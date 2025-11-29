weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Magdeburg
    4. >

  4. Kindeswohl in Magdeburger Kita in Gefahr: Windeln nicht gewechselt: Was Eltern bei Zoff mit der Kita wissen müssen

Kindeswohl in Magdeburger Kita in Gefahr Windeln nicht gewechselt: Was Eltern bei Zoff mit der Kita wissen müssen

Ein vergessenes Kind am See, Anschuldigungen von Vernachlässigung – die Vorwürfe gegen eine Magdeburger Kita wecken düstere Erinnerungen. Wie muss in solchen Fällen gehandelt werden?

Von Sabine Lindenau 29.11.2025, 08:00
Böser Verdacht: Eine Kita in Magdeburg soll bei Kindern die Windeln nicht häufig genug gewechselt haben. Weitere Vorwürfe von Eltern stehen im Raum.
Böser Verdacht: Eine Kita in Magdeburg soll bei Kindern die Windeln nicht häufig genug gewechselt haben. Weitere Vorwürfe von Eltern stehen im Raum. Foto: Symbolbild Mascha Brichta/dpa-mag

Magdeburg. - Es ist einer der größten Albträume von Eltern: Was, wenn meinem Kind in der Kita etwas passiert? In einer Magdeburger Einrichtung soll es zu mehreren Fällen von Kindeswohlgefährdung gekommen sein - ohne Konsequenzen. Doch wie ist das richtige Vorgehen?