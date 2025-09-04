Die vier Tigerbabys sind derzeit die absoluten Publikumslieblinge im Zoo Magdeburg. Nun haben Sponsoren die Namen für die fast vier Monate alten Jungtiere aussuchen dürfen.

So heißen die Tigerbabys im Magdeburger Zoo - und so lange bleiben sie

Die vier Tigerbabys im Magdeburger Zoo haben fast vier Monate nach ihrer Geburt Namen erhalten.

Magdeburg. - Die vier Tigerbabys sind aktuell die Stars des Magdeburger Zoos. Täglich werden sie von den Besuchern beim Herumtoben und Erkunden der Anlage beobachtet. Bislang waren die Jungtiere aber noch namenlos. Das hat sich nun geändert.