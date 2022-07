Verkehr in Magdeburg: CDU pocht auf Fußgängerüberweg zwischen MDCC- und Getec-Arena

Für Fußgänger und Radfahrer ist die Kreuzung von Friedrich-Ebert-Straße und Gübser Weg in Magdeburg-Cracau nur schwerlich zu passieren. Zumal kürzlich eine provisorische Ampel wieder verschwunden ist.

Das Queren der Fahrbahn am Knoten Friedrich-Ebert-Straße/ Gübser Weg in Magdeburg stellt sich schwierig dar.

Magdeburg - Mit dem jüngsten Rückbau der provisorischen Ampel-Anlage am Knotenpunkt von Friedrich-Ebert-Straße und Gübser Weg zwischen den Arenen rückt ein altes Problem zurück in den Fokus: Wegen der weiterhin hohen Verkehrsbelastung an der Strecke ist es für Fußgänger und Radfahrer mitunter nur schwerlich möglich, gefahrenlos auf die andere Straßenseite zu gelangen.