EIL:
Rettungswache und Freiwillige Feuerwehr Rothensee Was haben Vogelschutz und Grün mit neuem Gerätehaus in Magdeburg zu tun?
Magdeburg-Rothensee bekommt ein neues Feuerwehrhaus. Doch bevor alles klar war, drehte sich die Debatte um Wasser, Bäume und Vögel.
10.01.2026, 09:00
Magdeburg - Der Magdeburger Stadtrat hat dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses und einer Lehrrettungswache im Stadtteil Rothensee bereits zugestimmt. Doch im Vorfeld zeigte sich im Ausschuss für Umwelt und Energie noch viel Gesprächsbedarf: Von Regenwasser über Ersatzpflanzungen bis hin zum Vogelschutz wurde kaum ein Detail ausgelassen.