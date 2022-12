Wo in Magdeburg ein neues McDonald's-Restaurant eröffnen soll

Gute Nachrichten für Fans von Pommes, Coca-Cola und Burger. Mitte 2023 soll in Magdeburg ein neues McDonald's-Restaurant eröffnen. Direkt daneben soll ein weiteres Bauvorhaben realisiert werden.

Magdeburg - Freunde des Fast Food in Magdeburg hatten zuletzt zwei Hiobsbotschaften zu verkraften. Vor gut einem Jahr hatte zunächst das McDonald’s-Restaurant im Hauptbahnhof ersatzlos geschlossen und wenige Monate später dann die viel genutzte Filiale im ehemaligen „Stadt Prag“ am Breiten Weg. Von den vorher fünf Schnellrestaurants der amerikanischen Burgerkette in der Stadt blieben nur noch drei übrig.