Ein vergessenes Kind am See, Anschuldigungen von Vernachlässigung – die Vorwürfe gegen eine Magdeburger Kita wecken düstere Erinnerungen. Wie muss in solchen Fällen gehandelt werden?

Windeln nicht gewechselt: Was Eltern bei Zoff mit der Kita wissen müssen

Böser Verdacht: Eine Kita in Magdeburg soll bei Kindern die Windeln nicht häufig genug gewechselt haben. Weitere Vorwürfe von Eltern stehen im Raum.

Magdeburg. - Es ist einer der größten Albträume von Eltern: Was, wenn meinem Kind in der Kita etwas passiert? In einer Magdeburger Einrichtung soll es zu mehreren Fällen von Kindeswohlgefährdung gekommen sein - ohne Konsequenzen. Doch wie ist das richtige Vorgehen?