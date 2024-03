Schutz der Landschaft Aktionstag zum Kampf gegen Gesteinsabbau in Eickendorf: Warum Bäume traurig schauen

Etwa 150 Menschen beteiligen sich in Eickendorf am Aktionstag des Umweltvereins Flechtinger Höhenzug/Drömling. Was ist das Ziel der Akteure? Und warum bekommen Bäume Gesichter?