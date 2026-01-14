Investitionen trotz leerer Kassen Von Brücken bis Schulen: Magdeburg investiert rund 90 Millionen
Ringbrücken, Schulneubau, Getec-Arena und mehr: Die Stadt Magdeburg hat 2026 etliche Bauprojekte auf der Vorhaben-Liste. Und das trotz leerer Kassen.
14.01.2026, 15:35
Magdeburg. - Trotz der mehr als angespannten Haushaltslage wird in Magdeburg weiter gebaut. 2026 investiert die Stadt rund 90 Millionen Euro in unterschiedliche Bauprojekte. Oberbürgermeisterin Simone Borris stellte diese während der traditionellen Jahresauftakt-Pressekonferenz vor. Ein kurzer Überblick: