonntag, den 24. März 2024, findet im Schauspielhaus in der Otto-von-Guericke-Straße 64 das 4. Kammerkonzert statt. Beginn ist um 11 Uhr. Zum Redaktionsschluss waren noch 13 Eintrittskarten erhältlich.

Sie spielen Werke von Antonín Dvořák und Giovanni Bottesini. Das Programm beinhaltet Dvořáks Streichquintett Es-Dur op. 97. und das Streichquartett As-Dur op. 105 sowie "Une Bouche Aimée" und "Tutto Che il Mondo Serra" für Gesang, Kontrabass und Klavier von Bottesini.

Die Aufführung wird von Sopran Na’ama Shulman, den Violinisten Yoichi Yamashita und Lorenz Swyngedouw, den Bratschisten Ingo Fritz und Fridtjof Keil-von Fabeck, dem Cellisten Marcel Körner, dem Kontrabassisten Ronald Vitzthum und dem Pianisten Justus Tennie gestaltet.

Kammermusik im Magdeburger Gesellschaftshaus

Für Jan Michael Horstmann sind Aufführungen der letzten Sinfonie Mozarts, der sogenannten ›Jupiter-Sinfonie‹, immer wieder ein Meilenstein in der Beschäftigung mit Orchesterliteratur, ist sie doch in seinen Augen das Opus summum dieser musikalischen Gattung. Reiko Füting, "Composer in Residence" am Gesellschaftshaus, nimmt in seinem neuen Werk Bezug auf die übrigen Werke des Programms.

Mit dem virtuosen Duo Cecilia und Martin Gelland stehen ihm exzellente Musiker zur Seite, die aus der Musikpraxis der Gegenwart aufgrund ihres unbedingten Einsatzes und der hohen Expressivität ihres Spiels nicht mehr wegzudenken sind.

Die Musik am Nachmittag beginnt am Sonntag um 17 Uhr im Gesellschaftshaus in der Schönebecker Straße 129.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für "Evita" im Opernhaus, "Kein Verstand in Sicht" und "Die große Johann Strauss Revue" in der Johanniskirche.