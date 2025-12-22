Wildfleisch wird gerade zu den Feiertagen in Magdeburg immer beliebter. Es gibt nur wenige Verkaufsstellen, und die sind so kurz vor Weihnachten voll ausgelastet. So erklären sich die Betreiber den Anstieg.

Weihnachten wird wild - Warum Reh, Wildschwein und Hirsch in Magdeburg hoch im Kurs stehen

Magdeburg. - Die Zeit vor Weihnachten bedeutet für Claudiu Muresan viel Stress - er betreibt mehrere Stände auf dem Weihnachtsmarkt, hat zudem einen Konsum in Groß Ammensleben und muss sich um zahlreiche Bestellungen kümmern. Denn neben Raclette und Fondue essen die Menschen an den Feiertagen auch gerne Wildfleisch. In Magdeburg gibt es nur wenige Verkaufsstellen, weshalb viele Fleischliebhaber zu seinem Wildstand auf dem Weihnachtsmarkt kommen.