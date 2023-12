Freitags- und Sonntagsbumms, Ladies Night, Talent Event und mehr - das sind nur einige der Angebote in Magdeburger Clubs am dritten Wochenende im Dezember 2023.

Tanzen in Magdeburg - das sind die Partys in 15 Clubs am Wochenende

Ausgehen am 15., 16. & 17. Dezember

Am Wochenende wird getanzt.

Magdeburg - Die Magdeburger Clubs bieten auch dieses Wochenende ein vielfältiges Programm. Die Volksstimme hat Ideen zum Ausgehen aus Clubs zusammengetragen. Weitere Freizeittipps zum Freitag gibt es auf einer eigenen Seite.

Barsol: Das 2. Magdeburger Charity Zaubern mit Axel Dedering findet am Freitag ab 21 Uhr im Barsol in der Otto-von-Guericke-straße 87 statt. Im Anschluss legt DJ Alex Balearic House auf. Am Sonnabend bringt DJ David K. aus Leipzig ein Special House and Electronic Set mit.

Geheimclub: „5 Jahre Escape“ werden diesen Freitag ab 22 Uhr im Geheimclub in der Münchenhofstraße 37 gefeiert. Zum Gratulieren dabei sind auf dem einen Floor Jon Wolff, Anoush:K, Larook, Trust und Pernox, auf dem anderen Pary, Continuous return, DJ Ritalino und Bizarro sowie Rasch. In der Nacht zum Sonntag steht „Never stop“ auf dem Programm. Ab Mitternacht sorgen Dævid Sauer, Juliana Kiddo und LeCat für die Musik.

Boys’n’Beats: Um 19 Uhr beginnt diesen Freitag im Boys’n’Beats, dem Club für Schwule und Lesben in der Liebknechtstraße 89, um 23 Uhr eine Party unter dem Titel „Celebrate“. Tags darauf beginnt am gleichen Ort zur gleichen Zeit „Let’s have a Tiki“.

Down Town Club: Zu „Yolo 2010“ legt DJ Florence diesen Freitag ab 23 Uhr im Down Town Club im Breiten Weg 227 auf. Bei der Glühweinparty am Sonnabend ab 23 Uhr serviert DJ Etage Zwo die Musik.

Prinzzclub: „Spicy“ ist der Freitagabend ab 23 Uhr im Prinzzclub in der Halberstädter Straße 113a überschrieben. Kurt Powell legt Hip-Hop, Bass, Electronica, Afrobeats und Deutschrap auf. Am Sonnabend ab 23 Uhr wird die „Fiesta Latina“ gefeiert. DJ Hoff legt zur „Edición Navideña“ auf.

Café Treibgut: Am Samstag um 19 Uhr beginnt im Café Treibgut in der Werner-Heisenberg-Straße 45 die X-MAS House-Party im XXL-Partyzelt. DJ Mike Dops hat Musik von Club Hits bis House Classics dabei.

Buttergasse: ,,Night Lovers„ heißt eine Party am Sonnabend ab 22 Uhr in der Buttergasse. Diese befindet sich im Alten Markt 13.

Ellen Noir: Im Buckauer Bahnhof beginnt um 22 Uhr eine Party mit Techno und Hardteckk. Auf dem einen Floor legen Martin Books, Eycer, Cracky Koksberg, Psycho Devils, DJ Decline und Pitti Pepp, auf dem anderen Poison Ivy Birthday Floor, Echse & Anubis, Anesthetic, Poison Ivy, 484 Crew und Pierre auf.

Kunstkantine: Plaschunique Minaar, Annca, Stumbleton und DerDude sorgen am Sonnabend ab 22 Uhr in der Kunstkantine in der Karl-schmidtraße 42, Anfahrt über die Sandbreite, auf. Die Drum’n’Bass-Party läuft unter dem Titel „Droplegs“.

MAW: Die Werksweihnacht ist diesen Sonnabend ab 22 Uhr im MAW in der Liebknechtstraße 77 angesagt. Es legen Siebenschlaefer, Amby Iguous, Frazz Infakt, Patrick Dre, Zeroline, Zorn und Ro auf.

Insel der Jugend: „Randale unterm Weihnachtsbaum“ gibt es diesen Sonnabend ab 23 Uhr auf der Insel der Jugend in der Maybachstraße 8. House und Techno gibt es dann auf dem einen Floor von Panik Pop, Herr_Conrad und Dan Cero, auf dem anderen von Cor Dex und Jean Kaya.

Flowerpower: Dienstag bis Sonntag spiel ab 19 Uhr im Flowerpower im Breiten Weg 252 die DJ-Musik. Diesen Freitag steht jedoch Livemusik mit Metal auf dem Porgamm.

SC Baracke: Um 23 Uhr beginnt am Sonnabend die Party im Studentenclub Baracke auf dem Campus der Uni am Universitätsplatz. Geboten wird Chartmusik.