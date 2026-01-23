Zu den Höhepunkten der Gala für die Magdeburger des Jahres gehörte ein musikalischer Auftritt kurz vor dem Finale der Show.

Enrico Scheffler auf der Bühne der Magdeburger des Jahres.

Magdeburg. - Als sich im Alten Theater am Jerichower Platz der Abend der Volksstimme-Gala für die Magdeburger des Jahres der Bekanntgabe der Abstimmungsergebnisse für die Geehrten und damit einem abschließenden Höhepunkt nähert, gehört die Bühne Enrico Scheffler. Er setzt vor dem Finale noch einmal einen glänzenden Akzent – musikalisch, charmant und mit sichtbarer Freude am Spiel.