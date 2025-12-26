Besonderes aus dem Drömling Ein Regionalmarkt mit Herz: Kurz vor Weihnachten kommen regionale Anbieter in Wassensdorf zusammen

Der Drömling hat auch im Winter viel zu bieten. Regionale Anbieter kommen kurz vor dem Fest an der Wassensdorfer Badekuhle auf dem „Camping am Drömling“ zu einem kleinen Marktnachmittag zusammen.