Ein Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich auf der Bundesstraße 188 bei Danndorf kurz vor der Abfahrt Oebisfelde.

Danndorf l Ein folgenschwerer Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten ereignete sich Sonntag gegen 17.25 Uhr auf der Bundestraße 188 in Höhe Danndorf. Die Polizei informiert, dass ein 29 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Helmstedt mit seinem VW Golf auf der B188 in Richtung Oebisfelde unterwegs war. Aus noch ungeklärter Ursache kam er dabei in Höhe der Ortschaft Danndorf mit seinem Auto von seinem Fahrstreifen nach links ab und geriet nahezu komplett auf die Fahrspur des Gegenverkehrs.

Ihm näherte sich eine 55-jährige Frau aus Oebisfelde in einem Opel Astra. Sie konnte dem plötzlich auf ihrer Fahrbahn auftauchenden Golf nicht mehr ausweichen. Es kam zum folgenschweren Zusammenstoß der beiden Autos. Durch die Wucht wurden beide Fahrzeuge mehrere Meter über die Fahrbahnen geschleudert. Dabei lösten sämtliche Airbags im VW und im Opel aus.

Beide Insassen zogen sich schwere Verletzungen zu. Sie wurden von Rettungskräften aus ihren Fahrzeugen befreit, medizinisch erstversorgt und im Anschluss mit Rettungswagen ins Klinikum Wolfsburg transportiert.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 10000 Euro, so die Polizeiangaben. Dem 29-jährigen Mann erwartet ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung.