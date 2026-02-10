Bäume bringen Schatten und sind mehrfach nutzbringend fürs Klima. Vor diesem Hintergrund hat sich in Magdeburg eine Diskussion um mehr Bäume für den Elbauenpark entsponnen.

Warum mehr Bäume für den Magdeburger Elbauenpark umstritten sind

Blick auf den Elbauenpark mit Jahrtausendturm in Magdeburg.

Magdeburg. - Wie viele Bäume braucht der Magdeburger Elbauenpark? Diese Frage stand nach einem Hinweis von SPD-Stadtrat Niko Zenker im Fokus einer Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Energie, als es um die Gestaltung des Kleinen Cracauer Angers als den westliche, Parkteil mit dem Jahrtausendturm samt Streit um einen Bauernhof als strittiges Thema für den Stadtrat ging.