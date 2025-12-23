Die Parkplatzsituation rund um das Weferlinger Rathaus wird als kritisch eingestuft. Um die Sicherheit der Schulkinder zu gewährleisten, plant die Stadt nun ein neues Konzept.

Neue Regelung geplant: Schulweg um das Rathaus soll sicherer werden

Die enge Einbahnstraße ist sehr unüberschaubar und das Überqueren für Kinder gerade zu den Stoßzeiten gefährlich. Dies soll sich zukünftig ändern.

Weferlingen. - Der Schulweg rund um das Rathaus in Weferlingen soll sicherer werden. Der Stadtrat der Stadt Oebisfelde-Weferlingen hat in seiner jüngsten Sitzung einem Konzept zur Neuordnung von Parkplätzen und Wegen zugestimmt. Ziel ist es, gefährliche Situationen für Kinder zu entschärfen, die täglich zwischen Grundschule, Hort, Kita und der sogenannten Planschule unterwegs sind.