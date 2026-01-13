Im Rahmen der Volksstimme-Serie „Weniger ist mehr“ geht die Magdeburger Reporterin ihrem eigenen Konsumverhalten auf den Grund. Im Januar herrscht Kaufverbot. Der Kleiderschrank wird von 300 auf 30 Kleidungsstücke reduziert.

Mit Video: Von 300 auf 30 Teile im Kleiderschrank: Magdeburger Reporterin sortiert aus

Magdeburg. - Rund 120 Millionen Tonnen Kleidung landen weltweit jährlich im Müll. Laut einer neuen Studie ließen sich damit 200 Fußballstadien bis obenhin füllen. Deutschlands Kleiderschränke sind überwiegend eins: Sehr voll und oft voller Dinge, die doch nicht mehr getragen werden. So auch meiner. Im Rahmen der Serie „Weniger ist mehr“ verzichte ich auf neue Kleidung und reduziere meinen Schrank um 90 Prozent. Der Einstieg in das Experiment.