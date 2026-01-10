weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr Rothensee: Was haben Vogelschutz und Grün mit neuem Gerätehaus in Magdeburg zu tun?

Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr Rothensee Was haben Vogelschutz und Grün mit neuem Gerätehaus in Magdeburg zu tun?

Magdeburg-Rothensee bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Doch bevor alles klar war, drehte sich die Debatte um Wasser, Bäume und Vögel.

Von Martin Rieß 10.01.2026, 09:00
So soll das Gerätehaus der Freiwillige Feuerwehr Rothensee mit Lehrrettungswache aussehen.
So soll das Gerätehaus der Freiwillige Feuerwehr Rothensee mit Lehrrettungswache aussehen. Visualisierung: arc architekturconzept GmbH Architekten + Ingenieure

Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat hat dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses und einer Lehrrettungswache im Stadtteil Rothensee bereits zugestimmt. Doch im Vorfeld zeigte sich im Ausschuss für Umwelt und Energie noch viel Gesprächsbedarf: Von Regenwasser über Ersatzpflanzungen bis hin zum Vogelschutz wurde kaum ein Detail ausgelassen.