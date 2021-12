Zoo Magdeburg lädt Kinder zum Blick in die Futterküche für Tiere ein

Der Zoo Magdeburg bietet in den Weihnachtsferien ein Programm für Kinder an. Dabei erfahren sie Wissenswertes über die Nahrung und Fressgewohnheiten der verschiedenen Tierarten.

Magdeburg - (ha)

Damit keine Langeweile in den verlängerten Weihnachtsferien aufkommt, bietet der Magdeburger Zoo interessierten Schulkindern das Programm „In den Speiseplan der Zootiere geschaut“ an. „Die Zoo-Guides haben mit Enthusiasmus ein Überraschungsprogramm für die Kinder operativ und zusätzlich auf die Beine gestellt“, sagt Zoosprecherin Regina Jembere. Auf spielerische Art und Weise würden die Kinder viel über die artgerechte Ernährung der Tiere und ihre Anpassung an den Lebensraum erfahren.

Konkret gehe es um die Zuordnung der „Zoomenüs“ für die jeweilige Tierart, aber auch um das Unterscheiden von Allesfressern, Pflanzen-, Insekten- und Fleischfressern. Wer bekommt im Zoo eigentlich Fisch, wer leckere Früchte und gesundes Gemüse und wer die Heuschrecken und Würmer? Wer ist ein Nahrungsspezialist, welches Tier bekommt die größte Menge Futter?

Blick in Futterküche

Die Teilnehmer erfahren viel über die Nahrungsvielfalt in der Tierwelt und die Lebensraumanpassung der Tiere. So bekommt auch der Elefant Futter und es gibt einen Blick in den Bereich Futtermittel/Futterküche, wie Regina Jembere weiter informiert.

Das Ferienprogramm ist nach Angaben des Zoos für Kinder von 7 bis 12 Jahre geeignet. Termine sind in der Woche vom 28. bis 30. Dezember 2021 frei. Die Plätze sind jeweils begrenzt und können im Internet unter www.zoo-magdeburg.de gebucht werden.

Teststation für Corona

Treffpunkt ist jeweils um 10 Uhr am Haupteingang in der Zoowelle. Die Veranstaltung dauert bis 12.30 Uhr. „Die Kinder werden von den Zoo-Guides am Zooeingang in Empfang genommen und zum Ende des Programms auch wieder dorthin zurückgebracht“, so die Sprecherin. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Der Eintritt ist für alle Kinder bis 15 Jahre frei. Am Zooeingang können die derzeit erforderlichen Schnelltests für die Kinder durchgeführt werden. Eine eigene Teststation wurde dafür eingerichtet.