Für viele ältere Menschen ist der Weg ins Pflegeheim ein schwieriger Schritt. Ein neuer Pflegedienst möchte in der region Oebisfelde einen würdevollen Lebensabend in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

Nach dem Aus eines Pflegedienstes: Senioren können weiter zu Hause bleiben

Ramona Schulz (l.) mit ihren Oebisfelder Kolleginnen Marlies Freyer, Monique Mauerberger-Löwe und Anne Banse sowie ihrer Stellvertreterin Jana König (r.)

Vorsfelde/Oebisfelde. - Seit Ende des vergangenen Jahres ist die Sozialstation Vorsfelde in Oebisfelde aktiv. Der ambulante Pflegedienst aus dem Wolfsburger Ortsteil möchte damit auf eine steigende Nachfrage reagieren und eine Versorgungslücke schließen, die nach dem Wegfall eines örtlichen Pflegedienstes entstanden ist. Für pflegebedürftige Menschen und ihre Angehörigen bedeutet das vor allem eines: die Möglichkeit, Unterstützung im eigenen Zuhause zu erhalten.