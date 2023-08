Vorbereitung auf Badetag in Magdeburg Mit Video: Was Taucher in der Alten Elbe in Magdeburg finden

Am Sonntag (13. August) ist Badetag an der Alten Elbe in Magdeburg. Um für mehr Sicherheit zu sorgen, waren jetzt noch Rettungstaucher der Berufsfeuerwehr im Einsatz. Was die Profis im Wasser alles fanden.