Dass eine Insolvenz nicht das Ende bedeuten muss, zeigt der Magdeburger Traditionsfleischer Delikata. Die Geschäftsführer blicken vorsichtig optimistisch in die Zukunft.

Von Stefan Harter 29.08.2025, 06:00
Die Magdeburger Traditionsfleischerei Delikata konnte das Insolvenzverfahren erfolgreich beenden. Foto: Stefan Harter

Magdeburg. - Als das Magdeburger Traditionsunternehmen Delikata im April 2024 Insolvenz anmeldete, hatten die beiden Geschäftsführer Dirk Cuno und Kai Gründel bereits viele schlaflose Nächte hinter sich. Inzwischen können die beiden aber etwas ruhiger schlafen. Denn die Fleischerei wird wieder in Eigenregie geführt.