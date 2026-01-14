Ringbrücken, Schulneubau, Getec-Arena und mehr: Die Stadt Magdeburg hat 2026 etliche Bauprojekte auf der Vorhaben-Liste. Und das trotz leerer Kassen.

Von Brücken bis Schulen: Magdeburg investiert rund 90 Millionen

Die Sanierungsarbeiten der Magdeburger Stadthalle befinden sich auf der Zielgeraden. Das Areal drumherum wird ebenfalls neu gestaltet.

Magdeburg. - Trotz der mehr als angespannten Haushaltslage wird in Magdeburg weiter gebaut. 2026 investiert die Stadt rund 90 Millionen Euro in unterschiedliche Bauprojekte. Oberbürgermeisterin Simone Borris stellte diese während der traditionellen Jahresauftakt-Pressekonferenz vor. Ein kurzer Überblick: