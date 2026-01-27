weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Stendal
    4. >

  4. Geschichte jüdischer Familie aus Tangermünde: Nachfahren erzählen von Überleben, Leben, Wiedergutmachung

Liveticker
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Video-Interview mit Taleb A. wird abgespielt
Liveticker zum Magdeburg-Prozess: Video-Interview mit Taleb A. wird abgespielt

Geschichte jüdischer Familie aus Tangermünde Nachfahren erzählen von Überleben, Leben, Wiedergutmachung

Valentina Holt, Nachfahrin jüdischer Kaufleute aus Tangermünde, berichtet von deren Geschichte. Wie Tangermündes Bürgermeister darauf reagiert.

Von Edda Gehrmann und Anke Hoffmeister 27.01.2026, 12:44
Valentina Holt während ihres Vortrags in der Salzkirche Tangermünde.
Valentina Holt während ihres Vortrags in der Salzkirche Tangermünde. Foto: Edda Gehrmann

Tangermünde. - In Tangermünde und anderen Städten der Altmark lebten bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges geschäftige jüdische Familien. Sie waren angesehen in der Gesellschaft. Sie hatten sich viel aufgebaut. Von heute auf morgen wendete sich das Blatt. Bis heute gibt es Nachwehen.