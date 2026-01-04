Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat im Jahr 2025 viele Entscheidungen gefällt. Trotz vieler Momente des Zitterns kann die Einheitsgemeinde nun mit etwas Zuversicht nach vorne schauen.

Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen blickt auf ein spannendes 2025 zurück

Happy End: Vor knapp 8 Monaten war das Feuerwehrgerätehaus Mitte noch eine Baustelle und das Projekt stand auf der Kippe. Jetzt wird es in Teilen bereits genutzt.

Oebisfelde-Weferlingen. - Das Jahr 2025 wird in der kommunalpolitischen Chronik der Einheitsgemeinde als Jahr der großen Weichenstellungen in Erinnerung bleiben. Der Stadtrat traf Entscheidungen, die Verwaltung, Feuerwehr und Kinderbetreuung nachhaltig verändern. Nicht alle Beschlüsse fielen geräuschlos, manche Projekte gerieten zeitweise ins Wanken, andere stießen auf Skepsis vor Ort. Am Ende setzte sich jedoch in zentralen Fragen eine klare Linie durch.