In der Oebisfelder Drömlingsschule bereiten sich die zehnten Klassen auf die Abschlussprüfung vor. Doch sie gehen im Anschluss oft sehr unterschiedliche Wege.

Der Ernst des Lebens: Was Oebisfelder Schüler nach dem Realschulabschluss planen

v.l.n.r.: Kim Sophie, Sameena und Alissa aus der Klasse 10b der Drömlingsschule in Oebisfelde.

Oebisfelde. - In der Drömlingsschule Oebisfelde steht für die Zehntklässler ein bedeutender Übergang bevor. Mit dem Realschulabschluss beginnt für viele nach den Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt. Ein Blick in die beiden Abschlussklassen zeigt: Während einige noch zwischen verschiedenen Möglichkeiten schwanken, haben andere schon erstaunlich klar formulierte Vorstellungen davon, wie es weitergehen soll. Besonders die Mädchen verfolgen klare Ziele – ein Eindruck, den Lehrer Harald Bock bestätigt. Mädchen, sagt er, seien in ihrer Planung „in der Regel etwas weiter“.