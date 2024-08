Ein Magdeburger Verein bietet die meisten Sportarten im ganzen Land an. Das Angebot reicht von klassischen Ballspielen über Cricket bis zum Fantasiesport Quidditch.

Vielfalt bei Verein in Magdeburg

Magdeburg - Mit 28 Abteilungen ist der Universitätssportclub (USC) Magdeburg mit Abstand der Sportverein in Sachsen-Anhalt mit dem breitesten Angebot. Von Schach über Cheerleading und Cricket bis zum Harry-Potter-Sport Quidditch reicht das vielfältige Angebot des traditionsreichen Vereins.

Begonnen hat dessen Geschichte 1954 mit der Gründung der Hochschulsportgemeinschaft „Motor“ an der ein Jahr zuvor gestarteten Hochschule für Schwermaschinenbau. Gut 500 Studenten nahmen damals daran teil, weiß Ralf Lüttig, Leiter der USC-Geschäftsstelle und selbst seit 1990 beim Verein aktiv.

Mit Fußball, Volleyball und Basketball ging es 1954 in Magdeburg los

Fußball, Basketball, Volleyball – die klassischen Ballsportarten waren anfangs die Zugpferde. Acht verschiedene Sportangebote gab es zunächst. Schnell seien auch die Mitarbeiter der Hochschule dazugestoßen.

Nach der Wende und der Gründung der Otto-von-Guericke-Universität entstand der heutige Uni-Sportclub. Dieser hat aktuell gut 2.500 Mitglieder. Die größte Abteilung ist der Gesundheitssport mit fast 500 Aktiven, sagt Ralf Lüttig.

USC-Mitglieder trainieren in vielen Sportstätten in Magdeburg

Aufgrund der Vielzahl an sportlichen Angeboten ist der USC in der ganzen Stadt zu finden. Neben dem vereinseigenen Sportplatz an der Großen Diesdorfer Straße werden über eine Kooperation mit dem Fachbereich Schule und Sport zahlreiche städtische Sporteinrichtungen genutzt.

Auch im Elbauenpark sind die USC-Sportler zu finden. Dort wurde ein Cricket-Platz eingerichtet. Diese Sportart ist vor allem durch ausländische Studierende entstanden, die hier dem Sport aus ihrer Heimat nachgehen wollten. Denn auch die Integration ist Teil des USC-Profils.

Von 2 bis 101 Jahren: Große Altersspanne bei den Mitgliedern

Die greift gleichfalls beim Rollstuhlbasketball, bei dem Sportler mit und ohne Behinderung gemeinsam im Rollstuhl Körbe werfen. Der Schwerpunkt liege nach wie vor beim Breitensport, sagt Ralf Lüttig, auch wenn einige Sportarten auch in Wettbewerben durchgeführt werden.

„Schon die Kleinsten können sich in verschiedenen Sportarten ausprobieren, um sich dann später festlegen, womit sie weiter machen wollen“, sagt USC-Präsident Christoph Serbser. „Aber auch bis ins hohe Alter sind wir ein sportliches Zuhause für Menschen, die Bewegung und Gemeinschaft suchen.“ So liege die Altersspanne der Mitglieder derzeit zwischen 2 und 101 Jahren.

Junge treffen Alte: Senioren als Trainer bei Projekt in Kindergärten

Dass man die Jüngsten mit den Älteren verbinden kann, zeige ein aktuelles, wissenschaftlich begleitetes Vorschulprojekt, bei dem Senioren als „Trainer“ in Kindergärten gemeinsam mit den Kindern Sportstunden absolvieren. „So werden motorische wie auch kognitive Fähigkeiten bei den Kleinsten und Ältesten gefördert“, so Serbser.

Sein 70-jähriges Bestehen feiert der USC Magdeburg am 25. August 2024 in der Festung Mark. Von 11 bis 17 Uhr warten dort zahlreiche Aktionen für die ganze Familien rund um das Thema Sport. „Hier werden sich viele Sportgruppen vorstellen und Mitmachangebote präsentieren“, lädt der Präsident zum kostenfreien Besuch ein.