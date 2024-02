In Magdeburg gibt es in dieser Winterferienwoche viele Angebote für Jungen und Mädchen. Die Volksstimme hat eine Auswahl zusammengetragen.

Winterferien in Magdeburg: Was für Familien und Kinder geboten wird

Magdeburg - Das erste Schulhalbjahr ist geschafft. Für die Schüler steht jetzt eine unterrichtsfreie Woche an. Doch das ist kein Grund zur Langeweile. Mehrere Einrichtungen bieten in den kommenden Tagen verschiedene Angebote für die ganze Familie an. Die Volksstimme hat eine Auswahl für die Winterferienwoche zusammengetragen.

Technikmuseum: An diesem Dienstag, 6. Februar, findet im Technikmuseum eine Familienführung statt. Beginn ist um 10.15 Uhr in der Dodendorfer Straße 65. Es werden die Höhepunkte der Ausstellung gezeigt sowie historische Maschinen vorgeführt. Unter anderem können die Besucher eine Dampfmaschine von 1862 in Bewegung erleben.

Am Donnerstag, 8. Februar, steht dann das Drucken im Fokus. Von 10 bis 15 Uhr erklären Experten in der historischen Druckwerkstatt, wie früher gedruckt wurde. Wer will, kann sich selbst ausprobieren und ein eigenes Lesezeichen drucken.

Blick in die Ausstellungshalle des Technikmuseums. Archivfoto: Konstantin Kraft

Die Teilnahme am Ferienprogramm ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Lediglich muss der reguläre Museumseintritt gezahlt werden. Für Erwachsene kostet dies 4 Euro, Kinder und Jugendliche sind frei.

Zoo Magdeburg: Beim Winterferienprogramm im Zoo Magdeburg können die Kinder entdecken, wie sich Tiere an die frostigen Temperaturen des Winters anpassen. Beispielsweise schlüpfen sie in die Rolle von Bienen und erfahren, wie sich die Insekten warmhalten.

Im zweiten Teil des Programms können die Kinder selbst zu Artenschützern werden. Um die heimischen Tiere gesund durch den Winter zu bringen, wird Futter für Wildvögel gebastelt, das mit nach Hause genommen werden darf.

Wie kommen Tiere durch den Winter? Das ist Theme eines Ferienangebots im Zoo Magdeburg. Archivfoto: Viktoria Kühne

Der Zoo bietet das Programm von Montag bis Freitag (5. bis 9. Februar). Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr am Haupteingang Zoowelle. Die Teilnahme für Kinder von 8 bis 12 Jahren kostet 10 Euro.

Elbauenpark:Im Elbauenpark können in dieser Woche noch zwei Damwildfütterungen erlebt werden. Treffpunkt ist am Dienstag (6. Februar) sowie am Freitag (9. Februar) um 10.30 Uhr am Gehege auf dem Großen Cracauer Anger.

Der Elbauenpark lädt zur Damwildfütterung an das Gehege auf dem Großen Cracauer Anger. Archivfoto: Elbauenpark

Parkförster Uwe Frömert serviert den Tieren dann ein gesundes und artgerechtes Drei-Gänge-Menü. Es gibt Gemüse, Kastanien und Eicheln sowie Obst und Getreideflocken. Wer sich ruhig und geduldig verhält, kann mit etwas Glück auf Tuchfühlung mit dem Damwild gehen. Bisweilen fressen die Tiere den Besuchern gar aus der Hand. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, der Eintritt ist frei.

Kunstmuseum Kloster Unser Lieben Frauen: Im Magdeburger Kunstmuseum können Kinder ab 8 Jahren am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag (6. bis 8. Februar) jeweils von 10 bis 13 Uhr auf eine Winter-Ferien-Olympiade gehen. Die (jungen) Teilnehmer lösen dabei knifflige Rätsel und entdecken die Kunstwerke im Museum. Die Begleitung eines Erwachsenen ist nötig, Infos gibt es an der Museumskasse.

Am Mittwoch (7. Februar) um 15 Uhr können Kinder zudem selbst kreativ werden. Die kleinen Museumsgäste (6 bis 11 Jahre) haben die Chance, verschiedene Techniken und Formen der Kunst kennenzulernen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Anmeldung per E-Mail an kunstvermittlung@kunstmuseum-magdeburg.de.

Kulturhistorisches Museum und Naturkundemuseum: „Erlebe das Mittelalter“ heißt es am Dienstag und Mittwoch (6. und 7. Februar) bei zwei Mach-Mit-Aktionen im Kulturhistorischen Museum. Die offenen Werkstätten mit Dr. Juliane Lippok für Kinder ab 6 Jahren starten jeweils um 14 Uhr im Museumsfoyer. Der Eintritt bis 18 Jahren ist frei, für die Materialkosten wird 1 Euro pro Kind berechnet.

Im Naturkundemuseum werden Vogelhäuser gebastelt. Symbolfoto: Imago

Unter dem Titel „Wintervögel füttern“ lädt das Naturkundemuseum Kinder ab 6 Jahren am Donnerstag und Freitag (8. und 9. Februar) zum Vogelhaus bauen ein. Beginn ist um 14 Uhr. Der Bastelworkshop verfolgt das Ziel des Upcyclings. Teilnehmer werden gebeten, leere Tetrapak-Kartons oder Plastikdosen mitzubringen.

Stadtbibliothek: „Fotomorphose“ heißt es am Montag (5. Februar) von 15 bis 16 Uhr in der Zentralbibliothek im Breiten Weg. Besucher können sich vor einer grünen Fotowand ablichten und so in vielfältige Hintergründe montieren lassen.

Am Dienstag (6. Februar) um 16 Uhr gibt es dann ein Bilderbuchkino in der Bibliothek. Gelesen wird aus dem Buch „Kleiner Wolf in weiter Welt“. Es dreht sich um den Wolfswelpen Wido, der sich alleine in arktischer Kälte verirrt.

Um „Designhacks Deluxe“ geht es bei einem Ferienkurs am Mittwoch (7. Februar) von 9 bis 15 Uhr. Die Kinder lernen dort Tools für Umfragen, Quizze oder Feedbacks kennen und erfahren, wie sie ihre (Schul-)Präsentationen aufpeppen können. Anmeldung per E-Mail an webteam@stadtbibliothek.magdeburg.de. Die Teilnahme kostet 5 Euro.