Hoffnung auf Schattenspender Warum mehr Bäume für den Magdeburger Elbauenpark umstritten sind

Bäume bringen Schatten und sind mehrfach nutzbringend fürs Klima. Vor diesem Hintergrund hat sich in Magdeburg eine Diskussion um mehr Bäume für den Elbauenpark entsponnen.

Von Martin Rieß 10.02.2026, 05:45
Blick auf den Elbauenpark mit Jahrtausendturm in Magdeburg.
Blick auf den Elbauenpark mit Jahrtausendturm in Magdeburg. Foto: Peter Gercke

Magdeburg. - Wie viele Bäume braucht der Magdeburger Elbauenpark? Diese Frage stand nach einem Hinweis von SPD-Stadtrat Niko Zenker im Fokus einer Diskussion im Ausschuss für Umwelt und Energie, als es um die Gestaltung des Kleinen Cracauer Angers als den westliche, Parkteil mit dem Jahrtausendturm samt Streit um einen Bauernhof als strittiges Thema für den Stadtrat ging.