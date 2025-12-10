Das Freiherr-von-Stein-Gymnasium sichert sich die „Goldene Feder“ beim Jugendpresseball in Magdeburg. Die Nachwuchsredakteure aus Weferlingen erhalten die Würdigung in der Kategorie „Mehr Engagement in der Schule“.

Zum Presseball selbst hat es nur ein Teil der Redaktion der "Steinzeit(ung)" geschafft.

Magdeburg/Weferlingen. - Beim 30. Jugendpresseball im AMO-Kulturhaus Magdeburg ist die Schülerzeitung des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums mit dem Sonderpreis der Goldenen Feder ausgezeichnet worden. Prämiert wurde die Redaktion in der Kategorie „Mein Engagement für meine Schule“, in der Beiträge gewürdigt werden, die Integration, Gemeinschaftssinn und ein positives Schulklima fördern. Die Steinzeit(ung) überzeugte mit ihrem Themenschwerpunkt „Natur“ und konkreten Vorschlägen, wie das Schulumfeld grüner und nachhaltiger gestaltet werden kann.