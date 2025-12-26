weather schneeregenschauer
  4. Besonderes aus dem Drömling: Ein Regionalmarkt mit Herz: Kurz vor Weihnachten kommen regionale Anbieter in Wassensdorf zusammen

Der Drömling hat auch im Winter viel zu bieten. Regionale Anbieter kommen kurz vor dem Fest an der Wassensdorfer Badekuhle auf dem „Camping am Drömling“ zu einem kleinen Marktnachmittag zusammen.

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 02.01.2026, 11:09
Die letzten Drömlingsboxen des Jahres gibt Nicole Albrecht am Tag des Adventsnachmittags raus. Im kommenden Jahr geht es dann mit neuen Boxen weiter.
Wassensdorf - In gemütlicher Atmosphäre hat ein kleiner regionaler Markt am „Camping am Drömling“ zahlreiche Besucher an die Wassensdorfer Badekuhle gelockt. Die Veranstaltung war Teil des lebendigen Adventskalenders der Region und fügte sich stimmig in das naturnahe Umfeld des UNESCO-Biosphärenreservats Drömling ein.