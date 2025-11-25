Ausbildung und Studium Der Ernst des Lebens: Was Oebisfelder Schüler nach dem Realschulabschluss planen
In der Oebisfelder Drömlingsschule bereiten sich die zehnten Klassen auf die Abschlussprüfung vor. Doch sie gehen im Anschluss oft sehr unterschiedliche Wege.
25.11.2025, 13:44
Oebisfelde. - In der Drömlingsschule Oebisfelde steht für die Zehntklässler ein bedeutender Übergang bevor. Mit dem Realschulabschluss beginnt für viele nach den Sommerferien ein neuer Lebensabschnitt. Ein Blick in die beiden Abschlussklassen zeigt: Während einige noch zwischen verschiedenen Möglichkeiten schwanken, haben andere schon erstaunlich klar formulierte Vorstellungen davon, wie es weitergehen soll. Besonders die Mädchen verfolgen klare Ziele – ein Eindruck, den Lehrer Harald Bock bestätigt. Mädchen, sagt er, seien in ihrer Planung „in der Regel etwas weiter“.