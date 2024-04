Wohnen

Das baut die Magdeburger Wohnungsbaugenossenschaft in Neu-Olvenstedt

Die Magdeburger Wohnungsbaugenossenschaft Otto von Guericke am Scharnhorstring in Neu-Olvenstedt baut an. Das bringt Einschränkungen für Mieter und gesperrte Parkplätze mit sich. Was dort entsteht und wie lange die Bauarbeiten andauern.