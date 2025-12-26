Besonderes aus dem Drömling Ein Regionalmarkt mit Herz: Kurz vor Weihnachten kommen regionale Anbieter in Wassensdorf zusammen
Der Drömling hat auch im Winter viel zu bieten. Regionale Anbieter kommen kurz vor dem Fest an der Wassensdorfer Badekuhle auf dem „Camping am Drömling“ zu einem kleinen Marktnachmittag zusammen.
Aktualisiert: 02.01.2026, 11:09
Wassensdorf - In gemütlicher Atmosphäre hat ein kleiner regionaler Markt am „Camping am Drömling“ zahlreiche Besucher an die Wassensdorfer Badekuhle gelockt. Die Veranstaltung war Teil des lebendigen Adventskalenders der Region und fügte sich stimmig in das naturnahe Umfeld des UNESCO-Biosphärenreservats Drömling ein.