Magdeburg-Rothensee bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Doch bevor alles klar war, drehte sich die Debatte um Wasser, Bäume und Vögel.

Was haben Vogelschutz und Grün mit neuem Gerätehaus in Magdeburg zu tun?

So soll das Gerätehaus der Freiwillige Feuerwehr Rothensee mit Lehrrettungswache aussehen.

Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat hat dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses und einer Lehrrettungswache im Stadtteil Rothensee bereits zugestimmt. Doch im Vorfeld zeigte sich im Ausschuss für Umwelt und Energie noch viel Gesprächsbedarf: Von Regenwasser über Ersatzpflanzungen bis hin zum Vogelschutz wurde kaum ein Detail ausgelassen.