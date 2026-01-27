Valentina Holt, Nachfahrin jüdischer Kaufleute aus Tangermünde, berichtet von deren Geschichte. Wie Tangermündes Bürgermeister darauf reagiert.

Valentina Holt während ihres Vortrags in der Salzkirche Tangermünde.

Tangermünde. - In Tangermünde und anderen Städten der Altmark lebten bis zum Beginn des Zweiten Weltkrieges geschäftige jüdische Familien. Sie waren angesehen in der Gesellschaft. Sie hatten sich viel aufgebaut. Von heute auf morgen wendete sich das Blatt. Bis heute gibt es Nachwehen.