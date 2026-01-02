weather schneeregenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Kleiner Schock an Silvester: Brand am Weferlinger Feuerwehrgerätehaus

Ein Brand in den frühen Morgenstunden hielt die Weferlinger Feuerwehr am Neujahrsmorgen auf Trab – dort brannte es am eigenen Feuerwehrgerätehaus.

Von Cedar D. Wolf 02.01.2026, 11:00
Ein Müllcontainer an der Giebelseite des Feuerwehrgerätehauses ist in Flammen aufgegangen.
Ein Müllcontainer an der Giebelseite des Feuerwehrgerätehauses ist in Flammen aufgegangen. Foto: Cedar D. Wolf

Weferlingen - Mit einem unerwarteten Zwischenfall ist der Flecken Weferlingen in der Einheitsgemeinde Oebisfelde-Weferlingen ins neue Jahr gestartet. In den frühen Morgenstunden des Neujahrstages 2026 kam es ausgerechnet am Feuerwehrgerätehaus der Freiwillige Feuerwehr Weferlingen zu einem Brand.