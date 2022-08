Wie die Damen von der Magdeburger Theaterkasse zum Freundespreis kommen

Magdeburg - Schon vor zwei Jahren hatten die Mitglieder des Theaterfördervereins in Magdeburg darüber abgestimmt, wer den nächsten Freundespreis erhalten soll. Einer feierlichen Preisübergabe standen aber immer wieder die Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie im Wege. Doch nun war es so weit: Am 25.8.2022 fand die feierliche Auszeichnung eingebettet ins Sommerfest des Fördervereins und ausgerichtet auf Einladung der SWM als langjährige Unterstützer im Blauen Bock statt. Der Freundespreis geht dieses Mal an das Team der Theaterkasse. Doch warum ist das so?