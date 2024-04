Ausgehen in Magdeburg - Tipps zu Events, Freizeit und Veranstaltungen am Sonntag

Magdeburg - Vielfalt bietet der Veranstaltungskalender für Magdeburg am Sonntag, 31. März 2024.

Wer noch etwas zum Ausgehen am frühen Sonntagmorgen sucht - Gelegenheit bieten die Clubs in Magdeburg. Die Volksstimme hat Tipps für Partys in Magdeburg auf einer eigenen Seite zusammengestellt.

Was ist (sonst noch) los in Magdeburg?

Für Ihre Planung: Die aktuelle Wettervorhersage für Magdeburg

Klubkultur - Theaterfestival im Magdeburger Schauspielhaus

Die zweite Ausgabe des Klubkultur-Festivals steht am ersten Aprilwochenende auf dem Plan – größer, lauter und epischer als zuvor. Auf drei Bühnen im Herzen des Schauspielhaus erwarten sechs Produktionen mit mehr als 60 Spiel- und Tanzwütigen auf der Bühne das Publikum. Veranstaltungsort ist das Schauspielhaus des Theaters Magdeburg in der Otto-von-Guericke-Straße 64.

Um 14 Uhr hat in diesem Rahmen Klub 3 - die Verwegenen - einen Auftritt. In der bearbeiteten Fassung „Verwirrungen“ frei nach „Die Verwirrungen des Zöglings Törleß“ kommt die junge Törleß neu auf ein Internat und muss sich erst an die neue Umgebung anpassen, fern von den Eltern, mit noch unbekannten Mitschülerinnen.

Sie findet neue Freunde und gemeinsam mit ihnen durchsteht sie die doch manchmal triste Internatszeit. Dann kommt es zu einem Vorfall, der alles verändern wird.

Um 15.30 Uhr ist der Klub 5 - die Veräußerten - mit "Tanzt durch die Tore des FCM! Танцюйте через ворота FCM!" zu erleben. Vor 50 Jahren siegte der 1. FC Magdeburg beim Europapokalsieg in Rotterdam, eine Sensation, die bis heute spürbar ist. Anlässlich des Jahrestages verschmelzen in dieser Produktion zwei scheinbar unterschiedliche Welten miteinander: Tanz und Fußball.

Klub 4 - die Veränderten - hat um 16.45 Uhr einen Auftritt. Hinter "fuck_my_life.pdf" steht die Frage: Was soll man auch außerhalb der eigenen vier Wände? Da draußen gibt es nichts. Nur das anstrengende Leben eines erwachsenen Durchschnittsbürgers. Das einzige, was Billy noch am Leben hält, ist die Flucht in eine Welt, die den Alltag erträglicher macht: Die digitale.

Bereits ausverkauft war die Vorstellung von Klub 2 - die Verwüsteten - für Sonntag, 18 Uhr.

Harold und Maude im Theater an der Angel

Im Theater an der Angel in der Zollstraße 19 steht derzeit "Harold und Maude" auf dem Spielplan. Zum Redaktionsschluss noch Karten gab es für die Vorstellung am 7. April ab 20 Uhr.

Die legendäre Komödie erzählt auf skurrile Weise von der Sehnsucht nach erfülltem Leben. Wie oft sind wir gefangen in Konventionen, die uns Nachbarn, Eltern, Kollegen, der eigene Partner aufzuerlegen scheinen. Nicht so Harold, nicht so Maude. Beide wollen frei sein und sind es am Ende auch. Jeder auf seine Weise. Die Geschichte, die 1971 von Collin Higgins aufgeschrieben wurde, soll in unserer heutigen Lesart Mut machen, mit Phantasie und Lust durchs Leben zu gehen.

„Nicht von schlechten Eltern“ im Kabarett "... nach Hengstmanns"

„Nicht von schlechten Eltern“ ist ein Stück überschrieben, das derzeit auf dem Spielplan des „... nach Hengstmanns“ im Breiten Weg 37 in Magdeburg steht. Eine Nachmittagsvorstellung ist für den 7. April um 15 Uhr geplant. Vorstellungen finden unter anderem auch am 10., 17. und 25. April und 8. und vom 16. bis 18. Mai jeweils um 19.30 Uhr statt.

Sebastian und Tobias Hengstmann standen am 8. November 2003 das erste Mal gemeinsam mit einem eigenem Kabarettprogramm auf der Bühne. „Und gemäß der Losung ,Wir spielen so lange die Verwandten reichen!’ gab es einige Folgetermine, die tatsächlich bis heute reichen“, heißt es in einer Ankündigung zum aktuellen Programm.

Das Jubiläums-Kabarettprogramm wird keine Lesung aus dem aus diesem Anlasse verfassten Buch oder ein „Best Of-Programm“, es wird eine Mischung aus beidem. Als die beiden 2022 die „Tuttlinger Krähe“ gewannen, lobte die Jury: Die beiden Kabarettisten spielen sich „ihre Pointen wie Bälle mühelos zu, chargieren beim Timing perfekt, als sei ihr Programm computergetaktet“.

Märkte in Magdeburg

Der Magdeburger Sonntags-Flohmarkt ist ein Projekt des gemeinnützigen Familienhaus Magdeburg. Beginn ist am ersten Sonntag des Monats um 8 Uhr. Gehandelt wird bis 13 Uhr. Veranstaltungsort ist der Platz vor dem Unigebäude an der Zschokkestraße.

Der Magdeburger Flohmarkt für Baby- und Kindersachen wird am 7.4. abgehalten. Geöffnet ist von 10 bis 13 Uhr in der Messe Magdeburg. An fast 300 Ständen finden die Besucher unter anderem Strampler, Shirts, Spielzeug, Kinderwagen, Laufgitter oder die Rutsche für den Garten.

Von 9 bis 17 Uhr findet der Tuchmarkt am Petriförder statt.

Magdeburger Frühjahrsmesse auf dem Max-Wille-Platz

Auf dem Max-Wille-Platz neben der Strombrücke findet die diesjährige Frühjahrsmesse statt. Geöffnet ist bis 5. Mai donnerstags bis sonntags.

Der französische Schausteller Freddy Pourrier aus der Nähe von Paris, ist zum ersten Mal mit seiner Attraktion „Eclipse“ nach Magdeburg gekommen. Sie bietet das Erlebnis, von Schwerelosigkeit bis 4 G, mit bis zu 90 km/h Geschwindigkeit, bis auf 48 Meter über Grund und gleicht einem Flug, wie ihn nur Astronauten erleben.

Ausflug in die Magdeburger Parks

In den Magdeburger Parks lässt sich zu jeder Jahreszeit die Natur entdecken. Neben den großen Parks haben auch kleinere Anlagen ihre Reize. Die Volksstimme hat Park-Porträts zusammengetragen.

Ausverkauft und verschoben in Magdeburg

Keine Karten gab es zum Redaktionsschluss mehr für den "Family Club" ab 14 Uhr in der Festung Mark, für "Nebenan" um 19.30 Uhr im Schauspielhaus, für "Borgia" um 16 Uhr im Opernhaus am Universitätsplatz 9 sowie für "Nur ein Tag" um 15 Uhr im Magdeburger Puppentheater.

Verschoben auf den 8.9.2024 um 15 Uhr wurde der Auftritt von Barbara Thalheim im Theater in der Grünen Zitadelle.