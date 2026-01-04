Der Stadtrat in Oebisfelde-Weferlingen hat 2025 viel gestritten, nun muss rückblickent gesagt werden, dass Kommunalpolitik oft auch ein unterschätztes persönliches Opfer darstellt.

Oebisfelde. - Wenn wir Leute in den Stadtrat wählen, dann müssen die doch wissen, was sie da tun. Von diesem Vorurteil sind wir als Zuschauer in Gremien oder auch als User sozialer Medien nicht frei. Aber mit dieser Haltung geht eine gewisse Arroganz einher, die einem als Außenstehender vielleicht als Stempel nicht passt, jedoch von der Realität nicht so weit entfernt ist.

Lesen Sie auch: Die Stadt Oebisfelde-Weferlingen blickt auf ein spannendes 2025 zurück

Sachlich betrachtet können viele Probleme schnell und mit einfachen Entscheidungen gelöst werden. Vor allem scheint dies eigentlich leicht, wenn einem alle wichtigen Informationen vorliegen. Doch genau hier liegt der sprichwörtliche Hund begraben: Menschen auf der kommunalpolitischen Ebene können nicht unbeteiligt sachlich sein, denn sie sind als ehrenamtliche Vertreter ihrer Kommune emotional am Geschehen beteiligt.

Ihre Nachbarn, Freunde, Familien sind von ihren Entscheidungen betroffen. Sie müssen gegebenenfalls Kitas schließen, „Zwangsehen“ zwischen Ortsfeuerwehren beschließen oder auch einfach nur „Ja“ sagen, wenn das innere „Nein“ noch so laut schreit, damit sie die Grundlage schaffen, überhaupt irgendwann einmal aus voller Überzeugung „Ja“ sagen zu können.

Je mehr Informationen einem vorliegen, desto mehr ist der Mensch gehemmt, eine Entscheidung zu fällen. Nicht umsonst gibt es einen kompletten Masterstudiengang mit dem Namen „Komplexes Entscheiden“. Unabhängig von ihrer politischen Gesinnung verdienen die Menschen, die sich in den Ortschaftsräten und im Stadtrat engagieren, unseren Respekt; sie sind bereit, das zu tun, was andere nicht wagen - Sie sind bereit, Entscheidungen zu fällen, auch wenn diese nicht selten unbequem sind.