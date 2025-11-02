Den ganzen Tag Regen und Weltuntergangsstimmung an der Burgruine. Doch pünktlich zur Dämmerung kann das Gruselspektakel im Flecken Weferlingen dann wie geplant starten.

Trotz miesem Wetter: Spuk an der Burg lockt wieder viele Besucher

Joann Bross und Gina-Michelle Bross sind zwei der vielen gruseligen Helfer beim Weferlinger Spuk an der Burg.

Weferlingen. - Den ganzen Tag Regen und dann am frühen Abend die Erleichterung: Der Wetterbericht lag richtig. Die dichten Wolken lichteten sich, sodass dem diesjährigen „Spuk an der Burg“ im Flecken Weferlingen nichts mehr im Weg stand und das Gruselspektakel im gewohnten Stil seinen Gang nahm mit vielfältigen Kostümen, Getränke- und Essensbuden sowie Verkaufsständen in der eigenwilligen Atmosphäre der Burgruine.