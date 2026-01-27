Neujahrsempfang in Tangermünde: Bürgermeister Steffen Schilm nimmt die Gäste mit ins Jahr 2025 und blickt auf 2026. Weshalb Unternehmen dabei eine große Rolle spielen.

Tangermünde. - Neujahrsempfang am Mittwochabend im Grete-Minde-Saal in Tangermünde. Später als andere Gemeinden im Landkreis hatte Bürgermeister Steffen Schilm (parteilos) in diesem Jahr dazu eingeladen. Mehr Besucher als im Vorjahr sollten so die Chance bekommen, dabei zu sein.