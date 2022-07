Infrastruktur Warum die Cracauer Wasserfallbrücke in Magdeburg mit Holz saniert werden soll

Die Rad- und Fußwegbrücke am Cracauer Wehr in Magdeburg muss dringend saniert werden. Ein holzzerstörender Pilz nagt am Tragwerk. Warum dennoch auf Douglasienholz für die Sanierung gesetzt werden soll.